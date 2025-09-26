Alvini, fiducia al… Max: siamo il Frosinone e vogliamo stupire ancora

[PREPARTITA] Sabato a Mantova la squadra ciociara cercherà il quinto risultato utile di fila per dare continuità all'ottimo avvio di stagione. Out Marchizza, convocato Cichella. I lombardi puntano al riscatto dopo 2 sconfitte di fila. Possanzini suona la carica: "Il nostro campionato inizia contro i laziali"

Alessandro Salines Lo sport come passione

“Il nostro campionato inizia adesso“, ha caricato Davide Possanzini nella conferenza prepartita anticipata al giovedì. Il torneo del Frosinone invece è cominciato. Eccome. Con un ottimo avvio quasi da record per la storia del club giallazzurro in Serie B (8 punti, 5 in più della scorsa stagione). I ciociari, vincendo sabato a Mantova, supererebbero quota 10 dopo le prime 5 giornate solo per la seconda volta (la prima il 2017-18, 13 in quel caso e promozione in Serie A). La sfida del “Martelli” quindi rappresenta un test probante per la squadra di Alvini che può riscrivere le statistiche oltre a confermare quanto di buono mostrato finora.

Dieci giorni di fuoco

Il Frosinone arriverà all’appuntamento dopo il pari interno col Sudtirol e la sconfitta in Coppa Italia a Cagliari che comunque non hanno inficiato un inizio di stagione convincente. I giallazzurri, imbattuti in campionato, hanno giocato 2 partite a testa alta per almeno 65-70′. Soprattutto col Sudtirol i canarini erano andati sul doppio vantaggio dopo un bel primo tempo e poi sono stati raggiunti a causa di 2 ingenuità evitabili.

Massimiliano Alvini

Sarà fondamentale la gestione delle energie psico-fisiche. Dopo la trasferta di Mantova, il Frosinone affronterà martedì nel turno infrasettimanale allo “Stirpe” il Cesena, una delle attuali capoliste. E non è un caso che a Cagliari, il tecnico abbia schierato una formazione imbottita di giovani e seconde linee.

“La squadra sta bene – ha sottolineato Alvini – Ci aspettano tre partite importanti e ne siamo consapevoli. Abbiamo qualche assenza, faremo. Daremo tutto perché siamo il Frosinone e vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo”. Fiducioso l’esperto portiere Pisseri che a Cagliari ha esordito: “Pensiamo partita dopo partita, cercando di crescere e assimilare al meglio i concetti di Alvini. Ci vorrà grande spirito di sacrificio e di appartenenza per raggiungere i risultati. Già dalle prime partite si è visto un grande ritmo ed è quello che dovremo tenere per tutto il campionato”.

Out Marchizza, ok Cichella

Il centrocampista Cichella ha recuperato

Gli infortuni e le conseguenti assenze sono sempre all’ordine del giorno. Alvini perde di nuovo capitan Marchizza per la sindrome femoro-rotulea post-traumatica al ginocchio destro. Si aggiunge alla lunga lista di defezioni che conta la bellezza di 9 elementi. Convocato invece Cichella, uscito antitempo a Cagliari per un problema muscolare. Rispetto alla partita di Coppa Italia, Alvini dovrebbe rilanciare i titolarissimi. Tuttavia non mancano dubbi e ballottaggi.

Nel 4-2-3-1 in porta dovrebbe rientrare Palmisani finora tra le rivelazioni dell’intero campionato. In difesa i papabili sono A. Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia in netto vantaggio su Masciangelo. A centrocampo le certezze Calò e Koutsoupias. Due dubbi invece tra la trequarti e l’attacco. Sulla destra sicuro Ghedjemis: con 1 gol e 1 assist in 4 gare, Farès si trova già ad una sola partecipazione attiva rispetto a quanto fatto nell’intera passata stagione ma in 21 presenze (2 reti, 1 assist).

Ghedjemis (Foto © Mario Salati)

L’attaccante francese è primo tra i calciatori del Frosinone per palloni giocati all’interno dell’area avversaria (19), conclusioni tentate (11) e dribbling riusciti (7, al pari di Kvernadze). Sulla trequarti dovrebbe giostrare Kone, a sinistra spazio a Kvernadze con Masciangelo in alternativa. Raimondo dovrebbe rientrare al centro dell’attacco. Ma anche Zilli ha chance.

Chiusa la campagna abbonamenti

Maurizio Stirpe

“Non nascondiamo un po’ di delusione per questo dato ma i tifosi, per me, hanno sempre ragione”. Laconico ma molto chiaro il commento del presidente Maurizio Stirpe dopo la chiusura della campagna abbonamenti. Sono 6.482 le tessere sottoscritte dai tifosi giallazzurri.

Un dato in calo rispetto alla scorsa stagione (erano stati 8.168, – 1686) che ha lasciato l’amaro in bocca al patron giallazzurro. Le attese della società erano diverse ma i tormenti del campionato passato hanno evidentemente lasciato il segno. Ed oggettivamente era prevedibile un numero in calo nonostante la politica dei prezzi popolari.

Crisi-Mantova

Per la squadra lombarda una gara a dir poco delicata dopo le 2 sconfitte di fila (3 in 4 partite). Il tecnico Possanzini ha chiesto ai suoi una reazione forte e spera che “il campionato del Mantova inizi sabato col Frosinone”. L’allenatore è fiducioso anche se non nasconde le difficoltà. “In queste prime partite a volte mi è sembrato che la squadra partisse battuta – ha sottolineato Possanzini – Dobbiamo buttare in campo tutto ciò che abbiamo, trascinare i tifosi dalla nostra parte. La differenza non la fa chi gioca ma l’atteggiamento”.

L’esterno Bani in azione

Possanzini comunque ha grande rispetto del Frosinone. “Ha dimostrato nelle prime 4 giornate e anche in Coppa Italia a Monza di essere una squadra forte – ha osservato il trainer – Il gruppo ha assimilato in fretta le idee di Alvini, che è un ottimo allenatore e ci ha messo in difficoltà anche l’anno scorso quando guidava il Cosenza. I laziali hanno più entusiasmo ma noi dobbiamo trovarlo perché siamo soltanto alla quinta di campionato e possiamo invertire la rotta”.

Fuori Ruocco

L’attaccante Mancuso

Possanzini insisterà sul 4-2-3-1 malgrado la critica abbia spinto per un cambio di modulo. “Nel calcio ormai si parla di occupazione degli spazi – ha puntualizzato il trainer mantovano – Durante le partite se ci fate caso si fa fatica a capire come giochino le squadre perché spesso le posizioni dipendono dai duelli. Non sono un integralista ma è ovvio che noi lavoriamo sui nostri principi, provando a capire dove gli avversari ci possono lasciare degli spazi”.

Cella dovrebbe recuperare mentre è ancora fermo Ruocco. Tra i pali conferma per Festa con Radaelli, Mantovani, Cella, Bani che dovrebbero comporre la difesa. Trimboli e Artioli destinati alla mediana con Bragantini, Mancuso e Fiori alle spalle del centravanti Mensah. Dubbio a centrocampo con Mayer che insidia Artioli.