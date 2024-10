Quel dossier che inguaiò D’Alema e i siti laziali nella lista Mitrokhin

I documenti Top Secret che segreti non sono più e quando il Kgb piazzò centrali, armi e stazioni radio in mezza regione

I guai per Massimo D’Alema cominciarono 25 anni esatti fa, ad ottobre del 1999, ma erano guai vecchi già di quasi un lustro. Era il 30 marzo del 1995 infatti quando l’MI-6, il servizio segreto del Regno Unito con mansioni estere, trasmise al nostro Sismi il “Report Impedian”. Si trattava di 261 schede informative ricavate da un altro dossier, gigantesco, assemblato nel corso di decenni da un ex archivista del Kkb: Vasilij Mitrokhin. L’ex agente era diventato cittadino britannico da poco. E, dopo aver accumulato documenti su documenti in pratica in ordine ad ogni trama geopolitica mondiale dal 1972 in poi, aveva preso un treno per le Repubbliche baltiche. Poi aveva consegnato un trolley pieno di documenti all’ambasciata britannica.

Cosa conteneva quel trolley? Migliaia di trascrizioni di documenti che Mitrokhin aveva meticolosamente copiato approfittando del suo ruolo nel Kkb. E del fatto che il famigerato Direttorato S del Fcd sovietico non era stato trasferito in una riorganizzazione ed era rimasto alla Lubjanka. Cioè a portata della sua matita e di un nascondiglio sotto il pavimento della sua dacia.

Il trolley di Vasilij per Londra

Tony Blair e Jack Straw

La Lubjanka, il cuore nevralgico dei servizi sovietici, era il posto da cui l’agente ebbe modo di visionare come controllore-archivista ogni trama documentata della guerra sotterranea tra Blocco sovietico ed Occidente. Lo aveva spiegato molto bene su DarksideItalia un giornalista del Frusinate e collaboratore di InsideOver ed Il Giornale, Manuele Avilloni. Lì dentro c’era di tutto: operazioni, pagamenti, geografia dei depositi, finanziamenti a partiti e status dei “dormienti”, gli agenti sotto copertura che operavano o avevano operato oltre Cortina.

E tra i finanziamenti che il Pcus aveva inviato in Occidente c’erano anche quelli – ovvi ma fino ad allora poco documentati – per il Pci italiano. Fu per questo motivo che nel 1999 l’allora ministro degli Esteri britannico del governo Blair, Jack Straw, iniziò a consegnare all’Italia quel dossier di cui però Londra era in possesso da circa 10 anni. Un report secondo cui, grazie ad una centrale del Kgb, l’Italia era diventata tra l’altro un vespaio di antenne per la trasmissione criptata di informazioni carpite, pagate o estorte a centinaia di notabili nostrani.

Soldi ed armi del Pcus al Pci

Massimo D’Alema (Foto Andrea Giannetti © Imagoeconomica)

Giusto in tempo per “inguaiare” Massimo D’Alema e, dicono alcuni, a costringerlo a quella condotta iper-atlantista che spiazzò un po’ tutti e culminò con il bombardamento di Belgrado da parte di una Nato che non ebbe avallo Onu. Era scoppiato il caso del Dossier Mitrokhin e di un sito nel Lazio in cui erano sepolte armi per fronteggiare un eventuale colpo di Stato a destra. Un po’ come avvenuto in Grecia nel 1967 o come stava per avvenire da noi con il (mancato) Golpe Borghese nel 1970.

Una specie di “Gladio ad ideologia invertita”, in pratica, e con target estero infiltrato. Tutti gli altri quadranti italiani indicati nel dossier vennero trovati ed effettivamente certificati come depositi di armi e basi radio, ma quelli laziali, uno in particolare, rimasero per molto solo su carta. Tra l’altro anche perché all’inizio gli analisti nostrani presero una cappellata e non trovarono nulla, grazie ad un un errore nel trasformare le yarde, unità indicate nella versione UK, in metri. Quindi preliminarmente andarono a cercare nel posto sbagliato.

Palazzine sopra un sito del Kgb

Perché un sito fantasma nel Lazio? Perché nel frattempo l’Italia cementizia del dopo Boom aveva fatto il suo dovere e ci aveva costruito sopra delle palazzine. I siti poi vennero individuati, erano indicati con nome in codice ed erano tutti intorno a Roma, indicati come “Kollo”, “Fosso” e “Bor”. Dove si trovavano? Per lo più nella zona dei laghi e dei Castelli, tra Marino, la Sabina, il Reatino ed Albano Laziale.

Un brano estrapolato dai documenti classificati a suo tempo come riservati fornisce “le istruzioni (su come trovare lo spot- ndr) si trovano ad 1,10 mt (rilevazione bussola 10°) dalla grossa quercia a 7 m a sx del vicolo (…). La radio ricetrasmittente è occultata a 7,5 metri dal secondo pilone della linea elettrica (…) dopo un ponticello sul fiumiciattolo a sinistra della Strada 314“.

La strada, il ponticello e la quercia

Quale strada? Oggi è quella Regionale Licinese, che parte dalla Salaria e si innesta sulla Tiburtina Valeria nei pressi di San Cosimato. Ed ancora, sempre sullo spot “Fosso” gestito da una “residenza del KGB a Roma” il rapporto Impedian spiega che bisogna fare “il vecchio percorso della strada Roma-Rieti”.

Il report cita anche un inquietante “Rapporto N° 3409”, relativo alle “istruzioni per la disattivazione del Congegno esplosivo Molniya”. Di cosa parliamo?

Lo scoprì il Reparto anti eversione del ROS dei Carabinieri, che andò a procedere con le operazioni di bonifica dei siti fino a marzo 1999.

L’ordigno esplosivo Molniya

Spesso le scatole metalliche contenenti gli apparecchi erano “protette” sotto il coperchio con un congegno esplosivo di autodistruzione, chiamato Molniya (in russo: молния, cioè “Fulmine”). Era un meccanismo per distruggere le prove se non si era a conoscenza del protocollo Kgb. Esso doveva essere disinnescato seguendo una sequenza di azioni specifiche, pena un botto clamoroso che ci fu in Svizzera con un ordigno simile.

Per l’Italia c’era una lunga lista di collaboratori inside e su tutto il caso gravò una cappa di omissioni-ritardi-coperture che coinvolse il Servizi ed i Governi interessati. Che si rimpallarono le responsabilità sul perché il Dossier non fosse stato trasmesso dalle barbe finte a Palazzo Chigi.

I ritardi nell’informare Palazzo Chigi

Paolo Guzzanti

Ecco due esempi iconici tra le decine di questi sparring presunti di Mosca attivi in Italia, estrapolati dalla Commissione che nel 2002 e presieduta da Paolo Guzzanti, fu chiamata a far luce sul caso. “Giovanni De Luca, funzionario del Ministero per il Commercio estero”. Era in difficoltà economiche e pare fosse stato aiutato da un emissario italiano del KGB. Che gli diede soldi e lo aiutò ad ottenere mansioni ancor meglio retribuite nella segreteria del ministro.

Pare che allora venne coinvolto nella preparazione del materiale per AdnKronos. Veniva pagato 50mila lire a spot per passare documenti segreti al KGB. Oppure “Enero”, mai identificato. Costui pare fosse un funzionario del Ministro degli affari Esteri, indicato come agente del secondo direttorato Generale del KGB. C’erano indicati e vennero attenzionati dalla Commissione anche giornalisti e militari.

Cosa fecero Dini, Prodi e D’Alema

Romano Prodi con Enrico Letta nel 2007 (Foto Giuseppe Carotenuto / Imagoeconomica)

Ed auditi tre presidenti del Consiglio: Lamberto Dini, Romano Prodi e Massimo D’Alema, che negarono di essere mai stati messi a conoscenza dai servizi del Dossier, con Prodi che però nel 2004 fu costretto ad ammettere che sì, forse qualcuno gliene aveva parlato ma solo oralmente. Procura di Roma e Tribunale dei Ministri indagarono ma con esito di archiviazione, questo perché “le scelte e le determinazioni assunte in relazione al dossier Mitrokhin non rilevano sotto il profilo penale”.

Resta irrisolto il mistero del doppio (triplo?) ritardo: quello di Londra nel consegnare la parte italiana all’Italia e quello dei Servizi nel consegnare la parte italiana a Palazzo Chigi. O quello del ritardo di un Palazzo Chigi informato nel prendere provvedimenti.

Arriva il Cav e non gli pare vero

I russi, perché nel frattempo non erano più sovietici, negarono la veridicità del dossier, i britannici e la Cia dissero che Mitrokhin era la “fonte più accreditata della storia occidentale”.

La sinistra italiana traccheggiò e sposò la versione di Mosca, la destra si mise a braccetto di quella di Langley, Quantico e Vauxhall Cross ed invece ci salì in arcione. Tanto in arcione che il governo Berlusconi II statuì la Commissione d’inchiesta con apposito Ddl. Commissione che indagò e fece luce su quasi tutte le ombre del caso.

Quasi, perché in Italia i misteri compiutamente risolti hanno sempre avuto vita difficile.