Alvini & soci poco… Allegri: un “rigorino” spiana la strada al Napoli

[LA PARTITA] Dopo 4 risultati utili di fila, il Frosinone cade al "Maradona" e viene raggiunto a quota 10 dai partenopei. Apre le marcature un penalty dubbio di De Bruyne (fatto ripetere dall'arbitro dopo la parata di Palmisani su Hojlund). Il raddoppio di Lang e il tris in pieno recupero ancora del belga

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

TABELLINO

NAPOLI-FROSINONE 3-0

PRIMO TEMPO 2-0

NAPOLI (3-4-3): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka (26’ st Gilmour), Spinazzola (36’ st Politano); Neres (16’ st McTominay), Højlund (16’ st Lucca), Lang (26’ st Giovane).

A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Beukema, Marianucci, Milton Pereyra.

Allenatore: Allegri.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia (31’ st Cichella); Masini (1’ st Terzic), Calò; Ghedjemis (18’ st Fini), Schmid (38’ st Zerbin), Kvernadze; Raimondo (18’ st Bobcek).

A disposizione: Pisseri, Desplanches, Amey, Akpoguma, Monterisi, El Azzouzi, Hasa, Fayed, Tchato.

Allenatore: Alvini.

Arbitro: sig. Ermanno Feliciani di Teramo; assistenti: sigg. Alessio Berti di Prato e Giuseppe Perrotti di Campobasso; IV Uomo: sig. Marco Guida di Torre Annunziata; Var: sig. Cosso di Reggio Calabria; Avar: sig. Matteo Gariglio di Pinerolo.

Marcatori: 30’ pt De Bruyne (N, r), 32’ pt Lang (N), 48’ st De Bruyne (N)

Note: spettatori: 50.463 circa (di cui 24.552 abbonati e 1.457 tifosi ospiti); angoli: 6-4 per il Napoli; ammoniti: 35’ st Rrahmani (N), 39’ st Badiashile (N); recuperi: 1’ pt; 4’ st

Le scelte dei due… Max

Allegri recupera McTominay per la panchina ad un mese dall’intervento al cuore mentre Meret va in porta al posto di Milinkovic Savic e Spinazzola in mediana sulla corsia sinistra. Rientrano anche Marianucci e Giovane ma partono tra le seconde linee. Restano out in sei: da Buongiorno a Vergara passando per Anguissa, Alisson, Favasuli e Olivera.

Il Frosinone sceso in campo al “Maradona” (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Tanto tuonò che alla fine… piovve il 3-4-3 elaborato durante la sosta dal tecnico livornese. Davanti a Meret, difesa a tre con Rafa Marin e Badiashile braccetti e Rrahmani centrale. Nei 4 di centrocampo, Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, in mezzo De Bruyne e Lobotka. Nel tridente d’attacco Neres a destra, Lang a sinistra e Hojlund nella classica posizione del centravanti.

Nel Frosinone non ci sono Grillitsch (operato all’ernia inguinale) e Birligea infortunato con la nazionale rumena. Rispetto alla gara con il Como c’è un avvicendamento. Tra i pali Palmisani, in difesa entra Cittadini al fianco di Calvani, Oyono presidia la corsia bassa di destra dove incrocia Lang e Bracaglia a sinistra se la vede con Neres. Davanti a Calò e Masini, il vertice alto dei trequartisti è Schmid, con Ghedjemis a destra e Kvernadze a sinistra. In attacco posto assicurato per Raimondo che evidentemente ha assorbito il problema occorso prima del doppio impegno della Under 21.

Napoli subito a testa bassa, Frosinone pericoloso

Si accende subito il Napoli, Hojlund scappa a destra, pallone al centro per il piattone di Lang ma Calvani devia in angolo. Passa ancora 1’, pallone in area per Lang che con il diagonale attraversa tutta la porta con Palmisani immobile. Non è finita perché gli azzurri attaccano da destra, cross basso per Hojlund che trova il palo a dirgli di no. Attacca a testa bassa la squadra di Allegri che spinge dalla parte di Lang, la difesa giallazzurra fa muro.

L’austriaco Schmid (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Alla prima sortita vera del Frosinone, il Napoli trema: a destra magia col pallone di Schmid che scappa a tutti quelli con la maglia azzurra che gli si erano fatti sotto, cross sul palo opposto, Di Lorenzo ci mette una pezza e anticipa in angolo Kvernadze pronto al tap-in. Dalla bandierina il piede fatato di Calò, pallone sul primo palo, Raimondo di testa non trova la porta di un metro. La partita è apertissima. Il Frosinone ha superato l’impasse dovuto alla spinta brutale del Napoli e gioca la palla con scioltezza.

Ci provano Oyono e Calò

Al 12’ De Bruyne trova in area largo a sinistra Hojlund, Cittadini ne sporca il dribbling secco, Calvani lo chiude e fa ripartire la manovra del Frosinone. Bracaglia rischia qualcosa su Neres che lo salta di netto sulla linea bianca dell’area di rigore, Cittadini spazza il pericolo e subisce anche il fallo dall’esterno azzurro. Dall’altra parte Kvernadze accelera, trova la linea di fondo, pallonata addosso a Meret che devia goffamente in angolo.

Oyono prova la conclusione (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Un paio di traiettorie infide davanti alla porta azzurra, poi al 17’ staffilata da fuori di Oyono che termina un paio di metri larga alla destra di Meret. E poi c’è il pallone di Ghedjemis, morbido, per la zuccata di Calò ma la conclusione termina alta. Al 20’ il Frosinone si insedia nell’area del Napoli e forse manca quel pizzico di cattiveria sin dall’inizio quando Kvernadze viene pescato da Calò alle spalle di Rafa Marin ma il georgiano non si fida per il tiro. Torna a farsi vivo De Bruyne sul fronte destro dell’area dei ragazzi di Alvini, pallone ghiotto per Hojlund che sfila fuori dalla parte opposta.

Uno-due del Napoli in 3′

Palmisani in occasione del rigore (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Al 26’ Hojlund scappa a destra a Cittadini, entra in area, contatto casuale tra la punta del piede di Cittadini e la caviglia dell’attaccante azzurro, per l’arbitro è calcio di rigore. Il classico rigorino.Palmisani ipnotizza l’attaccante, devia il tiro sulla propria sinistra, poi Neres spedisce fuori. Ma il controllo al Var chiama il direttore di gara alla revisione, rigore da ripetere per un’infrazione di piede del portiere giallazzurro.

Dal dischetto va De Bruyne che spiazza Palmisani e porta avanti il Napoli. Che continua a spingere. E al 32’ fa 2-0.Palmisani esce a valanga sulla sortita di Di Lorenzo supportato daHojlund, il pallone schizza tra le gambe, Lang è in agguato e infila a porta vuota il 2-0. Ci crede ancora la squadra di casa, Lang impegna Palmisani in angolo.

Adesso è il Frosinone a soffrire, sotto di 2 gol. E Masini contrasta come può Di Lorenzo su un colpo di testa pericoloso. La squadra di Alvini deve ritrovare le misure nella fase di non possesso e la brillantezza espressa fino al rigore. E deve ritrovare la fantasia di Schmid e la velocità a tutto campo di Ghedjemis e Kvernadze.

Badiashile e Bracaglia (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Invece c’è la giocata in profondità di un imprendibile De Bruyne, pallone in area per Neres che viene contrastato in angolo da una scivolata provvidenziale di Cittadini. A 4’ dal riposo Neres si infila centralmente lasciandosi Bracaglia esterno alla traccia, arriva indisturbato al limite dell’area, lascia partire una staffilata che sibila di poco fuori alla sinistra di Palmisani. Il tempo si chiude al 46’ su un angolo per il Frosinone bloccato in presa alta da Meret. Napoli avanti di 2 reti al riposo.

Dentro Terzic, fuori Masini

Max Alvini (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Il primo cambio della gara è di Alvini, dentro Terzic per Masini. Il serbo gioca praticamente in mediana, affianco a Calò. E il Frosinone riparte con decisione nell’atteggiamento. Al 3’ scappa Ghedjemis a destra sul tentativo di Badiashile, pallone invitante per Raimondo che però manda alto di testa. Al 6’ ‘sgasata’ di Neres che si infila ancora una volta centralmente, Bracaglia non lo tiene e l’esterno azzurro dopo l’uno-due con Lang va al tiro in area, pallone sull’esterno della rete.

Bravissimo 2’ dopo Bracaglia a seguire il movimento in area di Neres sul tocco del solito Lang, spazzata tempestiva del difensore giallazzurro. Il Napoli difende con 6 giocatori in area e due sulla verticale del limite. Al Frosinone serve una scintilla per riaccendere la partita ma Allegri non concede spazi. Oyono al 13’ compie un gesto tecnico fantastico, chiusura da dietro su Neres lanciato a rete.

Un tentativo di Rahmani ribattutto da Calvani (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Sul ribaltamento di fronte, un altro bel gesto tecnico ed è quello di Raimondo che anticipa il diretto avversario ma il colpo di testa termina ancora fuori. Doppio cambio nel Napoli: Lucca per Hojlund e l’attesissimo McTominay per Neres. E 2’ dopo per il Frosinone dentro Bobcek per Raimondo e Fini per Ghedjemis al 18’. Un’occasione per parte in rapida successione tra il 20’ e il 21’: prima è McTominay a non vedere Lucca libero in area e Bracaglia gli chiude il varco, subito dopo è Meret che deve dire no al bel tiro di Schmid.

Zerbin sbaglia, De Bruyne cala il tris

Kevarnadze meno incisivo (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Il Napoli dà l’impressione di poter controllare la partita perché difende meglio del primo tempo. Al 25’ Bracaglia trova uno spazio dentro l’area piccola del Napoli per il cross, pallone salvato in angolo dalla difesa. Nel Napoli è la volta di Giovane e Gilmour per Lang e Lobotka. Ci prova McTominay, in cerca di gloria personale, Palmisani con un gran balzo devia in angolo. Alvini vuole muovere le acque e allora prova la carta Cichella per un esausto Bracaglia. Nel Frosinone a farsi notare è la vivacità di Fini che però non è sostenuta da movimenti dei compagni in area.

Al 35’ Bobcek subisce un fallaccio da Rrhamani che viene ammonito. Sul tocco dello slovacco l’azione prosegue dai piedi di Fini che viene chiuso in area. Mentre la partita si avvia alla fine senza annunci di scossoni, Alvini dà spazio all’ex Zerbin che rileva uno Schmid a corrente alternata. Nel silenzio del Maradona, i fischi sono qualcosa di assolutamente puntuale per Lucca. L’attaccante azzurro sbatte sistematicamente su tutti i difensori giallazzurri.

Al 39’ tocca a Terzic, che poi innesca la corsa in verticale di Calò, abbattuto da una trattenuta di Badiashile, ammonito. A 1’ dal 90’ Gilmour perde il pallone in mezzo al campo, Fini apre per Zerbin che fa tutto bene, anche liberarsi dell’avversario diretto ma fallisce la cosa più importante: la rifinitura sul piatto dorato per Bobcek libero a mezzo metro dalla porta, pallonata inutile che sfila via. E Alvini si infuria a bordo campo.

Ghedjemis tenta una sua sortita (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Come Allegri qualche metro più in là per motivi opposti. Se il Frosinone spreca l’occasione per sperare, il Napoli non perdona: Giovane vede De Bruyne in area, la difesa giallazzurra non c’è, gioco da ragazzi per il belga fare 3-0 al tramonto di una partita che la squadra di Alvini ha avuto la sfortuna nel primo tempo di sbattere sulla fiscalità del Var e il demerito di pagare una dormita 2’ dopo. La ripresa, più soporifera, ha riservato poco ai tentativi di risalita di Calò & soci. Che non sono più stati in grado di esprimere l’atteggiamento garibaldino che aveva contrassegnato la prima frazione di gioco fino alla mezz’ora.