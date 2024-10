A Cittadella un fuoco di paglia: il Frosinone rivede i fantasmi

La Carrarese infligge la seconda sconfitta interna di fila. Decide un gol di Cicconi dopo l'errore di Partipilo su rigore. Squadra in difficoltà sin dai primi minuti, la classifica fa paura. Alla fine contestati i giocatori ed in particolare il tecnico Vivarini

Alessandro Salines Lo sport come passione

IL TABELLINO

FROSINONE-CARRARESE 0-1

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORE Cicconi (C) al 19’ s.t.

FROSINONE (4-3-2-1)

Cerofolini 6,5; A. Oyono 5,5 (dal 31’ s.t. Sene s.v.), Bettella 5,5, Kalaj 5,5, Marchizza 6; Garritano 5 (dal 18’s.t. Darboe 5), Cichella 5 (dal 31’ s.t. Machin s.v.), Gelli 6; Partipilo 5 (dal 18’ s.t. Ghedjemis 5,5), Distefano s.v. (dal 13’ s.t. Kvernadze 5,5); Ambrosino 5,5

PANCHINA Sorrentino, Biraschi, Bracaglia, Szyminski, J. Oyono, Vural, Canotto

ALLENATORE Vivarini 5

CARRARESE (3-5-2)

Bleve 7,5; Coppolaro 6,5, Illanes 5, Imperiale 6,5; Zanon 6,5, Giovane 6,5, Capezzi 6,5 (dal 45’ s.t. Zuelli s.v.), Schiavi 6,5 (dal 30’ s.t. Palmieri s.v.), Bouah 6 (dal 10’ s.t. Cicconi 7); Cherubini 6 (dal 1’ s.t. Cerri 6), Finotto 7 (dal 30 ‘s.t. Panico s.v.)

PANCHINA Mazzini, Oliana, Palmieri, Panico, Cavion, Zuelli, Falco, Capello, Guarino, Belloni

ALLENATORE Calabro 7

ARBITRO Arena di Torre del Greco 6

ASSISTENTI Bresmes 6-Miniussi 6

AMMONITI Bouah (C), A. Oyono (F), Schiavi (C), Cichella (F), Palmieri (C) per gioco scorretto; Canotto (F) per proteste

NOTE paganti 9.643, incasso di 90.422,53 euro; abbonati 8.168, quota non comunicata. Tiri in porta 3 (con un palo)-3. Tiri fuori 9-1. In fuorigioco 0-2. Angoli 6-6. Recuperi: p.t. 2’+1’, s.t. 5’+1’

LA PARTITA

FROSINONE Il “grande malato” di questo primo scorcio di Serie B non è guarito. La ricaduta è arrivata puntuale e fa malissimo. La cura del Doctor House-Vincenzo Vivarini è stata pari ad un pannicello freddo che a Cittadella aveva illuso. Allo “Stirpe” il Frosinone ha subito la seconda sconfitta di fila in casa per mano dell’ex fanalino di coda Carrarese che scavalca i giallazzurri scivolati al penultimo posto in attesa delle partite di domenica.

Eguagliato il primato negativo del 2021 quando il Frosinone è rimasto a secco di vittorie interne per 5 partite. Il Frosinone ha confermato i limiti evidenziati in queste prime giornate con alcune scelte ancora discutibili da parte del tecnico Vincenzo Vivarini. Sugli spalti dello stadio tanta delusione sfociata in una dura contestazione da parte della Curva Nord: fischi e cori, nel mirino in particolare Vivarini.

“Sono il capro espiatorio e bisogna accettarlo, fa parte del mio lavoro – ha detto Vivarini – In queste partite conta il risultato e se non arriva è chiaro che ci sia malumore- Ci tenevamo tantissimo a questa partita, dovevamo dare continuità al lavoro fatto. Gli episodi ci girano sempre male, soprattutto in casa“. La posizione del tecnico: si sente in discussione. “Conta solo il Frosinone, non dormiamo la notte per uscire da questa situazione. Nessuno è contento, dobbiamo venirne fuori con la rabbia avuta a Cittadella, dove abbiamo fatto una prestazione giusta”.

L’ANALISI E GLI EPISODI CHIAVE

Lo scacchiere della sfida

Il Frosinone sceso in campo con la Carrarese

Formazione che vince non si cambia o quasi. Vivarini nel segno della continuità a parte 2 cambi obbligati. E così avanti tutta con i 9/11 ed il modulo (4-3-2-1) di Cittadella. Le novità sono Bettella (all’esordio dal 1’) in difesa al posto di Monterisi (infortunato nella rifinitura) ed Ambrosino per Tsadjout (operato nei giorni scorsi al menisco del ginocchio destro). Dunque tra i pali Cerofolini, dietro una linea a 4 composta da A. Oyono, Bettella, Kalaj e Marchizza. A centrocampo confermato Garritano con Cichella e Gelli. Come detto Ambrosino fungerà da prima punta supportato dall’estro di Partipilo e dagli strappi di Distefano. Rientrano nei ranghi Darboe dalla squalifica, Biraschi e Ghedjemis. Tutti e 3 partono da una panchina ricca d’alternative. Out Cittadini, Lusuardi, Tsadjout, Pecorino e Monterisi. Fuori per scelta il terzo portiere Frattali, Begic e Haoudi.

Cichella in azione

Calabro puntella il centrocampo toscano rinunciando ad un trequartista. Una scelta per garantire più solidità ad una squadra che ha incassato 12 gol (seconda peggior difesa del torneo). Il sistema di gioco diventa 3-5-2 invece del 3-4-2-1. A livello di uomini 3 avvicendamenti. In primis Coppolaro sostituisce Hermannsson (stiramento) in difesa con Illanes ed Imperiale riproposti nel terzetto davanti al portiere Bleve. Linea mediana folta con Bouah e Zanon (rileva Cicconi) sulle fasce; Giovane, Capezzi e Schiavi in mezzo. Cherubini e Finotto gli attaccanti. Rispetto al match con la Reggiana resta fuori la mezzapunta Capello. Oltre ad Hermannsson assente Shpendi.

Carrarese pericolosa, Frosinone non graffia

Distefano esce dopo l’infortunio

La fortuna non è alleata del Frosinone in questo avvio di campionato. Sedici giri di lancette e si fa male alla spalla destra Distefano dopo una caduta scomposta. Vivarini costretto subito a cambiare: dentro Kvernadze. L’impatto del Frosinone non ricalca quello di Cittadella. Poco aggressivo, contratto e facile preda della fitta ragnatela tessuta dagli avversari che per almeno 20’ giocano meglio e sono pericolosi tra il 15’ ed il 18’ con Giovane e Finotto. Ci mette una pezza Cerofolini. La Carrarese corre e pressa con abnegazione. Gli esterni Bouah e Zanon mordono, mentre in mezzo il trio Giovane. Capezzi e Schiavi svolge un ottimo lavoro. Davanti Finotto fa reparto da solo creando più di qualche preoccupazione a Bettella e soci.

Il difensore Kalaj

Il Frosinone si scuote al 23’ con Partipilo che impegna a terra Bleve. La squadra giallazzurra con il passare dei minuti si scrolla di dosso la paura almeno sul piano del possesso palla (53-47 % alla fine del primo tempo). Gelli gioca un’infinita di palloni, sulle fasce Marchizza si fa sentire, Partipilo è sempre un fattore. Latita Ambrosino in difficoltà nel ruolo di punta centrale. Non incide comunque la truppa di Vivarini. Gelli al 31’ spedisce alle stelle dal limite dell’area. Mentre la chance più ghiotta capita al 43’ a Kvernadze che liscia clamorosamente il cross al bacio di Partipilo. La Carrarese chiude il tempo come aveva iniziato: Zanon in piena area spara in curva il’intelligente passaggio a rimorchio di Finotto.

Partipilo sbaglia il rigore, Cicconi gela

Partipilo prima di sbagliare il rigore

La ripresa gira tutta intorno ai due episodi tra il 15’ ed il 19’. Prima Partipilo si fa parare da Bleve il rigore della possibile svolta (assegnato per fallo ingenuo di Illanes su Ambrosino). Non sbaglia invece la Carrarese dopo una buona combinazione Giovane-Cicconi (entrato al 10’) con quest’ultimo bravo ad insaccare il pallone servito sul secondo palo. Il Frosinone, ancora una volta in bambola nel reparto arretrato, accusa il colpo in una giornata comunque non facile. Vivarini e Calabro muovono le pedine con la solita girandola di cambi che premia comunque i toscani piuttosto che i ciociari.

Il gol decisivo di Cicconi

La Carrarese si difende con ordine ma soprattutto con tanta determinazione. La squadra ciociara ci prova con Ghedjemis che non trova la porta e nel finale è sfortunata con Marchizza che colpisce il palo. Ora la sosta per riordinare le idee e ricompattarsi in vista della trasferta a Reggio Emilia. A meno che non ci siano scossoni.