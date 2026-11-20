Dal 1994, quando a Veroli si chiuse un ospedale che assisteva un solo paziente, ai tagli del 2010 firmati da Renata Polverini. Oggi Francesco Rocca e Arturo Cavaliere inaugurano una nuova stagione: medicina di prossimità, telemedicina e Pronto Soccorso riservati alle emergenze. La sfida, adesso, è formare una nuova generazione di medici e pazienti capace di abitare il cambiamento.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Anno 1994, la Asl di Frosinone prende una decisione inaudita per l’epoca: chiudere l’ospedale di Veroli. Quella struttura, con medici, infermieri, portantini ed ogni altra figura necessaria, sta aperta per curare un solo paziente ricoverato.

Anno 2010, Renata Polverini firma un Decreto con il quale chiude gli ospedali di Arpino, Isola del Liri, Ferentino, Anagni, Ceccano, Ceprano e Pontecorvo. Inutili le proteste: non ci sono soldi per tenere tutto aperto, c’è un debito di oltre 10 miliardi di euro nella Sanità del Lazio.

Anno 2026, novembre: il Governatore della Regione Francesco Rocca ed il Direttore Generale della Asl Arturo Cavaliere tagliano il nastro che riporta la Sanità a Veroli e Ferentino.

È la chiusura di un cerchio: in ospedale si va solo per urgenza ed emergenza, se ti senti male si va alla Casa di Comunità dove c’è sempre un medico di famiglia a turno che ti visita e decide se sei da ospedale.

Una strategia che alleggerisce i Pronto Soccorso, ma soprattutto porta la Sanità dai cittadini, la cambia completamente e la proietta finalmente nel nuovo millennio. Perchè lì ci sono le attrezzature, i medici fanno, ad esempio, un’ecografia, e l’ecografista che sta in ospedale la legge e la referta. Telemedicina.

Ora, quello che manca è una generazione di medici, infermieri ed Oss che sia al passo con le nuove tecnologie e tutte le altre novità.

Ed una generazione di pazienti capace di leggere quelle novità ed evitare di continuare ad intasare gli ospedali.

Senza Ricevuta di Ritorno.