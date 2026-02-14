Al “Picco” non è una finale come 6 anni fa ma i 3 punti valgono doppio

[PREPARTITA] Seconda trasferta di fila per il Frosinone che a La Spezia punta a bissare la vittoria di Avellino per restare in zona promozione diretta. Rientrano A. Oyono e Kone. Gli avversari cercano punti-salvezza, in attacco scelte obbligate per Donadoni

Alessandro Salines Lo sport come passione

Meno di sei anni fa al “Picco” Spezia e Frosinone si sfidarono per la promozione in Serie A nella finale di ritorno dei playoff al culmine di una delle stagioni più strane della storia perché segnata dall’emergenza-covid. In uno stadio deserto il “tuttocampista” svedese Rohden regalò la vittoria più amara per il Frosinone (unica al “Picco” in 10 incroci): a volare in Serie A fu lo Spezia di Vincenzo Italiano grazie al successo dell’andata e soprattutto al miglior piazzamento in classifica.

Domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle 15) lo scenario sarà differente, una sorta di testacoda: lo Spezia, terz’ultimo a quota 22, è alla disperata ricerca di punti-salvezza; il Frosinone, tornato secondo, vuole continuare la corsa alla promozione diretta. “I ciociari giocano molto uomo su uomo, domani dovremo faticare e saperci muovere bene per creare opportunità e spazi – ha osservato Roberto Donadoni, allenatore dello Spezia – Il Frosinone è forte fisicamente, l’anno scorso era in una situazione difficile e ora le cose si sono capovolte. E’ solido, ha convinzione e lotta per andare in Serie A. Noi dobbiamo combattere per toglierci da una posizione difficile, le motivazioni non possono essere diverse”.

La chiave della partita

Al di là del divario di punti (27), i numeri della partita parlano chiaro. Da una parte c’è lo Spezia che, dopo una serie di 3 sconfitte interne di fila, è rimasto imbattuto in 6 dei successivi 7 match al “Picco” (3 vittorie e 3 pari); l’unica sconfitta davanti al proprio pubblico nel periodo è stata quella del 13 dicembre scorso contro il Modena (0-2). Insomma una squadra che tra le mura amiche è in ripresa anche se il bottino totale di 13 punti resta tra i peggiori del campionato (solo il Pescara ha raccolto meno).

Mister Alvini

Dall’altra parte invece ci sarà la “regina” delle trasferte. Il Frosinone ha il record di punti fuori casa del torneo: 26 in 13 partite con 7 vittorie (l’ultima mercoledì ad Avellino), 5 pareggi e 1 sconfitta che risale al 4 ottobre scorso a Venezia. La formazione di Alvini (un ex) sin dall’inizio della stagione ha dimostrato di trovarsi particolarmente a suo agio in trasferta.

Il solito canovaccio

Sul piano squisitamente tecnico-tattico si vedrà il solito Frosinone aggressivo e propositivo sin dalle prime battute. La squadra di Alvini azzannerà avversari e partita per spostare quanto prima l’inerzia della gara dalla sua parte. Non è un caso che il Frosinone sia la squadra che ha segnato più gol nel primo tempo in questo campionato (24 su 44 totali, inclusi 2 nell’ultimo turno ad Avellino).

Il centrocampista Calò

Alvini inoltre punterà sul grande momento di forma di Calò (5 gol + 10 assist) e Ghedjemis (8 + 2) che sono i 2 soli giocatori del Frosinone coinvolti in almeno 10 marcature. Calò e Ghedjemis sono stati protagonisti della vittoria di mercoledì ad Avellino con 1 gol (Calò) ed un assist (Ghedjemis).

Rientra A. Oyono

Il centravanti Raimondo

Nonostante gli impegni ravvicinati il Frosinone dovrebbe presentarsi con la sua veste abituale a parte qualche ritocco. In difesa infatti tornerà sulla fascia destra A. Oyono che ha scontato la squalifica e prenderà il posto del gemello Jeremy. Calvani, Cittadini e Bracaglia dovebbero completare il quartetto arretrato. A centrocampo non sembrano esserci dubbi per Calò, Koutsoupias e Cichella. Davanti Ghedjemis e Kvernadze saranno gli esterni offensivi a meno che Alvini non dia un turno di riposo al georgiano schierando Fiori.

Al centro dell’attacco Raimondo potrebbe riprendersi il posto da titolare al posto di Zilli che ad Avellino ha confezionato l’assist del terzo gol ed ha disputato una buona gara. Assenti gli infortunati Barcella, F. Gelli e Monterisi. Rentra Kone dopo i 4 turni di squalifica.

Scelte obbligate in attacco per Donadoni

Roberto Donadoni, allenatore dello Spezia (Foto © Mario Salati)

Sei assenti nello Spezia. Ultimo della serie l’attaccante Di Serio che lascia Donadoni con sole 3 punte di ruolo tenendo presente il forfait di Lapadula. Out Cassata (altro ex), Sarr, Bandinelli e Zurkowski. Nel 3-5-2 rientro quasi certo per il difensore Ruggero che comporrà un terzetto con Hrstov ed uno tra Mateju e Bonfanti. A centrocampo Valoti dovrebbe rilevare Comotto con Bellemo e Romano confermati. Sulle corsie esterne Sernicola ed uno tra Aurelio ed Adamo. In attacco sicuro Artistico con Skejellerup in vantaggio su Vlahovic.

“Nelle ultime partite abbiamo raccolto meno di quello che avremmo meritato – ha osservato Donadoni – Ma sono mancate concretezza e convinzione indispensabili per ottenere i 3 punti. Se non si segna, la partita resta in bilico e gli avversari possono trovare l’episodio vincente. In questi giorni abbiamo sicuramente parlato di questo aspetto”.