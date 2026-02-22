Quattrocentomila scatti e una vita intera: il Fondo Piemontese chiede casa

Un archivio di oltre 400 mila negativi racconta mezzo secolo di storia tra Sora, Isola del Liri e dintorni. Mauro Pagnanelli cerca un ente pubblico per custodire e rendere immortale l’opera di suo padre, Piemontese.

Gianpiero Pizzuti Pronti, pazienza e via

Piemontese Pagnanelli, il custode della memoria

Ha catturato con lo sguardo la vita quotidiana in Ciociaria per mezzo secolo. Ha intrappolato quelle immagini su frammenti di pellicola: molte le ha stampate su carta fotografica, creando ricordi, ispirando emozioni. Tutte le ha tenute in un suo archivio, senza gettare nulla di quello che aveva scattato per cinquant’anni. Nasce così l’incredibile archivio del fotografo Piemontese Pagnanelli: archivio professionale e personale ma al tempo stesso archivio della memoria di un’intera provincia.

Prima ancora dell’archivio, prima ancora dei numeri, c’è l’uomo. Piemontese Pagnanelli non è stato soltanto un fotografo: è stato uno dei primi professionisti della fotografia nella provincia di Frosinone, un artigiano della memoria quando la memoria si sviluppava in camera oscura.

Piemontese Pagnanelli

Ha lavorato per oltre quarant’anni nella zona est della provincia, da Collepardo a Picinisco, concentrando la sua attività tra Isola del Liri – dove aveva lo studio –, Castelliri, Arpino e Sora. In un’epoca in cui fotografare non era un’abitudine ma un evento, Piemontese era il testimone silenzioso della vita collettiva.

Contrariamente a molti colleghi, ha conservato “gelosamente” tutto il materiale prodotto. Non solo lo ha custodito ma lo ha catalogato. È proprio questa straordinaria quantità di materiale – circa 450.000 negativi – a renderlo prezioso dal punto di vista artistico ma soprattutto sociale, culturale e antropologico. È un archivio che racconta una comunità intera. Ed è per questo che la sua conservazione non è solo una questione familiare. È una questione pubblica.

Il Fondo Piemontese: un patrimonio da salvare

Funerale in Ciociaria negli Anni 50 (Foto: Piemontese Pagnanelli © Fondo Piemontese – Clicca per ingrandire)

Un ente pubblico per custodire un patrimonio storico di 400 mila negativi. È il desiderio del figlio di Piemontese, Mauro Pagnanelli che ha creato il “Fondo Piemontese” raccogliendo tutto il materiale lasciato da suo padre in oltre cinquant’anni di attività.

“Abbiamo un fondo di circa 400 mila fotogrammi – sottolinea l’architetto Pagnanelli – che parte dal 1950 fino ad arrivare agli anni 2000. Ritengo molto interessante la parte più antica del materiale: usi, costumi, eventi, cerimonie, anche vari personaggi dei paesi che mio padre ha incontrato nella sua vita.”

La volontà è chiara: cedere a un Ente o a un Museo la preziosa raccolta, renderla fruibile a tutti e incuriosire anche i giovani, che conoscono soltanto il digitale e non hanno potuto apprezzare la particolarità delle pellicole e della carta fotografica.

“Il mio desiderio è donarlo a chi possa conservarlo con cura e in modo adeguato, poiché le gelatine dei negativi sono soggette a deterioramento, essendo materiale organico. Quelle che ho pubblicato nel libro ‘Vite e Foto Graffiate 1950-53’ le ho restaurate personalmente perché in parte rovinate dal tempo.”

Un progetto collettivo di recupero

Guardie di Pubblica Sicurezza in posa davanti alla cascata di Isola del Liri Funerale in Ciociaria negli Anni 50 (Foto: Piemontese Pagnanelli © Fondo Piemontese)

Il recupero dell’archivio nasce da un’idea dell’Associazione Oltre L’Occidente, da sempre impegnata in attività sociali e culturali, con la disponibilità del titolare del Fondo. Nel corso dell’iniziativa si sono aggiunti altri soggetti: il fotografo Rocco De Ciantis, impegnato nella digitalizzazione e stampa; la professoressa Floriana Sacchetti del Liceo Artistico di Frosinone, che ha indirizzato il lavoro secondo criteri di conservazione dei beni culturali, coinvolgendo anche la scuola; lo studio grafico Pigliacelli; il Comune di Castelliri, che ha fornito spazi e risorse.

Il progetto si sviluppa in più fasi: inventario e catalogazione; digitalizzazione; archiviazione fisica e digitale; realizzazione del sito www.fondopiemontese.it; mostre; ristampe; pubblicazioni. Tutto dipenderà dalle risorse disponibili.

La presentazione è stata realizzata grazie al contributo della Regione Lazio, Assessorato Cultura, Spettacolo e Sport, con finanziamento previsto dalla legge regionale 32/78.

Tra bicicletta e obiettivo

(Foto: Piemontese Pagnanelli © Fondo Piemontese)

Piemontese Pagnanelli nasce a Sora il 6 aprile 1926 da Sisto Pagnanelli e Anna Caschera. Il padre era operaio specializzato e ciclista dilettante. La bicicletta sarà la sua prima passione, mai del tutto sopita.

Nel 1949 inizia a lavorare come rappresentante di pellicole fotografiche. Nel 1950 sposa Luisa Errichi. Nascono Waltere William. Dalla vendita delle pellicole alla macchina fotografica il passo è breve: autodidatta, impara dalla strada ed in poco tempo diventa “Piemontese il Fotografo”.

Feste, matrimoni, riti religiosi, funerali, manifestazioni politiche e sindacali, documentazioni industriali, gare sportive. Un archivio totale della vita sociale. “Volevo fare il corridore professionista – raccontò nel 2009 – ma i soldi non c’erano e per tirare avanti iniziai a fare le foto.”

Dal 1949 al 2000 la sua attività non si fermerà mai. Se ne andrà nell’agosto 2009. Il figlio William Pagnanelli morirà nel 2021, prima vittima di Covid a Isola del Liri.

L’immortalità di uno sguardo

(Foto: Piemontese Pagnanelli © Fondo Piemontese)

Oggi quel patrimonio attende una decisione. Non è solo un archivio fotografico: è la memoria visiva di mezzo secolo di storia locale. Coinvolgere scuole, enti territoriali, associazioni, biblioteche e fotografi significa trasformare il Fondo in un laboratorio permanente di cultura. Significa fare di un archivio privato un bene collettivo.

Le fotografie ingiallite dal tempo non sono nostalgia. Sono identità.

E custodire il Fondo Piemontese non significa conservare il passato.

Significa rendere eterno uno sguardo che ha raccontato una comunità intera.