Alvini e l’arte di ripartire: il Frosinone alla prova della sosta

[L'ANALISI] I giallazzurri si fermano dopo un ciclo positivo e il ko di Cagliari. Il tecnico finora ha dimostrato di saper rimettere in moto la squadra alla ripresa: il suo bilancio parla di 4 vittorie e 2 ko tra Serie A e B. Dopo l'ultima pausa, la sconfitta col Napoli e 3 successi e 1 pari. Undici nazionali lontani da casa, ma lo stop può diventare un'occasione per recuperare energie, affinare i meccanismi e preparare al meglio la sfida al Milan

Alessandro Salines Lo sport come passione

Benedetta o maledetta a seconda dei punti di vista, la sosta resta sempre un’incognita. Le pause sono indecifrabili e quando si torna in campo può succedere tutto e il contrario di tutto. Le correnti di pensiero comunque sono essenzialmente due: le squadre che vivono un buon momento non vorrebbero fermarsi per non spezzare il ritmo e interrompere l’onda positiva; al contrario le formazioni che annaspano possono tirare un sospiro di sollievo, riordinare le idee e trovare gli aggiustamenti. La variabile fondamentale sono i giocatori partiti per le rispettive nazionali.

Nel week-end dunque la seconda sosta della stagione per gli impegni delle nazionali dopo quella lunga tra la fine d’ottobre e novembre. Il torneo ripartirà tra sabato 21 e domenica 22 con la giornata numero 12.

Il Frosinone e le soste

La squadra di Alvini è tra quelle che probabilmente non vede di buon occhio la pausa. Con 20 punti in 11 partite, sesta in classifica, quarto miglior attacco del torneo con 24 gol, i giallazzurri avrebbero voluto sfruttare il momento positivo e riscattare subito il ko di Cagliari che brucia. Ed invece dovranno fermarsi. Inoltre Alvini è chiamato a preparare la trasferta di San Siro contro il Milan senza 11 potenziali titolari impegnati con le rispettive nazionali. I convocati in un primo momento erano 14 ma Terzic, Calvani e Cichella hanno dato forfait alla Serbia e all’Under 21 per problemi fisici. E andranno valutati nei prossimi giorni.

Birligea, Ghedjemis e Calò (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Ma ci sono anche i lati positivi. Qualche giocatore potrà ricaricare le batterie dopo aver tirato la carretta sin dall’inizio della stagione o recuperare da acciacchi. Alvini avrà l’occasione di lavorare su alcuni correttivi da apportare ad una squadra che finora ha indossato i panni della rivelazione. Giorni importanti per Birligea e Bobcek che potranno comprendere ancora meglio i meccanismi del gioco di Alvini in un momento dove devono dare il meglio per sostituire Raimondo.

Le pause come banco di prova

C’è un aspetto interessante nell’analizzare il Frosinone attraverso le pause del campionato: la capacità di ripartire. Una squadra che ambisce a consolidarsi in una categoria superiore deve dimostrare di saper mantenere concentrazione e rendimento anche dopo le interruzioni. Non basta disputare una buona partita o attraversare un periodo positivo: serve continuità.

L’attaccante Kvernadze (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Alvini ha costruito una formazione in grado di rimettersi in moto subito. Tra Serie A e B ha collezionato 4 vittorie e 2 sconfitte dopo le varie pause. Nell’ultimo ciclo tra le soste, concluso con la trasferta di Cagliari di sabato, il Frosinone ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte (Napoli e Cagliari).

La vera sfida per Alvini sarà trasformare questa identità in continuità di rendimento per tutto il campionato. Le soste saranno altrettanti momenti di verifica: non soltanto per contare i punti conquistati, ma per capire quanto il Frosinone stia crescendo e quanto sia diventato competitivo anche in Serie A.