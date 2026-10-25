Alla giostra del gol il Frosinone è bello, impossibile e strappa 1 punto pesante

[LA PARTITA] A Bergamo finisce 4-4 contro l'Atalanta. Partita rocambolesca: ciociari avanti due volte grazie alla doppietta di Schmid; la formazione di Sarri risponde con Krstovic (due volte). I nerazzurri in vantaggio con Ederson (rigore alquanto dubbio),vengono raggiunti da Calò. Poker di Elmas e definitivo pari di Terzic. Per i canarini risultato importante che li proietta a quota 14. In grande spolvero Ghedjemis autore di 3 assist

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

TABELLINO

ATALANTA-FROSINONE 4-4

PRIMO TEMPO 4-4

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova (29’ pt Bernasconi), Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano (17’ st Pasalic), Ederson; Elmas, De Ketelaere (32’ st Smardzcic), Rowe (17’ st Zalewski), Krstovic (32’ st Scamacca).

A disposizione: Sonzogni, Sportiello, Idele, Plaia.

Allenatore: Sarri.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono (44’ st Tcahto), Calvani, Cittadini (30’ st Monterisi), Bracaglia (1’ st Terzic); Schmid, Masini (19’ st Cichella), Calò; Ghedjemis; Raimondo, Kvernadze (19’ st Zerbin).

A disposizione: Pisseri, Desplanches, Amey, Birligea, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Fayed, Bobcek.

Allenatore: Alvini.

Arbitro: sig. Livio Marinelli di Tivoli (Roma); assistenti: sigg. Giovanni Baccini di Conegliano Veneto (TV) e Luigi Rossi di Rovigo; IV Uomo: sig. Luca Pairetto di Nichelino (TO); Var: sig. Federico Dionisi di L’Aquila; Avar: sig. Matteo Gariglio di Pinerolo (TO).

Marcatori: 27” e 17’ pt Schmid (F), 14’ e 45’ Krstovic pt (A), 32’ pt Ederson (A, rigore), 3’ st Calò (F), 6’ st Elmas (A), 38’ st Terzic (F)

Note: spettatori: 21.400; incasso: euro 451.763,34 euro; angoli: 9-9; ammoniti: 7’ pt Bracaglia (F), 28’ pt Kvernadze, 24’ st Ederson (A), 40’ st Terzic (F), 47’ st Raimondo (F); recuperi: 2’ pt; 4’ st.

BERGAMO – E’ il Frosinone di Alvini, bellezze. Da prendere a piene mani, da gustare anche se fa soffrire, da godere fino alla fine. Un Frosinone che va sempre al Max, in onore del suo allenatore. Alla sfida domenicale delle ‘doppiette’ (Schmid, primi gol in Italia per lui e Krstovic) e delle rimonte (due volte avanti i ciociari, due volte gli orobici), finisce 4-4 e alla fine della musica sono proprio i giallazzurri a poter recriminare per i due miracoli di fila di Carnesecchi su Tchato e Ghedjemis e in precedenza per la deviazione casuale di Zalewski sul tiro dello stesso Ghedjemis.

Allo stadio ‘Azzurri d’Italia’ è andato in onda uno spot per il calcio dal secondo 27” (gol del provvisorio vantaggio del Frosinone firmato da Schmid) al minuto 96’ con il 4-5 salvato dal portiere neroazzurro. Il Frosinone sale a quota a 14 in classifica e si prepara al doppio confronto interno con il Lecce dell’ex Di Francesco e con il Torino.

Le formazioni

Max Alvini (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Sarri ha le scelte forzate.In porta posto fisso per Carnesecchi, davanti a lui difesa a quattro con Bellanova, Kristensen, Obric e Zappacosta da destra a sinistra. I due davanti alla difesa sono Ederson e Gaetano, alle spalle della boa Krstovic, De Ketelaere agisce da sottopunta, Elmas parte da destra e l’ex Bologna Rowe sul fianco sinistro dell’attacco orobico. Neroazzurri ancora alle prese con un’emergenza massiccia. Non ci sono Kessie, Raspadori, Kossounou, Kolasinac, Pompei, Hien, Sulemana e Scalvini.

La curva del Frosinone a Bergamo (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Nel Frosinone tutto secondo programma, un solo avvicendamento rispetto alla gara vinta col Sassuolo con Calvani che rileva Monterisi al centro della difesa, al fianco dell’ex Cittadini diventato ormai punto fermo. Reparto arretrato, davantiPalmisani, completato daOyono a destra e Bracaglia a sinistra. In mezzo al campoMasini e Schmid sono gli interni, Calò in cabina di regia. Tridente consolidato con Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze. In casa giallazzurra non c’è il solito Grillitsch che sta seguendo un percorso di recupero dopo l’intervento di ernia inguinale.

Schmid, doppia sinfonia

Il tiro del raddoppio di Romano Schmid (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Nemmeno il tempo di capire dove, come e quando, passano appena 27” e il Frosinone passa: l’Atalanta va nel pallone sulla ripartenza dal basso, Ederson sbaglia la misura del passaggio da vertice basso sullo scarico di Obric, Schmid legge tutto per tempo e infila il vantaggio giallazzurro. Primo gol in Italia dell’austriaco. Passano 5’ e Ghedjemis ha il pallone del raddoppio ma alza la mira da posizione favorevolissima sul passaggio da destra di Raimondo, l’attaccante però è leggermente oltre la linea dei difensori.

Al 6’ partita in salita per Bracaglia che deve affondare De Ketelaere per evitare la scorribanda dell’ex Milan, è giallo senza appello.Il Frosinone non arretra il baricentro, porta uomini nella metà campo orobica e all’8’ una staffilata dal limite di Kvernadze è deviata dalle gambe dei difensori in angolo. Sul giropalla dalla bandierina, la sfera schizza dalle parti di Ghedjemis che va di prima intenzione ma non è preciso. Non si snatura il gioco di Alvini che al 12’ sviluppa rapidamente da sinistra a destra, Oyono puntuale all’appuntamento con il cross però troppo morbido per la parata comoda di Carnesecchi.

Al 14’ però l’Atalanta perviene al pareggio, azione che si snoda sul velluto da sinistra a destra: Rowe elude Calvani, De Ketelaere solo soletto sulla trequarti campo imbuca per in area per Krstovic lasciato incredibilmente solo da Cittadini e per l’ex leccese è un gioco da ragazzi battere Palmisani da 2 metri. Niente paura perché il Frosinone al 17’ passa di nuovo: Raimondo disturba Obric, Ghedjemis supera tutti, si invola sul binario destro, pallone all’altezza del dischetto e destro vincente ancora di Schmid. Il Var controlla la posizione di Kvernadze che sfiora il pallone, tutto regolare e gol attribuito all’austriaco.

Calvani in un intervento difensivo

C’è poco da stare tranquilli: al 21’ un pallone da destra di Bellanova, Calvani non la prende, Palmisani è in ritardo, De Ketelaere si tacco sta per fare 2-2 ma Oyono spazza sulla linea bianca. E sugli sviluppi da calcio d’angolo ancora il belga al tiro, Palmisani si allunga e devia in angolo.

Uno-due dell’Atalanta, sorpasso

Cittadini in azione (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Partita spumeggiante, il Frosinone trova praterie libere ma si perde in quella frazione di secondo che risulta fatale. Al 24’ Raimondo non trova il pallone all’altezza dell’area piccola. Poi cerca un tiro un giro dai 25 metri, pallone alto. Prima della mezz’ora succede di tutto: Bellanova costringe all’ammonizione Kvernadze ma il terzino scuola-Inter si fa male, al suo posto entra Bernasconi che passa a sinistra, con Zappacosta che si piazza a destra.

Alla ripresa del gioco, Cittadini su un cross da sinistra tocca il pallone con il braccio largo in area di rigore. Per Marinelli è tutto regolare ma viene richiamato al Var: è l’ennesimo rigorino ai danni del Frosinone. Dal dischetto va Ederson che realizza spiazzando Palmisani. Partita fuori dal controllo delle rispettive difese. E’ una girandola di azioni da una parte e dall’altra. L’Atalanta però ha un De Ketelaere in più. Al 37’ ingrana sei marce in 5 metri da destra, lascia Masini sulle gambe la trova la ‘sporcata’ di Palmisani, poi la difesa giallazzurra si salva in angolo.

Il pareggio 2-2 di Ederson che batte Palmisani (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

I ragazzi di Alvini rialzano il baricentro, al 40’ Carnesecchi deve dare il meglio per evitare il gol olimpico di Calò e dentro la difesa neroazzurra tornano a risuonare gli allarmi. I padroni di casa hanno maggiore intensità. Anche per gli enormi spazi concessi da un Frosinone che stranamente non si difende attaccando ma si difende con le maglie troppo larghe. E così gli allarmi risuonano alti e sinistri anche nell’area giallazzurra 1’ dopo: pallone da destra del solito imprendibile De Ketelaere, colpo di testa di Krstovic, rovesciata di Ederson che esce di un niente.

La gioia dei giallazzurri (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

La difesa del Frosinone sbanda e 1’ dopo trattiene il respiro sulla percussione da destra di Krstovic che però è in offside. Poco prima del recupero, angolo per l’Atalanta, Palmisani non calcola bene i tempi e Krstovic manda di poco alto di testa. Al 45’ la squadra di Sarri passa a comandare: ingenuità a catena dei giallazzurri, che non riescono a schermare la partenza di una punizione per vie centrali, pallone largo a destra per Zappacosta, difesa immobile e un Krstovic in formato-monstre infila sotto l’incrocio opposto. I due minuti di recupero servono al Frosinone solo a restare in partita.

Calò, delizia e… croce nel giro di 2′

Il contrasto tra Anthony Torque e Jonathan Rowe (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Alvini avvicenda l’ammonito Bracaglia con Terzic, al serbo l’incombenza di frenare De Keteleare, ovvero l’assoluta fonte del gioco neroazzurro. Al 3’ dopo un paio di duelli rusticani, il Frosinone fa 3-3: rilancio di Cittadini nella prateria di destra, Ghedjemis ciondola, un paio di finte per gradire e poi serve Calò, piattone ad incrociare, pallone imparabile dalla parte opposta.

Ma il Frosinone si addormenta e l’Atalanta va suo 4-3 al 5’: Calò in uscita poco oltre la propria area di rigore sbaglia l’appoggio su Calvani, l’onnipresente De Ketelaere blocca la ripartenza, taglia in verticale due reparti giallazzurri, pallone per Elmas che, indisturbato, infila l’incolpevole Palmisani.

Romano Schmid, grande protagonista a Bergamo (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

E’ confermato: il ‘credo’ alviniano non prevede la possibilità del ‘congelamento’ del risultato, quando necessario. All’improvviso, attorno al 14’, un flash del Frosinone: si mette in solitario Ghedjemis che si accentra e sfiora l’incrocio alla destra di Carnesecchi. Sarri ne cambia 2 al 17’: dentro Pasalic per un evanescente Gaetano e Zalewski per Rowe.

Terzic la riagguanta, Carnesecchi salva l’Atalanta

Zappacosta e Ghedjemis (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Ma il Frosinone sbanda, discesa di Bernasconi praticamente senza opposizione, pallone centrale per De Ketelaere che vede liberissimo Krstovic nel cuore dell’area a due passi da Palmisani, provvidenziale il ritorno di Calvani che salva in angolo un gol fatto. Continua ad essere più frizzante la squadra di Sarri. Che al 25’ sfiora il 5-3, grande parata in due tempi di Palmisani su una staffilata di Zalewski.

Cambio nel Frosinone, alla mezz’ora Monterisi rileva Cittadini. Risponde Sarri con Scamacca e Samardzic per Krstovic e De Ketelaere. Un giro di lancette e Carnesecchi tira fuori dal repertorio un miracolo sul diagonale di Ghedjemis che lo voleva uccellare sul primo palo. Non è finita perché ci prova dal limite anche Schmid, ancora Carnesecchi a respingere di pugno. La prateria al 35’ si apre per Cichella che ha davanti tre soluzioni, compreso quella personale ma sceglie la quarta, pallone fuori.

Il 4-4 è questione di secondi: l’azione si sviluppa da destra, da Oyono a Calò, da Schmid a Ghedjemis fino al sinistro ad uscire di Terzic che si infila lassù dove non arriva Carnesecchi. Finita? Nemmeno per niente perché solo casualmente Zalewski che passa dalle parti del palo evita il 4-5 sul tiro di Ghedjemis. E c’è spazio anche per il brivido per Palmisani che prima perde e poi si accartoccia su un pallone maligno. Ci riprova Terzic, fuori di un niente.

Maurizio Stirpe (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

E sono palpitazioni. Alvini allora getta nella mischia Tchato, all’esordio, al posto di uno stanchissimo Oyono. E proprio il camerunense sfiora il 4-5, Carnesecchi salva. Adesso è l’Atalanta a stare sulle gambe, Carnesecchi miracoloso ancora, stavolta su Ghedjemis. Arriva il triplice fischio finale che fissa un pirotecnico 4-4. Uno spettacolo per il calcio.