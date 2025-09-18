Alvini all’esame-Castori sognando una notte da “re”

[LA VIGILIA] Venerdì sera l'anticipo allo "Stirpe" tra il Frosinone ed il Sudtirol. I ciociari puntano a mantenere la porta inviolata e soprattutto a restare in testa magari in solitudine se il Palermo non batterà il Bari. Ma gli altoatesini sono un osso duro e non sono stati mai superati dai giallazzurri. Diversi dubbi per il tecnico toscano a partire da Kone

Alessandro Salines Lo sport come passione

Ci sono tanti buoni motivi per accorrere venerdì sera allo stadio “Stirpe” a tifare il Frosinone. Il primo anticipo della quarta giornata contro il Sudtirol è un piatto ricco per i giallazzurri. In ballo il primato (se il Palermo non vincerà, sarà almeno per una notte in solitudine), l’imbattibilità, la porta inviolata, alcuni record e un’altra conferma dell’ottimo lavoro svolto dalla squadra di Max Alvini. Tutti regali che Monterisi e compagni vogliono scartare nel giorno del 97° compleanno del club ciociaro.

Ma attenti al Sudtirol in versione guastafeste. Gli altoatesini, guidati dal decano dei tecnici Fabrizio Castori, scenderanno in Ciociaria animati dalla voglia di riscatto dopo il ko a Palermo dove non hanno demeritato. Tra l’altro il Sudtirol non ha mai perso col Frosinone nei 7 precedenti (4 vittorie e 3 pareggi) in Serie B, C e Coppa Italia. La scorsa stagione ha vinto nettamente (3-0) allo “Stirpe”.

Stesso discorso per Castori che negli ultimi 10 confronti ha perso solo una volta. Il bilancio parla di 9 successi del trainer marchigiano, 6 vittorie frusinati e 8 pareggi. E pure la sfida tra panchine vede in vantaggio sempre Castori con 2 vittorie ed un pareggio su Alvini.

Avanti tutta

Il centrocampista Calò

Il Frosinone in caso di vittoria resterebbe in testa e darebbe continuità agli ottimi risultati ottenuti finora: 2 vittorie e 1 pari. Conserverebbe ovviamente l’imbattibilità ed eguaglierebbe il record di punti (10) del 2009-2010 e del 2017-2018 dopo 4 giornate.

Tuttavia il Frosinone spera anche di tenere la porta inviolata centrando un altro primato. Nell’era dei 3 punti a vittoria, infatti, sono state soltanto 5 le squadre a non subire gol nelle prime 4 gare in Serie B: Vicenza 1994-95; Salernitana 1995-96; Brescia 2007-08 e 2023-24; Atalanta 2010-11 e Venezia 2017-18.

A. Oyono in azione

Ma al di là dei numeri, sempre importanti ma ancora molto parziali, il Frosinone vorrà ribadire il suo valore già mostrato nelle prime 3 partite. Una crescita costante è fondamentale in una squadra giovane che vuole disputare un buon campionato. Le assenze preoccupano ma sono difficoltà che fortificano e responsabilizzano il gruppo.

La squadra di Alvini cercherà di regalare un’altra gioia ai tifosi che stanno ritrovando l’entusiasmo dei bei tempi. “Dobbiamo guardare partita dopo partita, se facciamo le cose come sappiamo possiamo provare a puntare in alto. Serve comunque tanto equilibrio”, ha detto in settimana il neo attaccante Vergani.

Scelte, infortuni ed impegni ravvicinati

Kone in dubbio (Foto © Mario Salati)

Oltre al Sudtirol, Alvini dovrà fare i conti con le assenze ed una serie di partite ravvicinate. Dopo il Sudtirol, il Frosinone volerà martedì a Cagliari e poi sabato sarà di scena Mantova. Il tour de force terminerà il 30 settembre col primo turno infrasettimanale in casa al cospetto del Cesena. La gestione della rosa sarà fondamentale considerando anche gli infortuni. Nei limiti del possibile non mancheranno rotazioni.

Per il match di venerdì comunque Alvini spera di recuperare Kone dopo il trauma distorsivo alla caviglia sinistra riportato a Padova. La lista dei convocati sarà stilata soltanto nella mattina di venerdì. Se giocherà dal 1′, sarà confermato il 4-2-3-1. Palmisani in porta, In difesa dovrebbe rientrare A. Oyono con Calvani che tornerebbe al centro accanto a Monterisi e Bracaglia a sinistra. A centrocampo Calò e Koutsoupias, dietro una batteria di trequartisti composta da Ghedjemis, Kone e Kvernadze che tornerebbe nell’undici. In attacco Raimondo in vantaggio su Zilli.

Kvernadze verso il rientro (Foto © Mario Salati)

Senza Kone (panchina o tribuna) invece Alvini potrebbe optare per una sorta di 3-4-3 con Calvani, Monterisi e Bracaglia o Cittadini. Sulle fasce A. Oyono e uno tra Bracaglia e Masciangelo, in mezzo Calò e Koutsoupias. In attacco Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze. Alla fine questa potrebbe essere l’ipotesi più plausibile tenendo presente le condizioni del centrocampista ivoriano.

Castori: “L’identità non si tocca”

Dopo un buon inizio di campionato, con 4 punti nelle prime 2 giornate, il Sudtirol ha dovuto arrendersi al Palermo. La squadra di Castori ha gocato con intensità, coraggio e determinazione ma non è riuscita a portare a casa punti. Castori ha comunque tratto indicazioni positive.

Fabrizio Castori

“In questi giorni abbiamo lavorato per gestire le fatiche della partita contro il Palermo – ha detto il tecnico del Sudtirol – La settimana è stata più corta, quindi ci siamo concentrati sull’analisi del match, confermando la bontà della nostra prestazione. Siamo concentrati per affrontare il Frosinone, squadra in salute, in testa alla classifica e artefice di una partenza eccellente”.

Castori ha ribadito la volontà di mantenere salda l’identità di gioco: “L’approccio non cambia in base all’avversario: la nostra identità deve essere sempre la stessa – ha sottolineato Castori -. Ci saranno momenti in cui subiremo il gioco avversario e altri in cui saremo noi a prevalere, ma la nostra idea di gioco non muta. È fondamentale capitalizzare le occasioni e limitare gli errori”.

Quattro assenti nel Sudtirol

Bracaglia e Merkaj: un duello che potrebbe ripetersi (Foto © Mario Salati)

Per la sfida di venerdì sera indisponibili Veseli, Coulibaly, Casiraghi e Masiello. Defezioni importanti. In dubbio Mancini. “Nonostante alcune assenze, il focus rimane sulle opportunità offerte dalla rosa – ha spiegato Castori – Ogni giocatore ha la possibilità di mettersi in mostra e contribuire al successo della squadra. Mallamo ha dimostrato di poter svolgere un ruolo importante a centrocampo, mentre El Kaouakibi sta confermando le buone prestazioni iniziali grazie alla preparazione svolta durante il precampionato”.

Castori dovrebbe disegnare un 3-5-2. Tra i pali Adamonis alle spalle di una difesa probabilmente composta da Kofler, Pietrangeli e Bordon che rileverà Masiello. Sulle corsie laterali El Kaouakibi e S. Davi; in mezzo Tronchin, Tait e Mallamo. Coppia d’attacco con Merkaj e l’ex Pecorino. Ma non è escluso l’impiego di Odogwu.