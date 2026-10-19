Alvini, il Frosinone ai suoi piedi. Ma il bello deve ancora venire

[IL PUNTO] Il premio come miglior allenatore di Serie B consacra il lavoro del tecnico, che ha restituito identità e ambizione all’ambiente giallazzurro. Il gruppo corre, convince e raccoglie consensi, senza perdere di vista la missione salvezza

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

Pendono (quasi) tutti dalle sue labbra. Max Alvini e la sua band in mutandoni e maglietta d’ordinanza sono su tutte le pagine dei quotidiani italiani e non solo quelli sportivi. Anche le tv, andando in controtendenza con le logiche legate all’audience, al bacino d’utenza e menate di questo genere, parlano del Frosinone di Max Alvini. L’apice lo troviamo sui social, i profili d’Oltremanica dove il calcio verticale è un ‘must’, sono letteralmente affascinati da questa bella storia, il Frosinone ‘lillipuziano’ allenato da questo signore di Fucecchio che aveva iniziato ad affascinarsi ai segreti della panchina per divertimento, che va a duello con gli capita a tiro, lo va a cercare, a stanare. Per cercare sempre di batterlo.

Il “Premio Scopigno” come consacrazione

E’ per questo che pendono (quasi) tutti dalle sue labbra. I giocatori poi stravedono per lui. Lui cerca di schermare la propria figura, in maniera intelligente rilancia la ribalta su tutta la squadra: “E’ tutto merito dei ragazzi…” ripete come in un mantra. Lo ha ripetuto più volte anche nel post-partita con il Sassuolo. Lui ama unire sistematicamente tre parole in ogni conferenza post-gara: identità, percorso, salvezza.

Max Alvini tra il dg Piero Doronzo a sinistra e il diesse Renzo Castagnini a destra

Chi conosce le cose di calcio sa benissimo che il merito di quei ragazzi è di saper amplificare sul campo il rapporto, l’empatia che si creano giorno dopo giorno, ora dopo ora, allenamento dopo allenamento con il loro allenatore e con lo staff.

Un riconoscimento al suo lavoro nel Frosinone è arrivato con la consegna del premio come ‘Miglior Allenatore di Serie B” nell’ambito della 25ª edizione della cerimonia di consegna dei Premi Nazionali e Internazionali intitolati a ‘Manlio Scopigno’ e ‘Felice Pulici’.

“Sono onorato di essere qui e di ricevere questo prestigioso premio – ha dichiarato il tecnico -. È importante impegnarsi per trasmettere i valori. Noi toscanici mettiamo dentro tanta voglia, tanta disciplina e voglia di migliorarsi. Sono emozionato per essere qui, dentro questa Sala che rappresenta il massimo dello sport italiano. Dedico questo premio alla mia Società che mi ha dato l’opportunità lo scorso anno di allenare e di fare grandi risultati”. L’allenatore giallazzurro rende merito al Frosinone nel palcoscenico del Salone d’Onore del Coni.

La combinazione società-tecnico-squadra-tifosi

Il colpo della Curva Nord: i tifosi stravedono per Alvini (Foto © IchnusaPapers

E non è un caso che Alvini ha dato il meglio di sé negli ambienti nei quali ha trovato la migliore combinazione tra Società-tecnico-squadra-tifosi. L’aveva trovata al Tuttocuoio con la promozione tra i professionisti dopo 2 anni di Serie D, fece bene 2 anni all’Albinoleffe ma poi venne esonerato alla terza stagione, non aveva trovato quella ‘combo’ per mera sfortuna nella sua prima esperienza in Serie B a Reggio Emilia dopo che l’anno prima aveva vinto il campionato di Lega Pro, non era riuscito a trovarla allo Spezia in Serie B perché qualcuno probabilmente non lo aveva sostenuto.

E poi gli era riuscito di trovarla solo parzialmente in Serie B a Perugia che lasciò ammaliato dalla Serie A, non gli era andata bene a Cremona nella massima serie pur facendo vedere cose interessanti con una squadra che forse non era la sua. Gli era andata male a Cosenza in Serie B dove in mezzo a mille problemi e ad una penalizzazione fu rimosso e poi ripreso per una missione-salvezza a quel punto impossibile (e fece tremare proprio il Frosinone al rientro in panchina).

E non è un caso si stia esprimendo finora nel migliore dei modi all’ombra del Campanile. Dove ha un Presidente che lo ha ‘protetto’ e continua a farlo. Alvini ha fatto la scelta che pochi allenatori avrebbero fatto dopo aver vinto un campionato che nessuno – va ricordato – gli aveva chiesto di vincere: si è preso un anno di contratto, fino a giugno 2027.

E’ una strategia, senza dubbio. Mentre la Società rinnova i contratti di quei giocatori-pilastri nel suo scacchiere (Palmisani, Bracaglia, Ghedjemis, Oyono, Kvernadze). Ma non legarsi a lungo per Alvini non vuol dire non sentire il senso di appartenenza. Non vuol dire non poter chiedere ai propri giocatori di sposare l’identità con l’ambiente che li circonda, prima di ogni cosa. Prima di avere una precisa identità sul campo. Alvini lo ha fatto e lo sta facendo nel migliore dei modi.

Antonio Raimondo (Foto: Federico Proietti © Ansa)

A tal riguardo, belle le parole di Raimondo dopo la tripletta di venerdi sera: “Venivo da stagioni negative, chi mi avrebbe mai preso? Alvini mi ha voluto…”. Un attimo prima, seduto su quella poltrona in sala stampa c’era proprio il tecnico che aveva ricordato al suo arrivo a Frosinone, la richiesta del Direttore dell’Area Tecnica, Castagnini: “Mi disse: c’è Raimondo da poter prendere, può interessare? Non esitai a dirgli di sì…”. Questo significa aver saputo costruire il primo pilastro, l’identità.

L’input del presidente Stirpe

Maurizio Stirpe e Bob Gold

Chi ricorda le parole del presidente Maurizio Stirpe all’inizio della stagione 2025-’26, nella conferenza stampa spartiacque tra il campionato precedente e il successivo, non può non aver fatto caso ad un passaggio: “Voglio che chiunque arrivi ad indossare questa maglia sappia bene dove si trova. Sarà un compito dei dirigenti e dell’allenatore ma lo farò anche io se sarà necessario. Perché troppa gente nella stagione che si è appena conclusa (quella della salvezza a tavolino, dei playout evitati nell’extra-time) non sapeva dove si trovasse…”.

Quella missione Alvini l’ha portata al miglior compimento. Ed è ripartito cavalcando l’onda lunga della positività. Ma sa benissimo che il percorso è ancora lungo. E che il calcio all’improvviso per un allenatore può diventare come le Forche Caudine per i Romani sconfitti e sottomessi dai Sanniti. Basta poco. La Serie A, poi, non perdona.

Il percorso da costruire settimana dopo settimana

Sullo stesso piano dell’identità c’è il percorso. Il Frosinone sa di doverlo costruire settimana dopo settimana, evitando di abbassare il ritmo o quantomeno limitando i momenti di pausa che inevitabilmente ci saranno. E domenica ci sarà un’altra tappa che per Alvini significherà molto: affronterà l’Atalanta di Maurizio Sarri, uno dei suoi modelli tanto da dedicargli la tesi con cui ha conseguito il patentino di allenatore Uefa Pro a Coverciato. “Dal modello di gioco alla preparazione della partita: affrontare il Napoli di Maurizio Sarri”: il titolo dell’elaborato di Max.

Al ‘Benito Stirpe’ intanto i giallazzurri hanno vinto 3 partite su 4, cedendo solo all’esordio contro la Juventus. In quella partita Alvini non esitò a infilare nella mischia, all’esordio assoluto nella massima serie, Romano Schmid. L’austriaco non brillò, qualcuno fu portato ad ipotizzare che sarebbe stata difficile la convivenza con Calò.

Il tecnico toscano guardò oltre, ad entrambi insieme in campo. Schmid è diventato un punto fermo grazie ad una grande intelligenza calcistica, Calò si è preso anche la soddisfazione di firmare due gol al suo primo campionato di Serie A. Avere giocatori che hanno padronanza col pallone costantemente dentro la metà campo degli avversari può essere un valore aggiunto.

Anche se nell’ultima uscita il possesso palla è stato ad appannaggio degli emiliani (58% vs 42%) come anche la precisione nei passaggi (81% vs 77%), la maggioranza delle statistiche hanno esaltato una condizione fisica strabiliante di canarini. E grande merito va allo staff, ai preparatori atletici, alla strategia elaborata ad inizio stagione.

E’ un Frosinone che corre per 90’ più recupero, che concede inevitabilmente ma che vuole fare la partita. E che non aspetta gli avversari passivamente. “Io devo pensare solo a condurre la squadra alla salvezza. E per arrivare alla salvezza è quello che dobbiamo fare”, ha chiosato Alvini venerdi poco prima di mezzanotte in conferenza stampa con un filo di voce. Pendono (quasi) tutti dalle labbra di Alvini.