Al gran ballo della corsa-promozione il Frosinone danza sulle… punte

[L'ANALISI] Per conquistare la Serie A Alvini punterà su un attacco da record per la B: il reparto ha segnato oltre la metà dei gol totali, un apporto straordinario e superiore a tutte le altre 19 squadre. In un finale di stagione tirato potrebbe diventare l'arma in più. Tutti i numeri, le curiosità e i segreti del pacchetto avanzato

Alessandro Salines Lo sport come passione

Una batteria di attaccanti da 33 gol (35 con la Coppa Italia), più della metà del bottino totale (62). Un record per la Serie B: nessun reparto avanzato del torneo ha fatto meglio. Per il rush finale il Frosinone di Alvini si ritrova un pacchetto di punte che hanno segnato tutte e tanto. Dato emblematico: Fiori e Fini, arrivi di fine gennaio, hanno già segnato in solido 4 reti nonostante un minutaggio ridotto (488′). Insomma un attacco al fulmicotone che potrebbe diventare decisivo nelle ultime 6 gare a partire da domenica in casa contro il Padova.

I numeri

Il centravanti Raimondo

Come detto, l’attacco ha regalato ad Alvini la bellezza di 33 gol sui 62 totali. Uniti ai 13 assist sono valsi 46 punti su 65 che consentono a Frosinone di stazionare al secondo posto appaiato al Monza. Un reparto a dir poco decisivo. Il capocannoniere è Ghedjemis con 12 reti in 32 presenze, fresco di convocazione con la Nazionale algerina (ha pure segnato). Un bottino considerevole se si considera che giostra da esterno destro. Alle sue spalle il centravanti Raimondo con 9 gol in 31 gare, rientrato dalla nazionale under 21 per un infortunio da valutare.

Con 5 marcature Kvernadze, impegnato in questi giorni con la Georgia di Kvara, 3 Fiori, 2 Zilli ed 1 ciascuna Vergani e Fini a segno anche con l’Under 21. Vergani e Kvernadze sono andati a segno anche in Coppa Italia.

I meriti di Alvini

Max Alvini

Il rendimento monstre degli attaccanti è soprattutto frutto del grande lavoro svolto da Max Alvini sin dall’inizio del ritiro. La filosofia di gioco molto offensiva, predicata dal tecnico toscano, ha esaltato le punte giallazzurre oltre i propri limiti. Ghedjemis è letteralmente esploso tanto da diventare uomo-mercato ed essere convocato dal ct Petkovic dell’Algeria. Stesso discorso anche per Kvernadze che dopo un paio di stagioni difficili ha trovato una sua dimensione e può soltanto crescere.

Kvernadze in azione (Foto © Mario Salati)

Anche Raimondo ha già eguagliato il suo record personale di gol (9 con la Ternana ma in 42 gare) ed il Bologna lo segue con attenzione per riportarlo alla base a fine stagione e lanciarlo in prima squadra. Gli ultimi arrivi Fiori e Fini sembrano trovarsi a meraviglia nei meccanismi affinati da Alvini. Zilli e Vergani, malgrado l’utilizzo ridotto, hanno sempre fornito il loro contributo.

Il confronto con le altre squadre

Yeboah del Venezia

Alle spalle del Frosinone nella speciale graduatoria, l’attacco del Venezia con 28 reti. Stessa posizione per i punti (41) conquistati grazie al reparto avanzato. Al terzo il Palermo con 27 gol e 52 punti. Curiosità: il Monza è soltanto ottavo con 21 marcature e 50 punti. Empoli, Modena, Cesena e Mantova hanno ottenuto un buon rendimento dai rispettivi attacchi con 27, 23, 23 e 22 reti.

Il reparto avanzato meno prolifico è stato finora quello della Virtus Entella con 9 gol su un totale di 31. Poi la Reggiana (12 su 30) e la Juve Stabia (14 su 38). Una riflessione sorge spontanea: la classifica dei gol segnati dagli attaccanti rispecchia soltanto nelle primissime posizione quella generale.

Gli altri reparti

La gioia di Calò

Se l’attacco ha fatto il pieno di gol, difesa e centrocampo hanno dato il loro buon contributo alla causa giallazzurra. Cominciamo dalla retroguardia: 12 le reti realizzate dai difensori. Il terzino Bracaglia ne ha firmate 4. L’altro laterale Corrado invece ne ha segnate 3. Con 2 sigilli il centrale Monterisi. Un gol ciascuno per l’altro centrale Calvani e per i due esterni A. Oyono e Marchizza.

Diciassette invece i gol siglati dai centrocampisti: Calò e Koutsoupias autori di ben 7 marcature ciascuno. Un bottino da attaccanti. Il regista ex Cesena è inoltre l’assistman del campionato con 12 passaggi vincenti. Poi Cichella (2 gol) e Grosso (1).