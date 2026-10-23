Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi: vale fino a 108 anni

La scienza non basta a convincere: lo dimostra il fenomeno No Vax durante il periodo della pandemia. C'è una Asl che ha puntato su una carta difficilmente contestabile: un arzillo pensionato di 108 anni. Che sulla base della sua esperienza dice: vaccinatevi!

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Poltrona, sguardo in camera, la stessa parola tre volte: «vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi». Quando la ripete l’ingegner Sebastiano Maccioni, che il 4 novembre compirà 108 anni, non sembra un avviso della sanità pubblica. È il testimonial scelto dalla Asl di Nuoro che ha deciso di puntare sull’unico argomento che nessun negazionista potrà contestare: la carta d’identità.

L’anno scorso i casi di influenza sono stati 16 milioni: il vaccino viene offerto agli over 60 e ai fragili, ma in Italia nessuno è obbligato a farlo. Ed è un errore. Se un vaccino è efficace al di là di ogni dubbio, il rischio non lo corre solo chi rifiuta: lo corre l’anziano a cui porta il virus, la persona con le difese basse a cui lo regala senza saperlo.

Il guaio è che la scienza non basta a convincere. Lo abbiamo visto con il Covid, quando i dati correvano in tv e le opinioni in rete. Poi, quando a prenderlo erano i negazionisti, la musica cambiava: nulla persuade come un termometro a 39.

Per questo la risposta più efficace è stata quella dell’Asl di Nuoro: far parlare un signore che c’era quando i vaccini non esistevano. E si moriva. Maccioni ricorda che la gente, prima del vaccino antinfluenzale, moriva per l’influenza e ricorda come cambiarono le cose quando arrivò il vaccino.

Da allora né lui né la moglie, finché è vissuta, si sono più ammalati . Non è uno studio clinico e nessuno lo spaccia per tale. Ma è difficile replicare a chi ha l’unico titolo che non si compra: aver visto l’alternativa.

Se l’obbligo non arriva, resta un consiglio gratuito, valido fino a 108 anni. Vaccinatevi. Vaccinatevi. Vaccinatevi.

Senza Ricevuta di Ritorno.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).