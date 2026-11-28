[SALA STAMPA] L'analisi del tecnico del Frosinone che sottolinea l'importanza della vittoria dopo il doppio ko con Cagliari e Milan. Tre punti che avvicinano alla salvezza e fanno anche pensare in grande. Grande delusione di Gilardino: "Siamo uscita dalla gara dopo il primo gol. Nella ripresa abbiamo fatto troppo poco"

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C’erano cinque sassolini che ballavano da una settimana nelle scarpe di Max Alvini e Alberto Gilardino. Max da Fucecchio dopo 45’ spettacolari se ne toglie tre e gli bastano per respirare e sorridere sornione; dall’altra parte Alberto da Biella se ne ritrova tre in più e sente che fanno ancora più male. Il post-partita dei due tecnici è ovviamente una miscela di umori e sensazioni diametralmente opposti.

C’è chi si prende delle sottili rivincite dall’alto dei 23 punti, di un altro bomber pronto in canna, dei -16 alla salvezza con 25 partite da giocare, della media di 1.8 a partita, di una finestrella aperta sull’Europa e invece c’è chi pensa di ammortizzare il colpo e di scavalcare la nottata dopo 6 sconfitte e 1 pareggio nelle 8 gare di interregno dopo Cuesta.

“Vittoria significativa”

Il matchwinner Bobcek (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

La differenza tra primo e secondo tempo dei giallazzurri è il leit motiv della conferenza dell’allenatore giallazzurro. Ma anche l’infortunio di Kvernadze, uscito vistosamente zoppicante: “Su Kvernadze non posso esprimermi, qualche minuto prima ero intenzionato a toglierlo ma mi aveva detto che stava bene. Qualche timore lo abbiamo, vedremo lunedi. Speriamo non sia una cosa seria. Quanto alla vittoria è stata meritata, arrivata al termine di una partita difficile. Il primo tempo è stato meno efficace da parte nostra ma non certo nell’idea di quello che volevamo fare. Diamo merito ai calciatori per una vittoria importantissima, significativa, straordinaria. Che ha un valore enorme”.

In Serie A irrompe Bobcek, tre gol e pallone sottobraccio. Alvini dispensa elogia ma fa anche da pompiere: “Il calcio è uno sport di squadra. E il singolo è al servizio della squadra. Sono molto, molto contento di quanto ha fatto Bobcek. C’è il merito di chi lo ha portato al Frosinone e il merito di chi lo ha aspettato, presentandolo al momento giusto”.

“I tifosi giallazzurri siano orgogliosi”

La vittoria che arriva dopo due sconfitte e il Frosinone a due facce, tra il bianco e nero contestualmente nella stessa partita? Alvini è netto e secco nella risposta: “Io vedo solo colori giallazzurri da quando sono qui. Vedo cose stupende, li vedo splendenti da quando sono qui. Vedo cose bellissime. I tifosi del Frosinone possono essere orgogliosi”.

Ghedjemis tra i protagonisti della vittoria (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Si parla di Alvinismo come il nuovo ‘credo’ calcistico. Anche dopo la partita del ‘Meazza’, nonostante dentro la corrente di pensiero sull’Alvinismo su facciano anche dei distinguo sull’atteggiamento. Alvini è più netto e secco di prima nella risposta, si toglie dalle scarpe anche gli altri due sassolini mancanti: “L’allenatore sono io e decido io. Dei commenti non mi interessa niente”. E lo ribadisce due volte, anche un po’ scocciato.

Il percorso-salvezza: “Siamo a più di metà del percorso verso l’obiettivo della salvezza, questa era una partita dal significato importante. Ora abbiamo sulla carta partite complicate (Inter e Lazio in casa, in mezzo l’Udinese e il 2 gennaio la Roma all’Olimpico). Oggi, dopo due sconfitte consecutive, vincere con questa prestazione è molto significativo. Il Frosinone vuole provare a rimanere in Serie A. Se questo risultato verrà centrato significherà che avremo scritto una bella pagina sportiva. E questo permetterà di riprogrammare il futuro”.

Oyono, Raimondo e Mancini

La prestazione di Oyono: “L’ho già detto 4-5 partite fa e l’anno scorso. Non ho parole sulle sue prestazioni. Anzi, voglio che migliori anche nella fase difensiva. A lui dico: avanti. Se non migliora, non gioca. Un calciatore eccellente come lui si migliora, un calciatore mediocre no. Lui è un calciatore eccellente. Forse è un difetto mio e dello staff ma lui ha grandi margini”.

Il ct Roberto Mancini in tribuna allo “Stirpe” (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Il significato della presenza di Raimondo tra i convocati. E quella del ct Mancini in tribuna. “Per Raimondo vediamo se in settimana facciamo dei miglioramenti. Lo abbiamo portato, al pari di Grillitsch, perché c’era bisogno di stare insieme. Il ct a Frosinone? Sono felice per il Frosinone e spero abbia visto una buona partita. Mi auguro il meglio per lui e per l’Italia, sono italiano e tifoso della Nazionale. Chi mi conosce bene sa chi era il mio calciatore preferito quando avevo più capelli, da giovane. Spero possa tornare ancora, è stato un piacere e lo dico anche a nome del Frosinone Calcio. E’ una soddisfazione anche personale”.

Salvezza o altro all’orizzonte, in vista del mercato? “Io penso al campo, ad allenare i giocatori che abbiamo a disposizione. Al mercato ci pensano sia una grandissima proprietà, Clara Vista, che oggi era presente e debbo dire che porta bene, sia il ds Castagnini”. Lo sguardo fisso davanti ad un posto in Europa o sempre con grande attenzione alle spalle? “Sono più contento dai 15 punti che attualmente mi separano dalla salvezza. E’ chiaro che vedo anche altro ma mi guardo alle spalle”.

La delusione di Gilardino: “Mi prendo le responsabilità”

Di diverso umore è Gilardino. Il suo Parma è terz’ultimo ad 8 punti. L’avvicendamento con Cuesta non ha dato nessuna scossa tangibile, fatta eccezione il 3-0 in casa dell’Atalanta. “Il Parma è durato un tempo, è stato anche discreto. Siamo riusciti a restare dentro la gara, lavorare bene sulle seconde palle, lavorare bene in fase difensiva e nelle transizioni. Nel secondo tempo abbiamo fatto troppo poco per il nostro obiettivo e per il mio pensiero di calcio. Dopo il loro primo gol c’è stata la sensazione di aver abbandonato la partita. Mi prendo delle responsabilità da allenatore ma dobbiamo voltare pagina”.

Una parata del portiere Daffara (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Il tecnico dei ducali prosegue: “Mi aspettavo questo Frosinone, che pure nel primo tempo siamo riusciti a contenere. Nel secondo tempo hanno alzato i giri del motore e quella rete ha aperto per loro un’altra partita, spostando l’equilibrio. Ed hanno fatto anche secondo e terzo gol”.

L’analisi sulla propria squadra è impietosa: “Sicuramente per noi conta tanto l’aspetto psicologico, non vai in vantaggio e allora c’è una involuzione. Non deve succedere perché come ho detto ai ragazzi non possiamo uscire dalla partita, sfilacciarci invece di seguire il piano gara. Abbiamo concesso tante situazioni al Frosinone”.

Si cerca un appiglio: non c’erano i tifosi in massa da Parma: “L’assenza dei tifosi? Per noi sono fondamentali, ce ne erano pochi. Per noi sono importanti sia in casa che fuori. Ma riaccendere l’entusiasmo toccherà a noi. La squadra si allena bene ma alla prima situazione negativa ci sfilacciamo”. In tribuna c’era il ct Mancini. Sull’agenda il baby Lontani, rimasto seduto in panchina: “Oggi Lontani non ha giocato, c’era l’idea di farlo entrare ma poi la partita ha preso un’altra strada. Ma siamo convinti che il ragazzo sia importante sia per il Parma che per la Nazionale”.