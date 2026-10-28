Alvini sogna il poker, DiFra ritrova il suo passato: Frosinone-Lecce vale tanto

Giovedì nel primo posticipo del turno infrasettimanale i giallazzurri vogliono proseguire la loro marcia verso la salvezza e inseguono record mai raggiunti in Serie A. Per Di Francesco il ritorno allo "Stirpe" riapre una ferita ancora aperta, tra il ricordo della retrocessione e il legame mai spezzato con la Ciociaria. Palmisani: "Gara tosta ma vogliamo tornare alla vittoria"

Alessandro Salines Lo sport come passione

Max può completare l’opera, entrare nella storia e tagliare quel traguardo accarezzato da DiFra fino alla maledetta notte del 26 maggio di due anni fa quando l’Udinese spezzò il sogno-salvezza del Frosinone. Le premesse ci sono tutte a partire dai 14 punti in 8 giornate e giovedì sera contro il Lecce allo “Stirpe” nel primo posticipo del turno infrasettimanale ci sarà un altro step di un percorso che resta lungo e complicato.

Max Alvini dunque sfiderà Eusebio Di Francesco che per la prima volta tornerà da avversario a Frosinone dove è stato protagonista di una stagione intensa, a tratti positiva, ma finita nel peggiore dei modi. Frosinone-Lecce vivrà anche del confronto tra il passato e il presente della panchina giallazzurra. Due tecnici, ognuno a modo loro, che professano il calcio propositivo.

In palio 3 punti pesanti in chiave-salvezza anche se la classifica dei ciociari oggi dice altro. Ma, come ripetuto più volte da Alvini, l’obiettivo è solo la conferma in Serie A: la quarta vittoria di fila in casa sarebbe fondamentale. Stesso discorso per il Lecce con DiFra che vuole bissare l’impresa della scorsa stagione. I pugliesi, dodicesimi a 9, cercheranno un risultato positivo nonostante l’emergenza-infortuni.

Record all’orizzonte

Frosinone e Lecce si sfideranno per la terza volta in Serie A dopo le due gare giocate nel 2023-2024, quando Di Francesco allenava i ciociari. In generale le due formazioni si sono affrontate 14 volte in Ciociaria tra Serie B, C e Interregionale. Cinque vittorie a testa e 4 pareggi.

Max Alvini

Il Frosinone potrebbe collezionare 4 vittorie di fila in casa per la prima volta in A e diventare soltanto la terza squadra neopromossa a vincere le prime 4 partite interne stagionali nell’era dei 3 punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il Chievo (2001/02) e l’Hellas Verona (2013/14). La squadra di Alvini in caso di successo diventerebbe la prima neopromossa a totalizzare almeno 17 punti nelle prime 9 partite di un torneo di Serie A dalla Juventus 2007-2008 (17 anch’essa).

Con un gol il Frosinone sarebbe la prima matricola a segnare almeno 18 reti nelle prime 9 dai tempi dell’Hellas Verona 2013-2014 (18); con 2 eguaglierebbe il primato nell’era dei tre punti a vittoria della Fiorentina 1994/95 (19 gol dopo nove match).

Lecce ok trasferta, Frosinone letale nei primi tempi

Il bomber Raimondo (Foto: Federico Proietti © Ansa)

I salentini hanno vinto 2 volte fuori casa contro Venezia e Udinese. Hanno eguagliato così i 2 successi centrati nelle precedenti 24 gare esterne in A. Dopo lo 0-3 di Udine, il Lecce potrebbe vincere due trasferte di fila con annesso clean sheet solo per la seconda volta nella sua storia nel torneo, dopo il periodo maggio-settembre 2011. Altro dato curioso per il Lecce: ha vinto ciascuna delle ultime 6 partite di Serie A contro squadre neopromosse (già serie record per il club in questo tipo di sfide), dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti 6.

Raimondo e compagni sono quarti per numero di conclusioni tentate in A: 146 dietro solo a Inter 185, Como 166 e Roma 151. Il Frosinone è primo per azioni in contropiede (17) e tiri a seguito di tali attacchi (16). I giallazzurri hanno segnato più gol nella prima mezzora (9) e più reti nei primi tempi (12); dall’altro lato, il Lecce è la squadra che ha incassato più gol nei primi 30 minuti (8).

Palmisani avvisa i naviganti

Il portiere Palmisani (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il giovane portiere Palmisani, uno dei pilastri della rivelazione Frosinone, alza la guardia e non nasconde una punta di rammarico per il pari di Bergamo. “Potevamo vincere contro l’Atalanta, dobbiamo imparare a gestire meglio alcune situazioni – ha osservato Palmisani – Con il Lecce gara tosta, servirà grande concentrazione. Non è mai facile quando si giocano tre partite in una settimana e siamo felici di averne due in casa (domenica arriverà il Torino ndr). Comunque vogliamo tornare alla vittoria”.

Palmisani punta sulla compattezza dello spogliatoio che finora ha fatto la differenza. “La nostra forza si basa su un gruppo unito che si conosce già dallo scorso torneo – ha sottolineato il portiere – Inoltre sono arrivati ragazzi positivi che ci aiutano ulteriormente così come tutto lo staff di mister Alvini. Determinanti i ragazzi che giocano meno: gli altri portieri Desplanches e Pisseri ad esempio mi aiutano tantissimo”.

Alvini con un dubbio

Il terzino Oyono

Il tecnico giallazzurro è intenzionato a schierare la squadra che ha pareggiato al “New Balance Arena” con il solito dubbio al centro della difesa. Calvani, Monterisi e Cittadini si giocano le due maglie. In vantaggio sembrano i primi due.

Il resto della retroguardia vedrà Oyono e Bracaglia sulle fasce. A centrocampo Calò e Masini dietro i trequartisti Ghedjemis, Schmid e Kvernadze. Al centro dell’attacco Raimondo. Dunque niente turnover nonostante gli impegni ravvicinati. Con i cinque cambi comunque il tecnico potrà dare respiro ad alcuni di quei giocatori che hanno finora tirato la carretta.

Lecce in emergenza

Tra infortuni (Berisha, Ilic, Coulibaly e Pierotti), turni di squalifica (Gaspar), altri intoppi dell’ultima ora, Di Francesco sarà costretto a comporre un puzzle inedito per l’undici iniziale da contrapporre al Frosinone. “Tiago Gabriel e Ndaba hanno avuto qualche problema, domani mattina valuterò – dichiara il tecnico prima della partenza per Frosinone – N’Dri non si è allenato, Fatah lo ha fatto solo oggi. Bisognerà vedere, ma è prematuro dire chi scenderà in campo e devo anche capire quale sarà la formazione migliore da schierare: sto facendo i conti con tanti incastri e tante valutazioni”. Comunque tutti gli acciaccati sono stati convocati.

Eusebio Di Francesco

Il Frosinone vera rivelazione del torneo: “Complimenti ai ciociari e con il loro allenatore – prosegue l’allenatore – Mi piacciono le squadre che fanno la partita e non la subiscono. Giocheremo in uno stadio molto caldo con una grande curva e poi c’è tanto entusiasmo e sarà necessario impattare al meglio la partita”. In attacco, con Guebbels, apparso alquanto impreciso nelle ultime uscite, potrebbe trovare spazio dal primo minuto il giovane Esteban.

L’allenatore sgombra subito il campo: “Bisogna supportare sempre tutti i calciatori, voglio sempre risposte sia chi gioca sia chi non gioca – dice Di Francesco – Devono dimostrarmi di essere determinanti anche attraverso solo dieci minuti di partita. Per quel che riguarda domani per il ruolo di prima punta ho alcuni dubbi”.

Riepilogando in campo andrà un 4-3-3 con Falcone tra i pali con una difesa molto probabilmente composta da Danilo Veiga, Siebert, Jean (al debutto) e Gallo. In mediana verso la conferma del tris Maleh-Ngom-Kaba. Nel tridente N’Dri dovrà stringere i denti, Geubbels e Fatah si giocano il posto con Esteban e Monteiro.

Difra tornerà allo Stirpe da ex: “Faccio fatica a tornare a Frosinone – ammette Di Francesco – La retrocessione è una ferita ancora aperta, ritengo quella un’ingiustizia, perché non mi è piaciuto il comportamento di alcune squadre. Per il resto lì sono rimasti il mio popolo, la mia società a cui sono rimasto legato”.