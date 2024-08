Cinque miliardi e poi i pallettoni per azzittire il “giudice bello” Scopelliti

L'alleanza tra mafia e ndrangheta per denigrare e zittire la toga che avrebbe dovuto accusare le coppole storte in Cassazione

Antonino Scopelliti era bello, bello e bravo. Non lo dice l’agiografia ipocrita che si accompagna ai delitti di mafia coronati dal nero successo di mandanti ed esecutori. Lo dicono gli atti del Csm, lo dicono le sue foto e lo dicono i ricordi di chi lo conobbe. Lo disse perfino una calunniosa e ridicola pista investigativa che qualche connivente di malommi fece germinare sui media dopo che il Procuratore Scopelliti venne ammazzato il 9 agosto del 1991, nella sua Calabria. Nei giorni dopo Ferragosto si capì che la sua morte non era roba di donne, ma di coppole storte, santisti, sgarristi, vangeli ed altra mercanzia marcia. Ci era andato in vacanza, nella sua terra di origine, Scopelliti, per trascorrere qualche giorno al mare.

E per battere la canicola forte di Campo Calabro con la meraviglia ventosa della Costa Viola, lì dove il Reggino si fa scogliera in affaccio sul Tirreno che guarda a Messina. Poco lontano dalla Sicilia, troppo poco lontano per non ricordare a Scopelliti che non c’era tempo per gli agi balneari. A lui era stata assegnata la requisitoria in Corte di Cassazione nel terzo grado de U’ Maxi. Già, quell’alto magistrato di bell’aspetto e dall’eloquio forbito e concreto al contempo doveva perorare in punto di Diritto contro le istanze dei legali delle più truci coppole storte della mafia viddana e cittadina.

L’accusatore in Cassazione de ‘U Maxi

Carabinieri in un’operazione antimafia. Foto © Imagoeconomica

Quelle che, grazie a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, erano state condannate a secoli di anni in un dibattimento da cui i “punciuti” si aspettavano mezza clemenza. E trovarono invece assoluta congruità tra il male che avevano fatto e le pene con cui scontarlo. Ci venne ammazzato il democristiano Salvo Lima, per la rottura di quel patto. Da allora, dalle sentenze di primo grado, la mafia corelonese era impazzita.

Impazzita al punto tale da stringere un patto con la Ndrangheta reggina e provare a silenziare l’ultimo uomo dello Stato che stava tra baratro e salvezza. Perché sì, Scopelliti rese anima e scienza con due rosate micidiali di pallettoni da due motociclisti. Questo mentre tornava dal mare perché lui era la toga che avrebbe dovuto “benedire” in Cassazione le condanne già emesse.

Il solo freno conto “l’ammazza sentenze”

C’è un particolare rilevante senza il quale l’importanza, cruciale in quelle specifiche circostanze e da sommarsi al valore in sé del magistrato, non è resa. Il Sostituto Procuratore Generale di Cassazione in questione era, di fatto, l’argine unico al giudice Corrado Carnevale, “l’ammazza sentenze”. Toga discussa che stava vanificando ogni sforzo dei requirenti siciliani e calabresi di decapitare famiglie e ‘ndrine. Fu il requirente d’aula nel processo per il delitto Moro. Poi per il sequestro dell’Achille Lauro.

Aveva rappresentato la pubblica accusa nei dibattimenti sulle stragi di Piazza Fontana e del Rapido 904. Scopelliti chiese la conferma degli ergastoli a Pippo Calò e a Guido Cercola per quella mattanza su rotaia. E chi si trovò a rigettare il suo costrutto e ad assolvere il cassiere della mafie ed i suoi sodali? Carnevale. Serviva un patto, patto tra mafia e ndrangheta, per silenziare quel magistrato che era come veleno per topi in una fogna di ratti.

Il patto tra mafia e ndrangheta

Perciò gli sgherri delle due cancrene coalizzate lo ammazzarono, quel giudice. Ma prima provarono a corromperlo, con cinque miliardi di lire. Invano. Fu il pentito Marino Pulito a svelare quel tentativo di corruzione. Tuttavia furono proprio i collaboratori di giustizia a decretare la morte della verità giudiziaria sull’omicidio di Scopelliti. Crimine che in un primo momento venne confuso con un semplice incidente stradale avvenuto in una curva dell’abitato di Piale, vicino Villa San Giovanni.

A parlare di quella morte brutale ve ne furono tanti e tali, di pentiti, che alla fine le loro dichiarazioni risultarono discordanti e nel 1998 e 2000 in Appello venne assolta gente gallonatissima. Gente come Totò Riina, Matteo Messina Denaro, Nitto Santapaola ed i fratelli Graviano, in pratica le intere commissioni provinciali e mandamentali della mafia post Bontade-Inzerillo.

Troppi pentiti e la nuova inchiesta

L’inchiesta per l’omicidio del procuratore Scopelliti ha avuto input nuovo nel 2019. Questo dopo alcune ulteriori dichiarazioni di collaboratori in seno ad un processo contro la ‘ndrina De Stefano. Ma è di fatto ancora un fascicolo che non ha trovato sbocco dibattimentale certo. Ed è la prova provata del fatto che, quando vuoi ammazzare un giudice, basta che prima di ucciderlo lo infami. Come chi disse che dietro la morte di quella toga impeccabile ci fossero solo faccende di donne e cornuti pistoleri.

Giovanni Falcone (Foto: Carlo Carino © Imagoeconomica)

Quelle e non faccende che qualcuno spiegò con queste parole. “Ma se, mettendo da parte per un momento l’emozione e lo sdegno per la feroce eliminazione di un galantuomo, si riflesse sul significato di questo ennesimo delitto di mafia, ci si accorge di una novità non da poco”.

Già, una novità davvero non da poco, ma all’epoca la visione critica e prospettica ce l’avevano solo quelli in trincea, e le furerie erano piene di orbi, di colpa e di dolo.

Il premio 2024 ad Antigone

E ancora: “Per la prima volta è stato direttamente colpito il vertice della magistratura ordinaria, la Suprema Corte di Cassazione. Non è questa la sede per azzardare ipotesi, né si pretende di suggerire nulla agli investigatori”. Poi: “Tuttavia il dato di cui sopra è sicuramente di grande importanza e merita particolare attenzione. Non importa stabilire la causa scatenante dell’omicidio, ma è certo che è stato eliminato un magistrato chiave nella lotta alla mafia. Uno dei più apprezzati collaboratori del procuratore generale della Corte di Cassazione. Addetto alla trattazione di gran parte dei più difficili ricorsi riguardanti la criminalità organizzata”.

Con queste parole Giovanni Falcone mise suggello alla storia vera e sigillo alle storie cretine su un delitto di mafia. Poi andò a morire pure lui, di infamia prima che di tritolo, per essere santificato solo dopo che la morte lo aveva reso innocuo. Come il suo amico Antonino Scopelliti. Come tutti quelli che in Italia conviene più ricordare da morti che affiancare da vivi.