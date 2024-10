Quando Cassino “fece diventare” Napoli un inferno di cui pagare il conto

Il primo ottobre del 1943 gli Alleati presero il capoluogo partenopeo e ne fecero la centrale di smistamento per la imprendibile linea Gustav. Oggi dovremmo tributare a quei vichi, quei vasci ed ai nipoti di quegli scugnizzi lo stesso onore che tributiamo ai liberatori.

“Ricordo i delitti che commettemmo contro gli italiani come li vidi a Napoli. Promettemmo loro sicurezza e democrazia, ma li disilludemmo completamente”. Nel suo romanzo storico La Galleria, il già capitano John Burns lasciò la sua confessione. Quella che per un attimo lo svestì dai panni sontuosi di portatore di libertà e gli fece indossare quelli di testimone di soprusi. Burns era un aggregato della V Armata del generale Clark assegnato ai servizi segreti, uno che sapeva più cose della media dei GI Joe. E che ebbe il terribile privilegio di una visione d’insieme.

Delle battaglie di Cassino se ne parla spesso nella “peggiore” delle maniere da un punto di vista storico. Pur essendo state infatti degli eventi militari di violenza inaudita e di portata strategica massima esse sono state per lo più inquadrate nella sola casella di macelleria locale. Di martirio a sé stante ed a sé bastevole a giustificare il sacrosanto Oro al Valor Militare che la Città (non a caso e meritoriamente) Martire ricevette dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi il 2 aprile del 1949.

Cos’altro c’è dietro l’Oro al Valore Militare

La locandina di Napoli Milionaria

Ma la guerra è un cosa viva e le battaglie non sono spot illuminati dall’orrore che le disegna ora dopo ora. Sono cancri con ramificazioni, cause ed effetti a loro volta figlie di altre cause ed altri effetti. Sono collegate, le fornaci della follia umana, legate dal filo rosso di una visione eziologica che i generali sul campo e le truppe non vedono. E che non vedono le vittime, macellate dalle onnipresenti “ragioni supreme”.

Ed uno degli aspetti, a voler avere una visione corale di quel che accadde nei mesi terribili dall’ottobre del 1943 fino al maggio del 1944, è quello che rimanda ad 80 chilometri più a sud. A Napoli, ed a quello che diventò (anche) in forza di quello che stava diventando Cassino. Il criterio di analisi da adottare è quello del range largo, della visione prospettica per cui, se c’è un caposaldo inespugnabile da prendere, dovrà esserci per forza una retrovia strategica da approntare. O potenziare.

Il valore assoluto delle retrovie

Il 28th Battaglione Māori in attesa di entrare in azione a Cassino nel 1944

Una retrovia che funga da bouquet e centrale di smistamento per tutto ciò che servirà ad espugnare il caposaldo. Uomini, armi, materiale di vario tipo, logistica, sistemi complessi organizzativi. Ricchezza e dannazione. Abbondanza e soprusi. Mistica dei liberatori e libertà negate, spesso con una brutalità di cui si credeva fossero capaci solo gli arcigni ed inflessibili tedeschi, specie nel loro upgrade ideologizzato di nazisti. Non è un caso che lo start di questa storia sia del tutto sovrapponibile con l’avvio dell’orrore cassinate, a settembre 1943, il 10, con il primo bombardamento. E che esso abbia inizio a Napoli, che venne “liberata” il primo ottobre di quell’anno.

Perché le virgolette ad una parola così bella, “liberata”? Perché ci sono storie che la Storia non dice, non subito almeno, se non con la magniloquenza retoricheggiante che sta nel calamo di chi ha vinto.

Il porto e la destinazione: la Gustav

Prigionieri italiani e feriti britannici dopo lo sbarco in Sicilia (Foto: collections of the Imperial War Museums)

La premessa è granitica: la Campagna d’Italia, le decisioni politiche, le operazioni militari degli Alleati ed ogni singola battaglia combattuta sul suolo europeo furono il solo viatico alla libertà che riavemmo, tutti. A ché quelle Nazioni, Italia inclusa, potessero affrancarsi dal giogo del nazifascismo, della guerra, della povertà e della fame. Ma spesso chi ti libera ti porta le stesse cose da cui ti deve liberare, solo che poi vince e splende nei secoli solo per l’effetto finale. Per Napoli e “grazie” a Cassino non fu così.

Perché grazie a Cassino? Perché fu in forza della necessità cardinale di alimentare il fronte della linea Gustav e, prima di essa della Winter line tra Alto Casertano, Molise e Valle del Liri, che Napoli divenne più di quel che già era. Cioè uno scalo caotico di materiale militare fatto affluire via nave da i comandi per sfondare all’ombra dell’abazia.

E dove ci sono le mostruose macchine logistiche ed organizzative degli eserciti in armi ci sono, all’ennesima potenza, tutte le tare che si accompagnano a quei sistemi complessi.

Non solo disincanto

La mistica cinematografica alla “Sciuscià”, quella di Eduardo De Filippo e di Tamurriata Nera ci hanno regalato i refoli malinconici, salaci ed un po’ disincantati di quello scenario, ma non fu così. Non tutto fu disincanto partenopeo, collaborazione e reciproci vantaggi.

Burns, citato da un approfndimento di Focus, descrive gli scugnizzi lustrascarpe che vagolavano scattisti tra la Galleria Umberto e Via Roma. “Non erano bambini, ma saggi. Vendevano sigarette, facevano i mezzani per le sorelle, rubavano tutto con destrezza. Erano decisi a non morire, possedendo la vitalità dei dannati. E ridevano di me. Noi conquistatori eravamo più sciocchi di loro”.

Tutto venne incentivato da un equivoco di base. Quello che era stato statuito unilateralmente a Cassibile con l’armistizio dell’8 settembre 1943 era un accordo-capestro. Lo era perché prevedeva “che le spese sostenute per la liberazione sarebbero state a carico dei liberati”. Perciò ci si dovette arrangiare, anche perché al porto continuavano ad arrivare navi con merci e uomini, tutti da catapultare verso il fronte di Cassino. Uomini con le tasche piene di dollari e tutte le ubbie animali dei coscritti di lungo corso.

Oltre 40mila prostitute

A Napoli e su una popolazione nubile di circa 150mila donne 42mila erano prostitute, e circa 3mila di esse seguirono le truppe fin sulle balze dei monti intorno alla collina di Montelungo. Camorristi in erba e sottufficiali Usa erano in consorteria fissa ed un rapporto dei Reali Carabinieri diede una fotografia cupa dello status quo.

“Perso un quarto delle case. L’opera di ricostruzione è lenta per mancanza di materiali edilizi, l’annona si basa solo sugli aiuti alleati. Lo spirito pubblico è deluso per l’atteggiamento diffidente e sprezzante degli Alleati”. I dati sono amari ma inconfutabili: dallo sbarco a Salerno con l’operazione Avalanche e fino al 30 giugno 1947, gli alleati avrebbero commesso sul territorio italiano 23.265 reati come stupri, risse o anche omicidi. Mancano i dati post operazione Husky, quella dello sbarco in Sicilia. In vigore c’erano le Am-lire, con le zecche degli Alleati che ne coniavano quantità spropositate.

La cifra per difetto è di circa “2 miliardi e 700 milioni di biglietti per un controvalore in lire di 121.250.700.000”. Coriandoli, in pratica, cartaccia nulla che nel 1945 fece aumentare l’inflazione del 75%. Non c’era nessuna autonomia amministrativa. “È necessario per la grande importanza che per la causa alleata riveste il porto di questa città”.

Dove andava chi scendeva da quelle navi

La pattuglia del I Squadrone del XII Reggimento Lancieri Podolski che prese le rovine di Montecassino (Foto: collezione del Tenente Colonnello Marian Zimnal)

Da quel porto si diramavano le lunghe colonne della 36ma Texas e della 34ma Red Bull che avrebbero combattuto dove oggi sorgono le nostre case. E fu per tutelare quel fiume di uomini che la Napoli “milionaria” di Eduardo divenne una spelonca di brutture.

Per alimentare e vincere la madre di tutte le battaglie dell’Europa in guerra, assieme a Stalingrado ed al D-day, la città divenne un carnaio di orrore, sozzura ed illegalità.

E forse oggi dovremmo tributare a quei vichi, quei vasci ed ai nipoti di quegli scugnizzi lo stesso onore che tributiamo ai liberatori. Perché senza quel che fecero a Napoli la bandiera polacca a sventolare sul Sacro Monte il 18 maggio del 1944 nel pugno del luogotenente Kazimierz Gurbiel forse non l’avremmo vista.