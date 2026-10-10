Alvini, fair play e autocritica: “Vittoria meritata del Napoli”

[VIVA VOCE] Il tecnico del Frosinone riconosce i meriti degli azzurri e analizza gli errori della sua squadra, senza polemiche arbitrali. Allegri applaude De Bruyne: "Se fa il play diventa ancora più bravo"

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Fair play, nessuna polemica sugli errori arbitrali ed autocritica. Il post-partita di Max Alvini è da applausi. “La vittoria del Napoli è sicuramente meritata, forse il risultato è troppo ampio – afferma il tecnico – E’ una partita che ci dà tanti spunti per poter migliorare con il lavoro quotidiano, quello che rappresenta il nostro percorso. Sicuramente però non siamo stati efficaci nelle scelte finali, soprattutto nel primo tempo quando la partita era in bilico potevamo essere più efficaci”.

Poco pungenti. Rigore morbido

Un’uscita di Palmisani (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Il tecnico giallazzurro analizza le cose che non sono andate bene. “Di solito noi siamo più pungenti, abbiamo scelte migliori – dice Alvini – Stasera abbiamo fatto invece scelte che non ci appartengono. E poi siamo stati meno puliti nell’uscita, concedendo tanti palloni al Napoli. E questo, aggiunto alla qualità dei giocatori che hanno, ti punisce. Non abbiamo fatto benissimo, anche nel primo tempo un’uscita su De Bruyne era un po’ troppo complicata”.

Dentro la partita. “Nel computo totale della gara vanno analizzare sia le cose buone che quelle meno buone – continua Alvini – Siamo stati dentro la partita. Anche se non siamo partiti benissimo ma ad un certo punto del primo tempo eravamo in grande equilibrio. Ed anche nel secondo tempo ci sono state occasioni per riaprirla, per poi portare il Napoli a giocare in un modo più complesso. Ripeto, non abbiamo fatto scelte efficaci. Io penso che il lavoro quotidiano ti permette di ottenere la sicurezza necessaria per arrivare al nostro obiettivo”.

Max Alvini (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Nessuna polemica sull’arbitro Feliciani. Anzi arriva un elogio. “Non bisogna mai far abbassare l’autostima. Ogni partita ha una strategia diversa, questo è chiaro – chiosa Alvini – Ma la strada per raggiungere l’obiettivo unico e importante, la salvezza, deve avere una sua identità, che vuole sempre giocarsela, che ha i suoi princìpi di gioco che sono la base del nostro dna. Se dovesse arrivare, penso che sarà stato fatto un buon lavoro. L’arbitro? Per me Feliciani sta facendo una stagione importante, ha arbitrato bene ma a mio parere il rigore è ‘morbido’. Ma non voglio dare giudizi, passo oltre. Non mi appartengono”.

L’elogio di Allegri a De Bruyne

Kevin De Bruyne protagonista nella vittoria del Napoli per 3-0 contro il Frosinone. Il centrocampista belga, autore di una doppietta, ha convinto il tecnico Massimiliano Allegri, che nel postpartita ai microfoni di Sky Sport ha evidenziato le qualità del giocatore e la possibilità di impiegarlo in una posizione più arretrata.

Hojlund e Oyono (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

“De Bruyne a Milano ha fatto bene, servendo due o tre palle clamorose. Stasera ha giocato nei due di metà campo: è un giocatore straordinario e, se si mette a fare il play, diventa ancora più bravo”, ha dichiarato Allegri. Il tecnico ha poi aggiunto: «Gli ho detto che, se si mette a giocare lì, gli si allunga la carriera di un paio di anni. A lui non piace tanto perché vuole divertirsi davanti, ma stasera ha fatto una buona partita”.

L’allenatore azzurro ha analizzato anche l’andamento della partita, soffermandosi sugli aspetti positivi e sulle situazioni da correggere nonostante il successo. “Le cose che sono andate bene sono state la voglia e la riaggressione a inizio partita”, ha spiegato Allegri, evidenziando però la necessità di essere più concreti negli ultimi metri. “Abbiamo avuto sei-sette occasioni senza tirare in porta. Se non chiudi l’azione, loro ripartono e diventa una partita a ping pong dispendiosa”.

“Errori tecnici, ok Di Lorenzo”

Il tecnico ha quindi sottolineato alcuni errori nella gestione del pallone e il cambio di atteggiamento nella ripresa: “Abbiamo commesso errori tecnicamente. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita più difensiva perché avevamo speso tanto. Siamo stati bravi, ma abbiamo avuto chance in superiorità numerica e non bisogna sbagliare quei palloni”.

Una fase della gara (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Nel corso dell’intervista, Allegri ha dedicato un passaggio anche alla prestazione di Giovanni Di Lorenzo, sottolineandone la capacità di inserirsi centralmente e di partecipare alla manovra offensiva. “Giovanni ha sempre avuto gli inserimenti centrali. È stato bravo, giocando con un dai e vai stile pallacanestro“, ha concluso il tecnico.