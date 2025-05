Quando Falcone venne tradito prima ancora di essere ammazzato

Il no del Csm alla sua nomina come successore di Caponnetto, la scelta di Antonino Meli e la stampa che foraggiò il "Corvo" di Palermo

“Caro Falcone, parliamoci chiaro. Qui adesso ci sono io… e non è un caso”. Questo disse l’appena designato Capo Ufficio Istruzione Antonino Meli a Giovanni Falcone. E quella parole le disse, a detta di chi c’era, con fare spaccone. E dopo che il Consiglio Superiore della Magistratura Falcone lo aveva affondato per la nomina di Capo Ufficio Istruzione a Palermo. Dopo Chinnici e Caponnetto, e dopo un’investitura morale grossa come una casa di quest’ultimo. (leggi qui: La bara pesantissima di Falcone che seppellì con sé la Prima Repubblica).

Questo malgrado il successo clamoroso de “U’ Maxi”, il processone che aveva decapitato la nuova cupola di Cosa Nostra Greco-Riina-Liggio. E segnato la condanna a morte di Salvo Lima, proconsole democristiano e garante manchevole di condanne morbide.

La sentenza letta dal giudice Giordano

Dopo trentadue giorni di camera di consiglio, il 16 dicembre 1987 il presidente della corte d’assise di Palermo Alfonso Giordano, giudice a latere Pietro Grasso, lesse la sentenza. Quella che chiudeva il maxi processo a 460 imputati. Un dibattimento epocale per reati che spaziavano dagli omicidi al traffico di droga, dalle rapine all’estorsione e all’associazione mafiosa: con 114 assoluzioni e 346 condanne con 19 ergastoli e 2665 anni complessivi di carcere.

Una decisione epocale che attirò l’attenzione di tutti i media del mondo. Bastò per proiettare Falcone nell’ufficio dove, secondo il vecchio codice, si assemblavano le reazioni dello Stato allo strapotere mafioso? No. Anzi, quel che Falcone fece vincere nell’Aula Bunker dell’Ucciardone di Palermo fece perdere lui per governare quel che da Palermo promanava malgrado lui e tanti altri magistrati probi: il puzzo di collusione. O di quiescenza cauta.

Caponnetto vince e molla l’incarico

Dopo la sentenza lo stato dell’arte era questo: il giudice Antonino Caponnetto era dal 1983 a capo dell’Ufficio istruzione. Quell’incarico a settembre del 1979 sarebbe dovuto toccare a Cesare Terranova. Ma i colpi di carabina Winchester ordinati da Luciano Liggio e Leoluca Bagarella stroncarono la vita della toga prima della sua nomina.

L’incarico passò a Rocco Chinnici, che saltò in aria con 75 kg di tritolo nell’83 dietro ordine dei “viddani” di Totò Riina. Arrivò quindi Caponnetto. Il quale dopo il maxi processo e ritendendo concluso il suo lavoro, mollò “indicando di fatto come suo successore Falcone, da anni a capo del pool antimafia”.

Ma non andò così: e la maggioranza del Csm decise di “privilegiare il criterio dell’anzianità nominando un magistrato che si era occupato pochissimo di mafia”.

La denuncia di Borsellino

Paolo Borsellino denunciò questo fatto aberrante a Palermo il 25 giugno del ’92, un mese dopo la strage di Capaci. “Si aprì la corsa alla successione all’ufficio istruzione al tribunale di Palermo. Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito dopo a prenderlo in giro”. (Leggi qui: La coscienza di Paolo, il giudice di destra che era “comunista”).

Quello stesso giorno a Borsellino qualcuno aveva detto qualcosa: il capitano Sinico dei carabinieri lo avvisò che negli ambienti carcerari lui era “dato per morto”. A dirlo all’ufficiale fu il maresciallo Lombardo che aveva raccolto voci tristemente attendibili nel istituto penitenziario di Fossombrone.

Ricordarsi di chi tradì Falcone prima ancora di ammazzarlo materialmente, tra meno di una settimana e 33 anni fa, dovrebbe significare non scodarci mai di altre cose empiriche.

Le lettere del “Corvo”

Ad esempio che, all’Antimafia in pectore e in quegli anni fra il 1989 ed il 1991, arrivarono 40mila lettere diffamatorie contro i vari magistrati. Le perle velenose del “Corvo” palermitano in particolare finivano regolarmente in prima pagina sui giornali. Che si abbeverarono per parte maggioritaria alla mammella di quelle calunnie, gli stessi giornali autori di memorabili prima pagine contrite dopo Capaci.

Poco dopo gli interrogatori chiave di Calderone e Mannoia per istruire il processo registrato al numero 1887, mai messo su e comunque fatto oggetto di schermaggio in Cassazione da parte del giudice “ammazzasentenze” Carnevale, Falcone venne spezzettato con moglie e scorta.

Ammazzato con una telefonata fatta da Punta Raisi ad Antonino Gioè. Che su un’altura che guardava Capaci aveva in binocolo a tracolla e la flemma dei macellai di razza.

La calunnie sull’Addaura

Per la parte di quella categoria deputata a far scattare le Linotype serali che contribuì ad assassinare Falcone con la solitudine oggi non vediamo appelli.

Per quella fetta di giornalisti che insinuò ad otto e sei colonne. Insinuò in formato semi tabloid e con corsivi argutissimi come l’attentato all’Addaura fosse stato solo una auto promozione del magistrato.

E per aver insinuato l’attuazione di uno spot teatrante. Per skillarsi come il più adatto a diventare Procuratore Aggiunto quando quel giudice era già un morto che camminava, noi dovremmo vergognarci. In molti direttamente, tutti de relato.