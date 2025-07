Alvini, mister-umiltà: non vendo sogni ma prometto identità e sacrificio

[BUONA LA PRIMA] Presentato il nuovo tecnico del Frosinone a caccia di rivincite dopo qualche stagione poco felice. "Voglio una squadra coraggiosa, pronta a tutto e che provi a giocarsela contro qualsiasi avversaria. Pretendo organizzazione e disciplina. Giocatori determinati e non mediocri". Cerofolini passa al Bari

Alessandro Salines Lo sport come passione

Non ha sfoggiato la spavalderia e neppure la “merdite” (termine coniato da Renzo Ulivieri per indicare il fiuto del pericolo) dei toscani. “Sono timido e gentile, non un toscanaccio. Anche se in campo mi trasformo”, ha ammesso Massimiliano Alvini in una vecchia intervista. Anche se in coda alla prima conferenza a Frosinone ha aggiunto: “Sono originario di Fucecchio, il paese di Indro Montanelli che ha detto che noi fucecchiesi parliamo male anche di noi stessi. Porterò comunque la mia toscanità con i pregi ed i difetti”.

L’esordio di Alvini, giacca scura e t-shirt pandant, è stata nel segno dell’umiltà e delle motivazioni forti di un uomo che cerca rivincite dopo qualche stagione poco felice: “Non ho rimpianti ma cicatrici che mi hanno forgiato – ha sottolineato il neo tecnico giallazzurro – Sono segni che mi hanno forgiato: sono stato in trincea a combattere. Sono qui per dare il massimo. A Frosinone si chiede identità e coraggio: saranno le qualità che metteremo in campo”.

Disciplina ed organizzazione

Massimiliano Alvini

Alvini è stato presentato nel primo pomeriggio nella sala stampa dello “Stirpe”. Il lancio è stato fatto prima dal dg Piero Doronzo (“Mi ha colpito il suo entusiasmo”) e e poi dal ds Renzo Castagnini (“Lo seguo da due anni e finalmente sono riuscito a prenderlo“), seduti ai lati del tecnico che può vantare 394 panchine nei professionisti (Serie A 18, B 122, C 214, Coppa Italia 11, Coppa Italia lega Pro 16, Spareggi Playoff e Playout: 13).

Piero Doronzo e Massimo Castagnini

“Ringrazio il presidente Maurizio Stirpe ed i direttori per la fiducia – ha detto Alvini, contratto biennale in caso di stagione positiva – Posso assicurare massimo impegno, spirito di sacrificio e tanto lavoro. Oggi non sono in grado di promettere risultati. La mia squadra avrà un’identità, organizzazione e coraggio. Servirà disciplina: do e pretendo rispetto. Il modulo? Sono in grado di adattarmi a seconda della rosa”. Alvini ha utilizzato in prevalenza il 3-4-1-2 o 3-4-2-1. “Sarà fondamentale una squadra pronta a tutto che se la giochi contro qualsiasi avversaria. Solo così conquisteremo il pubblico”, ha continuato Alvini.

L’obiettivo di Alvini

Nella carriera dell’allenatore toscano spicca una curiosità: dopo ogni retrocessione, è riuscito a centrare i playoff. Precedenti non casuali e soprattutto beneauguranti. “Non prometto nulla ma sono qui per dare il massimo mettendo grande impegno e sacrificio – ha osservato – Voglio una squadra responsabile con giocatori non mediocri”.

Alvini in conferenza

Il Frosinone sarà un giusto mix di ragazzi da valorizzare ed elementi più esperti. “Costruire un gruppo giovane è perfettamente in linea con mia visione. Sono in sintonia con il presidente”, ha confermato Alvini. Ma conterà soprattutto l’atteggiamento dei giocatori che dovranno lottare per la maglia fino all’ultima stilla di sudore.

Il presidente e la città

Il presidente Maurizio Stirpe

E’ arrivato nel capoluogo da poche ore ma Alvini ha già avuto il tempo di effettuare un tour attraversando Frosinone dal centro storico fino alla zona bassa con un passaggio obbligato al vecchio Stadio Comunale, teatro di tante vittorie. Cicerone d’eccezione il presidente Maurizio Stirpe.

“Da tifoso posso capire le contestazioni quando le cose non vanno bene ma credo che avere un presidente come Stirpe sia un privilegio”, ha chiosato Alvini. “Ho visitato la città, iniziando a respirare un ambiente molto vicino alla squadra – ha proseguito l’allenatore – Un particolare che ho notato quando sono venuto a giocare da avversario. Fondamentale l’empatia tra squadra, società e tifosi”.

Staff, ritiro, amichevoli e mercato

Alvini non vede l’ora d’iniziare nel ritiro del Terminillo che inizierà il 20 luglio dopo 3 giorni di test a Ferentino. “Partiremo forte, lavorando sodo – ha spiegato Alvini – Lo staff è già pronto con professionisti di mia fiducia ed altri della società che a breve ufficializzerà la composizione. Disputeremo 5 amichevoli, il calendario sarà svelato nei prossimi giorni”. Di sicuro il Frosinone giocherà il 31 luglio alle 16,30 al Terminillo contro il Casarano del grande ex Maiello, approdato da qualche giorno nella squadra pugliese.

Il portiere Cerofolini è passato al Bari (Foto © Mario Salati)

Per quanto riguarda il mercato, Cerofolini è ormai un giocatore del Bari. Il portiere è sbarcato in Puglia per le visite mediche e la firma sul contratto triennale. A questo punto dovrebbe essere vicino l’arrivo dell’estremo difensore Sherri, in prestito dal Cagliari. In chiusura anche gli ingaggi del bomber Gori e del difensore Calvani. Sarà una settimana intensa.