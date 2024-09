Il vescovo, la jeep in Africa e quel prete spia di Paliano amico di Albino Luciani

Il Papa "di settembre" morto dopo soli 33 giorni di pontificato. E condannato a diventare icona di complottismo invece che di modernità

Settembre 1966, provincia di Ngozi, in Burundi, Africa. Una jeep Land Rover giace in panne, affogata in un mare di fango e sterco di elefante rappreso. Il conducente straparla, furioso, mentre armeggia con il retro dell’auto sbilenca. L’uomo, un rwandese, sta strologando in kirundi, la lingua tribale più diffusa da quelle parti. E confida nel fatto che nessuno dei suoi illustri ospiti possa capire quante e quali ne sta sparando al cielo. Gli africani diventano grigi quando impallidiscono, e quell’autiere diventa color cenere quando uno degli ospiti, il più importante, gli risponde in kirundi fluente, esortandolo a calmarsi.

Poi quell’uomo scende dalla parte posteriore della jeep, si alza la veste da presule, se la rimbocca nei pantaloni e si mette a spingere anche lui come un ossesso per liberare il fuoristrada dalla morsa del fango. Sembrerebbe un facchino nero, un sangon dei fieri Mashona, se non fosse per lo zucchetto violaceo da vescovo.

La lingua degli ultimi

Foto: Rawpixel / The African Union Mission

Perché quello è, un vescovo: Albino Luciani, presule massimo di Vittorio Veneto che dodici anni dopo ascenderà al soglio di Pietro come Papa Giovanni Paolo I.

Qual è il dato che emerge da questo aneddoto? Che quel futuro pontefice aveva a cuore le sorti del sud del mondo in un’epoca in cui ogni sud del mondo era solo un proconsolato del suo nord. Oppure un laboratorio folle e violento di socialistese in purezza sovietica.

Tanto a cuore ce l’aveva monsignor Luciani, il sud del mondo, da non limitarsi ad enunciare la necessità di avercele a cuore, le sue sorti, ma addirittura da imparare la lingua di chi ci abitava. Quella con cui non ti limiti a compatire il prossimo, ma a parlare con lui per azzerare ogni distanza. Flash-back, dissolvenza e siamo al 1944. Lo scenario è quello della Campagna d’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Padre Cionti scappa da Pontecorvo

Foto: Capt. Tanner / Collections of the War Imperial Museum

Padre Damiano Cionti è originario di Calvi Risorta, nel Casertano, ma è un prete ciociaro della più bell’acqua. E’ diventato religioso nel 1936 a Paliano ed è stato ordinato sacerdote a Pontecorvo. Nella Città Fluviale ci è tornato dopo essere stato nei conventi di Sora e Falvaterra. E da lì, nel 1943, è stato costretto alla fuga dall’arrivo delle truppe di liberazione che includevano le truppe marocchine del generale Juin. Da Esperia padre Cionti inizia a vagare nel Cassinate nord squassato dalla linea del fronte, la Gustav.

E nel 1944, dopo lo sfondamento a Cassino, viene deportato dai tedeschi a Ceprano. Mentre viene issato sul camion gli sfuggono alcuni volantini alleati dalla tasca, di quelli che i Liberator fatti alzare dalla direttiva Freyberg avevano lasciato frullare nel cielo sopra Montecassino prima di raderla al suolo. I tedeschi ci vedono la prova provata che padre Cionti è una spia e lo spediscono in un centro di raccolta.

Il consigliere spirituale di Luciani

Padre Damiano Cionti si sarebbe salvato e, da uomo schietto quale era, finì per diventare il consigliere spirituale di un vescovo che il vescovo non lo voleva fare. Quello di Vittorio Veneto Albino Luciani.

Qual è il dato che emerge? Che al netto di un prelato tenace e pio come padre Cionti, quel futuro pontefice non amava la grandezza e la magniloquenza. E soprattutto non voleva abbandonare le sue terre, anche se farlo avrebbe significato salire nella gerarchia ecclesiastica.

Albino Luciani venne chiamato il “Papa di settembre”, un po’ come Umberto II di Savoia si prese il nomignolo di re di Maggio. Morì dopo soli 33 giorni di pontificato, Luciani, il 29 settembre del 1978, e la sua morte generò sospetti. Ora, la chiave di lettura non è tanto quella di avvalorare o meno quei sospetti, per i quali Giovanni Paolo I sarebbe stato avvelenato da sodali “alla Borgia” di potentati vaticani a trazione affaristico-bancaria che non avevano gradito la sua imminente riforme del corrotto Ior.

La grandezza schietta, senza complotti

Paul Casimir Marcinkus

Il punto come sempre è un altro e come sempre sembra sfuggire a noi che ci siamo solo concentrati sulla oscura figura di Paul Casimir Marcinkus. Noi che nei confronti della Storia siamo o quiescenti o complottardi. Perché per disegnare la mappa etica di un uomo non è importante trovare conferma del suo spessore nelle presunte reazioni assassine delle consorterie che ha disturbato. No, per disegnare la mappa etica dei grandi uomini di Pace basterebbe semplicemente seguire le briciole della loro bontà in ogni singola sua epifania. Senza contraltari di storyboard.

Come quando Luciani volle vedere gli oggetti troppo sfarzosi di una Chiesa che per lui di sfarzo non aveva bisogno. O come quando, pur contrario al divorzio, si disse moderatamente favorevole alla contraccezione dopo aver visto cosa stava per diventare l’Africa. Quando rinunciò al pluralis maiestatis e parlò in italiano ai cardinali, facendoli sbiancare per gran parte fin nelle pieghe delle loro pappagorge tronfie.

Fumate nere e titoli sbagliati

Karol Wojtyla, papa Giovanni Paolo II. (Foto Squillantini / Imagoeconomica)

Oppure come quando, eletto a sorpresa da una cordata prog parte della quale aveva dirottato alcuni voti su Karol Wojtyla, ruppe il protocollo che non prevedeva che il neo Pontefice parlasse. D’altronde Luciani aveva anticipato di anni molte rivoluzioni partorite dal Concilio Vaticano II. E dopo aver benedetto Urbi et Orbi disse cose di candore assoluto. Cose che arrivarono dopo una falsa fumata nera ed un titolo in latino sbagliato de l’Osservatore Romano, che confuse una desinenza neutra con una maschile.

Per chi ci crede e col solito senno di poi quelli sembrarono tutti segni prèsaghi della sciagura imminente. Papa Giovanni Paolo I disse cose come questa: “Io non ho né la sapientia cordis di papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di papa Paolo. Però oggi io sono al loro posto, e devo cercare di servire la Chiesa. Spero che mi aiuterete con le vostre preghiere”.

Il “Papa breve” descritto da Andreotti

Nel 2003 Giulio Andreotti, in un suo articolo intitolato “Il Papa breve”, seppe mettere come sempre a silloge realismo ed elegia. “Perché, Signore? Se lo avessero lasciato a Venezia, con le sue abitudini semplici e senza l’accumulo di tante incombenze, forse il suo fisico avrebbe retto all’insulto cardiaco. Non è davvero consentito interpretare ciò che Dio vuole o permette. Ma la sua fulminea scomparsa può spiritualmente spiegarsi con la rimozione di un motivo polemicamente sorprendente se il conclave avesse scelto direttamente un papa straniero“.

Giulio Andreotti (Foto: Alessandro Paris © Imagoeconomica)

Aveva ragione. Luciani pagò pegno ad una pulsione di rinnovamento radicale della Chiesa che però, in quel conclave del ’78, non si sentiva ancora del tutto pronta. Quella di scioccare tutti e votare un papa non italiano, e mandare un segno. Ma non tutti se la sentirono e, a parte quella fronda prog che fece comunque subito il nome di Wojtyla, si decise di eleggere uno spirito moderno, pauperista ed innovatore, ma (ancora) italiano.

Italiano e debole, tanto debole che la sua morte poi portò il papa polacco ad essere totem di una Storia anticipata magari di un ventennio. Storia che non fu solo nuova per fisiologia di pensiero in evoluzione, ma divenne nuovissima per obbligo. Perché l’uomo della transizione durò tra i viventi poco più di un mese.

Morire senza anello

Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I (Foto: Archivio Clarin)

Tra le 23 del 28 e le 5.00 del 29 settembre 1978 Papa Giovanni Paolo I si spense nel suo letto. Era sempre stato cagionevole di salute ma lo straordinario vigore che metteva in ogni cosa che faceva aveva funto da maschera della sua costituzione miserella. Spingeva auto in panne, Albino Luciani, ma lo faceva perché era un probo, non perché fosse un titano. Morì senza anello piscatorio, quel papa breve assai. Anello non ancora forgiato per lui, e morì senza aver dato conto al mondo della sua modestia, quindi della sua grandezza.

Ma quel vescovo affannato a spingere una jeep in Africa ce lo aveva già lasciato, un messaggio: etico e politico. Non lasciare indietro gli ultimi non significa vederli come tali per il gusto di dire che li si è messi nell’orizzonte etico e chiacchierone dello sguardo, ma vederli come eguali. Guardandoli negli occhi stanchi. E parlando con loro, come si parla coi fratelli.