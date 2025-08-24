Alvini, buona la prima. I numeri di Frosinone – Avellino

I numeri che caratterizzano l'esordio vincente del Frosinone. Ottime prestazioni di Palmisani, Calò e Marchizza. Il prossimo match contro il Palermo rappresenterà la vera sfida per testare le ambizioni della squadra.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Il Frosinone inaugura al meglio la nuova stagione, capitalizzando al massimo le indecisioni della neopromossa Avellino e gestendo bene un match giocato per oltre mezz’ora in inferiorità numerica. Ottimo, quindi, l’esordio per il neo-allenatore Alvini, che riporta i ciociari alla vittoria alla prima giornata a tre anni dall’ultima volta, datata 2021, anno della storica terza promozione in Serie A.

L’ex mister di Cosenza e Cremonese continua il trend “verde” della scorsa stagione e lancia dal primo minuto una formazione tanto giovane quanto votata all’attacco, con un 4-2-3-1 fatto di ripartenze in verticale composto da ben nove giocatori nati dal 2001 in poi , con appena Marchizza e Calò tra gli “over”.

Ottima la prestazione dei nuovi volti arrivati dal mercato, eccezion fatta per lo sfortunato Calvani, punito più che severamente con il rosso per un intervento sul lato corto dell’area di rigore. Spiccano invece le prestazioni di Calò e Palmisani, con il primo autore dell’assist decisivo per blindare il risultato sul 2-0 e il secondo sempre attento alla sua prima in SerieB.

L’ESPULSIONE “MACCHIA” LE STATISTICHE

Koutsoupias festeggiato dai compagni dopo il goal dell’1-0 (Foto © Mario Salati)

Numeri bugiardi figli di un’espulsione decisamente generosa comminata da Dionisi , non alla prima decisione al limite contro il Frosinone, con i padroni di casa che, fino al momento dell’inferiorità numerica, si fanno preferire praticamente sotto tutte le statistiche.

In particolare, i primi quaranta minuti della prima frazione di gioco sono un assolo targato Frosinone, che non concede praticamente nulla agli avversari e, soprattutto, blinda virtualmente la pratica Avellino con i due gol di Koutsoupias e Marchizza. Saranno ben 9 i tentativi a rete per gli uomini di Alvini nei primi quarantacinque minuti di gioco (15 totali a fine partita) . Il dominio si estende anche per quanto riguarda i corner (6 a 1 in favore del Frosinone) e, soprattutto, nei tocchi in area avversaria (ben 17 nel corso dei novanta regolamentari, contro i 6 degli avversari).

Numeri decisamente confortevoli che, messi a paragone a quelli della scorsa stagione, fanno decisamente ben sperare.

CERTEZZA MARCHIZZA, OTTIMO PALMISANI

Ottimo esordio per il portiere Palmisani (Foto © Mario Salati)

Luci, ombre e un pizzico di sfortuna per la retroguardia ciociara che, soprattutto negli ultimi trenta di gioco, con il Frosinone in inferiorità numerica e l’Avellino alla disperata ricerca del gol per accorciare le misure, non si fa’ trovare impreparata, riuscendo a ribattere colpo su colpo le scorribande dei campani.

Ottimo l’esordio di Palmisani, chiamato al duro compito di sostituire una sicurezza come Cerofolini (tra i migliori della scorsa stagione). Il portiere classe 2004, rientrato dal prestito alla Lucchese e cresciuto nel settore giovanile gialloazzurro, chiude il suo primo match in prima squadra con 3 parate e numerosi interventi in uscita , decisamente non impossibili ma sempre insidiosi.

Impossibile non citare Marchizza nella linea difensiva che, con l’arrivo di Alvini ritorna a 4. Il capitano gialloazzurro, autore del gol del definitivo 2 a 0, chiude il match con 3 tiri verso lo specchio della porta e una decina di sovrapposizioni offensive. Sfortunato esordio, invece, per il giovane Calvani, arrivato in estate dal Brescia (retrocesso e costretto al fallimento), che viene penalizzato dalla decisione dell’arbitro Dionisi con il cartellino rosso che, fortunatamente, non incide sull’epilogo del match.

IL CENTROCAMPO ILLUMINA, GOL E ASSIST

Ottimo, come già detto, l’esordio di Calò che apre la sua avventura in Ciociaria con una delle sue specialità, l’assist. Sono infatti 14, compreso quello di stasera, quelli realizzati nelle ultime due stagioni con le maglie di Cosenza e Cesena. La sua presenza a centrocampo porta alla squadra gestione nei momenti di difficoltà, ma soprattutto qualità ed esperienza, aiutando in questo il suo giovane compagno di reparto Kotsoupias, autore del primo gol stagionale della squadra gialloazzurra (il secondo in maglia Frosinone, dopo quello decisivo per il pareggio nei minuti finali contro la Reggiana nella scorsa stagione).

Da menzionare inoltre l’ingresso di Gelli, di ritorno dal prestito alla Cremonese e con la maglia numero 10 sulle spalle. Il centrocampista entra in campo una manciata di minuti prima dell’espulsione di Calvani e riesce a conquistare 4 falli in appena 35 minuti, regalando giocate di grande classe e, soprattutto, facendo respirare i suoi in un momento di grande difficoltà.

SPRAZZI DI LUCE DALL’ATTACCO

Nel complesso buone le indicazioni che arrivano dall’attacco lanciato da Alvini, con Ghedjemis, Barcella e Kvernadze alle spalle del nuovo arrivato Raimondo. Il francese è il migliore del pacchetto offensivo, con l’assist per Koutsoupias decisivo per sbloccare il match. E’ anche quello che ci prova di più con le conclusioni verso la porta con ben 4 tiri in appena 7 minuti (tra i 54′ e il 61′) , nessuno di questi, però, capaci realmente di impensierire Iannarilli.

Sufficiente anche la prova di Kvernadze, Barcella e Raimondo, chiamati ad un lavoro più sporco per aiutare la squadra.

ORA IL PRIMO GRANDE BANCO DI PROVA

Una vittoria che, come dicevamo, lascia buone sensazioni a tifoseria, società e squadra, ma pur sempre da proporzionare ad un Avellino ancora in fase di ambientamento dopo il passaggio di categoria e, probabilmente, un po’ disorientato nei primi minuti. La prossima settimana bisognerà alzare l’asticella per affrontare la favorita per antonomasia del campionato, il Palermo.

I siciliani arrivano da un mercato condotto da protagonisti con l’obiettivo dichiarato della promozione diretta in Serie A e i ciociari troveranno al Barbera un clima rovente, non solo per le temperature ancora ampiamente estive previste domenica prossima.

Insomma, dopo i primi tre punti della stagione è già arrivato il momento (forse) di capire “cosa si vuol fare da grandi” in questa stagione.