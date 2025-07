In morte di Montanelli, che tutto sommato è morto solo a metà

Il 22 luglio del 2001 se ne andava in una clinica milanese il giornalista che ha segnato più di tutti il mestiere di raccontare i fatti

Ad Indro Montanelli avevano già provato ad ammazzarlo cento volte. Ci aveva provato la guerra bulla del regime in Eritrea con un clima di falso epos che però non copriva i pericoli dei fuciloni scioani. Ci avevano provato i fascio-franchisti spagnoli dopo che lui disse di loro quel che pensava e ci avevano provato altri ancora.

I nazisti che lo richiusero a San Vittore e che stavano per giustiziarlo e, simbologicamente, Piero Ottone, che neanche lo nominò sul Corsera dopo che altri, le Brigate Rosse, gli avevano sparato addosso per davvero.

La “fucilata” aggiuntiva Ottone a Montanelli glie l’aveva data qualche tempo prima, quando si sobbarcò del compito di annunciargli che il suo rapporto con la Via Solferino della “svolta a sinistra” era ormai un vessillo mesto di agonia professionale.

Andarsene ma non del tutto

Indro Montanelli con Gaetano Scardocchia (Foto: Carlo Carino © Imagoeconomica)

Perciò quando decenni dopo Montanelli morì davvero e lo fece sapere tramite un comunicato della casa di cura “La Madonnina” di Milano nessuno gli volle credere, a quel trampoliere coriaceo che aveva fatto la storia del giornalismo. Ebbero tutti la sensazione, nettissima, che lui fosse morto “a metà”: defunto nel corpo di 92enne ma vivissimo e sulfureo nello spirito di uno che aveva saputo tatuare addosso agli italiani la tentazione speculare dei loro difetti. Si chiamano lasciti e sono faccende di cui essere o degni o spettatori.

Uno che dei fatti aveva sempre saputo cogliere due aspetti che ai più – al momento – guizzavano via da sotto i nasi chiusi ad ogni fiutata di autocritica. Quali? La possibilità, remota in un’Italia ridondante e post giolittiana ancora oggi viva e vegeta, che i fatti prevalessero sempre sulla loro interpretazione partigiana.

E la certezza che, nell’enunciarli, quei fatti, si dovesse essere chiari ma senza rinunciare a quel tratto sardonico che solo i grandi si ritrovano in carnet assieme a statura e colore degli occhi.

La storia con Cervi e Gervaso

Pescare fra trilioni di esempi pratici di questo assioma è difficile, ma solo per questioni di mole, come quando i bambini non sanno cosa scegliere in pasticceria. Esempi come questo su Corso Donati, mutuato dalla straordinaria avventura di storico divulgatore che Montanelli mise in piedi prima con Mario Cervi e poi con Roberto Gervarso. “Corso aveva sposato un ragazza Cerchi oberata da una ricca dote, o per meglio dire aveva sposato una ricca dote oberata da una ragazza Cerchi”.

Per quanto la vita di Montanelli sia stata ricca di scenari, avventure, crisi, crasi e fotogrammi perfettamente sovrapposti alla nostra variegata ed ipocrita storia patria, nella sua lunga vita ci sono stati momenti più cardinali degli altri. Roba senza un epos particolare ma forte. E sintomatica del carattere sdrucciolo ed integerrimo dell’uomo.

Cav ti stimo… anzi, non più

Come quando mollò il Corsera ed anni dopo incontrò uno dei tanti Veltri pezzotti di questo strano Paese che ha sempre preferito le riforme crotale alle rivoluzioni ridondanti.

Silvio Berlusconi nel 1980 (Foto: Carlo Carino © Imagoeconomica)

Silvio Berlusconi ci mise pochissimo, ad apparire a quegli occhi cerulei ed acuti come un “homo novus” capace di ridare fondamenta editoriali alla genialità del fucecchiese.

Appena, per ragioni tutte sue, il Cav decise di scendere in politica e fondare Forza Italia, a Montanelli Il Giornale iniziò ad andare stretto come il cappotto che si era portato in Finlandia nel ‘39. Tanto stretto che alla fine fece come sempre faceva quando la Storia gli si rinfacciava come una ribollita troppo ricca.

La Voce per non soggiogare le idee

Indro abbandonò quel che che prima gli sembrava roba di garbo e se ne andò a fondare la Voce. Perché lui era fatto così: non lasciava mai che le idee e quel che producevano nei sistemi complessi dell’uomo avessero il calibro eterno delle cose dogmatiche.

Di quelle “leggi” da seguire sempre e comunque. Ogni ogni moto del pensiero conservatore per Montanelli andava bene solo se non scarrocciava nella dittatura delle idee altrui a cui appecorarsi ed alle quali sacrificare la libertà di dire il suo vero.

E, appena inevitabilmente succedeva, quella cicogna con la Lettera 22 frullava le ali magre, mulinava le zampe secche in aria, poi spiccava il volo.

L’ultimo nido della cicogna

Indro Montanelli fotografato da Fedele Toscani al ritorno dalla Finlandia nel 1940

E se ne andava a fare il nido dove la sua indole poteva figliare nuove sfide, nuove arguzie. Il 22 luglio del 2001 Indro spiccò l’ultimo volo per l’unico Nido da cui involarsi è impossibile. Ma non ne uscì sconfitto e come tutti i grandi morì solo a metà.

Perché chi oggi prova (inutilmente) ad imitarlo ha la consolazione – o la maledizione – di ricordarselo, cosa significhi sposare la verità senza cornificarla con la verosimiglianza.

Ricordarselo come un esempio o come un monito. che hanno tutti e due la faccia di Indro Montanelli.