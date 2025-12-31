Isola del Liri, la magia di Capodanno con la Cascata Grande innevata

Undici anni fa la Ciociaria si svegliò imbiancata in un'atmosfera straordinaria. Nella città fluviale lo spettacolo nello spettacolo con il famoso salto ricoperto dalla coltre bianca. Il 2014 regalò un biglietto d'auguri inedito. Succederà ancora?

Gianpiero Pizzuti Pronti, pazienza e via

Ci sono Capodanni che si dimenticano in fretta e altri che restano impressi come una fotografia impossibile. Quello del 31 dicembre 2014, in Ciociaria, è appeso alle pareti della memoria per sempre: perché la neve decise di fare irruzione dove nessuno l’aveva invitata.

Undici anni fa la nevicata di Capodanno imbiancò Frosinone e la provincia, regalando un paesaggio irreale, inatteso, più da cartolina alpina che da entroterra laziale. Nel giro di poche ore scarponi da sci, slittini, sci e giacche imbottite uscirono dagli armadi di chi era rimasto a casa. Furono loro i protagonisti di una giornata anomala, sorprendente, probabilmente irripetibile.

Altro che previsioni meteo: nemmeno i più incalliti scommettitori inglesi avrebbero mai quotato neve a Capodanno su Frosinone e dintorni.

Più che un miracolo, uno scherzo

(Foto © Gianpiero Pizzuti)

La neve sulla Cascata Grande del Liri il 31 dicembre? Più che un miracolo, uno scherzo del destino. Chi ci avrebbe mai creduto. Nessun libro, nessuna cronaca cittadina aveva mai raccontato un evento simile nell’ultimo giorno dell’anno. E invece è successo.

Il risveglio del 31 dicembre 2014 consegnò agli isolani una città completamente avvolta da una coltre bianca. Le località sciistiche sognano Capodanni così: a Isola del Liri nessuno osava immaginarlo. E proprio per questo l’effetto fu ancora più potente.

Capodanno con discesa libera

(Foto © Gianpiero Pizzuti)

Lo scenario del salto più famoso del Liri, interamente imbiancato, sembrava uscito da un presepe nordico. Isola del Liri trasformata in una stazione invernale improvvisata, con tanto di “discesa libera” lungo viale Garibaldi per scendere dalla parte alta a quella bassa della città.

Poche le auto in circolazione. Anche perché era quasi impossibile circolare: i pneumatici pattinavano, niente grip, impossibile compiere le manovre più elementari. Fu lì che decisero di imporre le catene a bordo o quantomeno le gomme invernali al cambio di stagione.

I residenti del centro storico uscirono di casa increduli, richiamati da un pallido sole che illuminava la mattina. Tutti sul ponte Napoli, quello affacciato sulla cascata, a scattare foto di un giorno destinato a entrare nella memoria collettiva. Sciatori improvvisati, sorrisi larghi, mani intirizzite ma felici.

Un biglietto d’auguri inedito

(Foto © Gianpiero Pizzuti)

Era l’anno giusto, nel momento giusto. Lo smartphone ormai era di tutti e finalmente quell’evento poteva essere fissato nel tempo, a differenza della storica nevicata del 6 gennaio 1985, rimasta soprattutto nei racconti. Il 2014 regalò agli isolani un biglietto di auguri diverso da tutti gli altri.

Il parco fluviale, intorno alla biblioteca Galante, si trasformò in un campo di battaglia conteso a palle di neve. Centinaia di ragazzi, di ogni età, diedero vita a una sfida memorabile: tutti contro tutti, senza squadre né strategie. Contava solo lanciare, ridere, vivere quell’attimo.

Succederà ancora? Forse no. Ed è proprio questo il bello. Perché certe giornate non chiedono repliche: restano lì, intatte, come un regalo inatteso lasciato sotto l’albero della memoria. E ogni Capodanno, quando il cielo si fa grigio, qualcuno continua a guardarlo sperando, in fondo, in un altro scherzo della neve.