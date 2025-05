Vito che correva forte, rideva tanto, volava alto e proteggeva i giudici

Capaci, 23 maggio 1992 ed il sacrificio assieme a due colleghi e due giudici di un agente che amava la vita

Con Vito c’erano sempre due cose di cui tener conto, quando ci dovevi fare un servizio operativo assieme: era uno che sorrideva facilmente ed era uno scattista nato. Questa bella ed inusitata combinazione faceva di Vito una specie di “macchina empatica” efficientissima, ma non quel tipo di meccanismi frenetici appresso ai quali ti perdi e ci sperdi anche buona parte del sistema nervoso.

Vito, Vito Schifani, aveva il sorriso aperto di chi le cose le faceva bene ma senza frenesia tossica. E senza il cipiglio un po’ ursino dei poliziotti in servizio a Palermo nei primi anni ‘90. In più era nato atleta ed atleta era diventato: correva i 400 metri puntando i piedi sul tartan come un dannato, ed a livello regionale era diventato una stella del Cus palermitano.

Investigatore ed agente di scorta

Vito Schifani

Perciò sia che quel giovane agente di 28 anni indagasse su mandato di qualche Pm, sia che attendesse l’altra sua mansione, quella del servizio scorte ai magistrati, se lavoravi con lui potevi star certo. Saresti andato a fare cose dinamiche. E certissimo di non perderti la tua libbra quotidiana di allegria.

Merce rara, l’allegria, in quella Palermo là, merce arretrata nel baratro delle cose quasi peccaminose dopo che la mafia viddana aveva già ammazzato Cesare Terranova e Rocco Chinnici. Loro ed altre decine di rappresentanti di uno Stato che accusava colpo al cesarismo di chi aveva cancellato i Bontade-Inzerillo da Palermo in meno di due mesi.

Eppure Vito il suo sorriso non lo perdeva mai, lui sapeva volare sopra le brutture che contribuiva a sanare, e non solo metaforicamente.

Pilota e padre

Vito Schifani era infatti anche un pilota di rango secondo, ed suo brevetto di volo l’agente lo aveva conseguito all’Aeroclub Beppe Albanese di Boccadifalco. Si era innamorato ed avrebbe sposato Rosaria, Vito, e probabilmente stava pensando a lei, alle 17.58 di quel 23 maggio 1992. Quello in cui Vito morì assieme ai colleghi Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, era infatti il suo ultimo giorno di lavoro al servizio scorte.

Il poliziotto, dopo aver sorriso sudando freddo per mesi, aveva deciso che la sua famiglia meritasse più attenzione e meno stress. E che crescere il piccolo Emanuele, “Bibi” sarebbe dovuta diventare la sua principale ragione di vita.

I suoi pensieri furono interrotti assieme al suo cuore in un’agghiacciante frazione di secondo, quando l’innesco dato da un’altura che sovrastava il tratto autostradale di Capaci a 400 kg di tritolo sparò via in deflagrazione barbara Vito, gli altri e la Croma beige “Quarto Savona 15” in un vicino uliveto.

Gli ultimi pensieri a Capaci

I resti della Quarto Savona 15 a Veroli

I sogni di quel giovane agente scattista e sorridente colarono via nella voragine di 45 metri che l’Attentatuni per fermare Giovanni Falcone generò nel manto stradale.

Un boato gigante, un volo assurdo, il botto sordo nella melica di quel grumo di lamiere e corpi, poi fumo, passeri bruciati nell’erba e silenzio irreale. Lo stesso silenzio straziante con cui la cattedrale di Palermo accolse le parole di Rosaria al funerale.

Le parole di Rosaria

Rosaria Schifani il giorno dei funerali

“Io, Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, lo Stato…, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso”.

“Rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro (e non), ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c’è possibilità di perdono: io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio, se avete il coraggio di cambiare… Ma loro non cambiano…loro non vogliono cambiare…”.

E tutti applaudirono: cittadini, autorità bolse, conniventi e mafiosi travestiti da uomini dabbene e contriti.

Trentatrè anni di dolore ipocrita

Giovanni Falcone (Foto: Carlo Carino © Imagoeconomica)

Ma Vito – dall’alto del palmo della mano di Dio su cui riposava – ormai lo sapeva, quali fossero le mani ipocrite che applaudivano il dolore della sua Rosaria. Mani macchiate di rosso. E sorrise, perché sapeva che alla fine quelle mani avrebbero sudato. Se per paura o rimorso non lo sapremo mai, ma Vito e gli altri lo sanno.

Perché lo Stato italiano ha passato gli ultimi 33 anni a chiedere scusa a Falcone ed alle altre vittime dei vermi che giurano sui santini. Ed è ora la smetta, e che e inizi a imitarlo.