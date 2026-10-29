Alvini si gode il suo Frosinone: “Non dobbiamo fermarci”

[SALA STAMPA] Dopo il netto successo sul Lecce, il tecnico giallazzurro guarda avanti e predica continuità. L'ex Di Francesco riconosce la superiorità degli avversari e chiede una reazione mentale ai suoi. Birligea: "Chi gioca meno deve farsi trovare pronto"

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Una sconfitta pesa sempre, una sconfitta con cinque gol sulla strada dl ritorno pesano come un macigno. L’ex Eusebio Di Francesco arriva per primo in sala stampa mentre Alvini è ancora la star della serata davanti alle telecamere. Il tecnico dei salentini commenta così a botta calda il pesante passivo: “Abbiamo impattato bene sulla gara ma questo non giustifica tutti gli episodi che abbiamo portato a nostro sfavore. Il Frosinone ha fatto una gran partita e gli vanno fatti i complimenti ma noi siamo usciti troppo presto dalla contesa soprattutto nel secondo tempo”.

“Abbiamo perso la tenuta mentale”

“Dovevamo alzare il livello del nostro gioco e invece abbiamo favorito il loro gioco – aggiunge Di Francesco – E poi quello che non mi è piaciuto è che abbiamo perso la tenuta mentale che deve rappresentare uno dei nostri punti di forza e ci ha fatto perdere l’equilibrio. Compreso in occasione del quinto gol, che mi ha dato enormemente fastidio: erano tre uomini dentro la nostra area e noi in sette”.

L’ex Di Francesco con il presidente Maurizio Stirpe (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter) https://www.frsport.it/wp/richiedi-le-foto/)

“Mi auguro che tutto questo ci serva da lezione. E poi sono convinto anche che non era rigore quello concesso al Frosinone. E’ una situazione assurda quanto accade in questa stagione al capitolo rigori. Non concedono rigori netti e ne danno altri dove si vede che i giocatori si sfiorano appena. Detto ciò, ribadisco che il Frosinone ha meritato la vittoria per quello che ha messo in campo”.

L’assetto del Lecce di partenza non ha pagato, ma nemmeno quello della ripresa ha cambiato il corso degli eventi per i salentini: “Io credo che l’idea di partite a tre è stata legata alla situazione contingente – continua Di Francesco – Ma debbo dire che siamo partiti anche bene. Dopo i loro gol nel primo tempo un allenatore cerca di fare qualcosa per andarla a riprendere, volevo mettere un po’ più di qualità ma abbiamo continuato a perdere duelli soprattutto di testa, un aspetto che fa capire la determinazione che i nostri avversari hanno messo in campo. Mi dà fastidio, oltre il risultato, l’incapacità di non restare dentro la partita. Non possiamo continuare a parlare di sistemi di gioco se non vaki a vincere i duelli in campo. Se vogliamo raggiungere il risultato finale che per noi è la salvezza non ce lo possiamo permettere”.

Il desiderata inespresso

La preparazione della partita, un ‘desiderata’ inespresso: “L’idea era di rompere loro le linee di passaggio, creare delle difficoltà al Frosinone, di dare meno possibilità nella profondità. Poi però è la qualità delle scelte finali che fa la differenza. Più che altro devo ritrovare la solidità all’interno della partita. Sul quinto gol li vedevo che avevano staccato”.

Ndaba contende il pallone a Gabriele Calvani (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il peso delle assenze: “Indubbiamente non siamo una squadra che se le può permettere. Ma questa partita era anche un’opportunità per tanti altri. A me piace vedere una squadra in grado di tirare fuori il massimo nei momenti di difficoltà, non è stato così. Ma se abbiamo preso 5 gol merito agli altri e demerito nostro. E capire che certi errori non si possono fare”.

Nel campionato italiano già 3 esoneri. DiFra fa gli scongiuri: “Fanno parte del gioco, siamo consapevoli di questo. A volte ci può stare che il cambiamento può giovare, spesso ci sono demeriti da parte di noi allenatori e non sempre la responsabilità è di altri. Altre volte è necessario anche dare continuità al lavoro”.

E’ la volta di Massimiliano Alvini

La partenza del Frosinone: “L’inizio è stato dettato anche da chi avevamo di fronte. Da come ti aspetta, ti viene a prendere, da come lavora. Ogni partita è diversa dall’altra, lo dobbiamo tenere in considerazione. Ogni partita ha una strategia diversa. Io sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Il Lecce è un avversario che ti allunga e ti attacca in profondità. E’ una vittoria che ci fa fare un passo in avanti verso la salvezza”.

Max Alvini

Alvini detto anche ‘il perfezionista’, irrefrenabile a bordo campo: “Noi stasera dovevamo fare determinate cose, andava svolto un lavoro particolare del quale non scendo nei dettagli. Bisognava adattarsi immediatamente, in maniera efficace. C’erano pochi messaggi da trasferire ai ragazzi, rapidamente. Mi piace però dire che la squadra ha fatto una gara importante, significativa, c’è da dare merito a tutti per quello che hanno saputo fare. Non era facile dopo la partita di Bergamo, giocare come abbiamo fatto stasera”.

Il lavoro di Raimondo sul terzo gol si chiama applicazione: “Si gioca e si fa in campo quello che si deve fare. Punto. Non è questione di maniacalità. C’è un lavoro quotidiano dietro, capillare. C’è da dare merito ad Antonio, la sua ascesa è sotto gli occhi di tutti. Il terzo gol è fantastico”.

Numeri da record

Siamo ai numeri: dopo 9 giornate il Frosinone, in compagnia della Juve del 2007-’08, è la squadra che viene dalla serie B che ha ottenuto più punti, 17. Mentre i 22 gol realizzati finora sono il record per una neopromossa: “Sicuramente sono numeri importanti ma con 17 punti non vai da nessuna parte, al momento. Devi continuare a lavorare forte. Bisogna continuare a lavorare per determinare in maniera netta il nostro percorso. Io mi sento di dare merito ai miei calciatori per gli assist, per le scelte che sono state operate durante tutto l’arco della gara. Dopo Napoli mi sono arrabbiato perché non abbiamo fatto le scelte necessarie anche se poi abbiamo meritato di perdere. Sto vedendo che i ragazzi in campo lavorano per le scelte e questo mi inorgoglisce più del risultato”.

Il giovane Cichella, autore del prmo gol (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter-https://www.frsport.it/wp/richiedi-le-foto/)

La classifica sorride, la fame è da ‘grande’: “Vi ringrazio ma tutte queste considerazioni non scalfiscono le convinzioni mie e dello staff. Vengo da lontano, ci prendiamo quello che stiamo facendo per continuare su questa strada. So come è il calcio, conosco le dinamiche che lo compongono”. Il livello di soddisfazione come si misura: “Penso che nessuno in Italia si aspettava questo risultato ad oggi. Dopo la sconfitta con la Juve alla prima sfidavo chiunque a pensare ad una classifica del genere. Conosco i valori hanno i ragazzi. Noi tutti sappiamo quello che ci aspetta e che vogliamo fare. Dobbiamo continuare”.

Lo stato d’animo del tecnico: “Avrei voglia di tornare a casa per vedere i miei figli Cosimo, Umberto ed Amalia, i miei genitori e mia moglie. Ne avrei bisogno anche io. Lei si è divertito stasera? Io sono felice perché voi vi siete divertiti”. Il Torino domenica in casa, con due giorni di riposo per il Frosinone: “Non mi faccia questa domanda prossima, qualunque sia il risultato. Non mi interessa. Perché in 26 anni di calcio non penso di aver mai trovato un alibi. Ma giocare oggi e domenica mentre il Torino ha giocato venerdi, martedi e domenica non è un trattamento equo per una Società. Stop”.

Il Frosinone è uno spot per il calcio. Non solo il quinto gol: “E’ il nostro modo di interpretare le partite. Non aspettare ma fare sempre la partita. E’ l’identità che cerchi di mettere in campo, sempre”.

Birligea, una doppietta come biglietto da visita

Ed ecco il bomber della serata, Birligea. Uno degli acquisti di una campagna acquisti sontuosa. Doppietta per lui, in 20’ e qualche scampolo. Quanto c’è da scoprire di questo attaccante? Lui va diritto al cuore della risposta: “Credo che ci sarà tempo di conoscermi meglio. Un attaccante non si vede solo dai gol ma anche da quanto lavora, da come corre, da quanto corre. I gol servono sempre ma un attaccante deve essere completo”.

I suoi idoli sono quelli di tanti bambini innamorati del calcio: “I miei idoli sono CR7, Halaand e tanti altri ancora. Che tipo di attaccante sono? Uno che aiuta la squadra, che lotta, che vuole essere disponibile e fare sempre gol quando capita l’occasione”. L’assetto tattico di Alvini: “Con questo assetto l’attaccante ha sempre qualcuno vicino. Ha un trequartista, ha i due esterni che vanno a mille. Non ci sentiamo mai soli. Il mister fa in modo di averli sempre vicini”.

La spinta che viene dagli allenamenti. E la dedica: “Lo stimolo è dare il massimo sempre, sin dagli allenamenti. Chi gioca meno deve farsi trovare pronto. Ogni minimo dettaglio fa la differenza. Quanto ai gol, uno lo dedico alla mia ragazza che mi sta sempre accanto e uno alla squadra perché senza di loro nulla sarebbe possibile”.