Alatri, la domenica della Serie D

Sessant’anni dopo, Alatri ricorda la conquista della Serie D avvenuta con una doppia sfida contro la Viterbese. Il 22 novembre, al Salone dell’associazione Gottifredo, il testimone Rolando Mignini e altri ospiti rievocano l’impresa.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

In piazza, ad Alatri, spunta una cassa da morto. Autentica. L’ha fatta Orlando Stirpe. È la domenica in cui l’Alatri conquista la Serie D: siamo nel 1966 ed il paradiso è lontano due partite contro la Viterbese, andata e ritorno. Sessant’anni dopo, la città se la ricorda ancora.

Zero a zero alla Sanità ma a Viterbo si cambia

L’andata si gioca ad Alatri, sul leggendario campo della Sanità. Terreno piccolo. Gli ospiti rifiutano il campo neutro di Frosinone: si gioca qui. La difesa della Viterbese imbriglia la partita. Zero a zero.

La bara portata in processione ed un momento della partita di andata ad Alatri (Foto dal libro di Rolando Mignini)

Dietro la bandierina del calcio d’angolo c’è uno arrivato da poco dall’Egitto. È la prima volta che vede l’Alatri giocare. Per stare lì ha scavalcato la recinzione. Abusivamente. Si chiama Rolando Mignini e quel giorno nemmeno immagina che delle partite di pallone e del loro racconto farà la sua vita: le racconterà alla radio, le commenterà in tv e sulla Gazzetta dello Sport, per un periodo anche sull’agenzia Ansa cioè il tempo della stampa nazionale. Oggi è testimone oculare di quell’impresa, alla quale ha dedicato un libro.

Al ritorno, a Viterbo, la gara cambia. L’Alatri mostra subito la sua qualità di squadra e l’esperienza di un’intera stagione. Durante la quale, nel Girone B ha battuto avversari forti, attrezzati per la Serie D: Stefer Roma, Formia, Sora, Sezze, Atac Roma, Isola Liri, Terracina. Mignini ricorda oggi che all’epoca le società aziendali, come Stefer e Atac, tesseravano i giocatori più forti. E garantivano loro il posto di lavoro.

Il fischio finale a Viterbo (Foto dal libro di Rolando Mignini)

Segnano Penserini e Bertelloni. In mezzo, il pareggio, momentaneo, di Ferri. Scoppia la Santa Barbara del tifo. A Viterbo, dove erano in tantissimi. E ad Alatri, in piazza, dove sbuca la cassa da morto di Stirpe. La Viterbese è uno squadrone. Sulla carta parte favorita. Ma quella domenica i giocatori verderosa incollano nell’album dei ricordi le «figurine gialloblù».

Una domenica verderosa

Molti di quelli che scesero in campo non ci sono più. La città li ricorda il 22 novembre, nel Salone dell’associazione Gottifredo. Ci sarà Mignini. Ci saranno altri ospiti. Chi c’era racconta.