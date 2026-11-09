Alvini: tutti insieme appassionatamente per conquistare la salvezza

[IL MESSAGGIO] Il tecnico giallazzurro torna a parlare dopo la sconfitta contro il Cagliari. Fissa gli obiettivi stagionali: "A Frosinone abbiamo una visione comune: raggiungere l'obiettivo quanto prima". Guarda al modello Atalanta e su Calò non si nasconde: "Meritava la Nazionale"

Alessandro Salines Lo sport come passione

La sconfitta contro il Cagliari deve rappresentare un’occasione di crescita per il Frosinone. Ne è convinto Massimiliano Alvini, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio1, dove ha analizzato il momento della squadra, le ambizioni del club e il percorso di valorizzazione dei giovani italiani.

“Noi cerchiamo sempre di giocare la partita per determinarla – ha osservato Alvini – Il Cagliari ha vinto con un gol che noi non siamo riusciti a fare. Abbiamo avuto tante occasioni, forse meritavamo il pari, ma merito a loro“. Il tecnico frusinate cerca di trovare il lato positivo delle cose. “Per noi la sconfitta può essere un motivo di crescita: dobbiamo capire che in certe partite bisogna concretizzare più di quanto produciamo in campo”.

Ossessione-salvezza

Nonostante la classifica (20 punti in 11 gare, sesto posto) possa autorizzare altri pensieri, Alvini lancia un forte richiamo: l’obiettivo resta quello di raggiungere il traguardo stagionale della salvezza, mantenendo una precisa identità di gioco. Insomma bisogna tenere i piedi per terra e continuare il percorso iniziato.

Calvani in campo a Cagliari (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Le parole di Alvini sono state molto chiare. “A Frosinone abbiamo tutti una visione: raggiungere l’obiettivo. La Serie A è un campionato troppo importante – ha sottolineato l’allenatore – Ci sta perdere alcune partite contro squadre forti, ma bisogna avere un’identità e determinare per raggiungere l’obiettivo”.

Dopo la sosta, il Frosinone avrà un calendario complicato con la trasferta a San Siro contro il Milan, il doppio impegno interno con Parma e Inter, il match ad Udine e la sfida in casa con la Lazio prima della pausa natalizia. Alla ripresa il 2 gennaio impegno a Roma.

Il modello-Atalanta

Max Alvini

Alvini ha parlato del Frosinone e dei suoi margini di crescita nel calcio italiano. Ed ha indicato nell’Atalanta un esempio da seguire nonostante l’attuale stagione non sia iniziata nel migliore dei modi. “È il modello più significativo, passata dall’essere una provinciale a una big del calcio italiano. Ha anche uno stadio di proprietà bellissimo. Frosinone, però, è una realtà più piccola sia come abitanti che dal punto di vista economico”, ha aggiunto l’allenatore.

Toscano di Fucecchio in provincia di Firenze, scontata una domanda su un possibile futuro sulla panchina della Fiorentina. “Amo le squadre toscane, il campanile e il Palio – ha svelato Alvini – La Fiorentina rappresenta il top in Toscana: è una società gloriosa, importante e ben allenata. Ma adesso penso soltanto a portare il più in alto possibile il Frosinone».

Alvini: “Calò poteva essere un’alternativa a Fagioli”

Giacomo “Jack” Calò

Infine, il tecnico è tornato sulla valorizzazione dei giovani italiani e sul caso-Calò che a detta di molti avrebbe meritato la convocazione in nazionale. Alvini ha voluto sottolineare le qualità e il possibile contributo alla Nazionale del centrocampista. “Abbiamo giovani italiani di prospettiva da valorizzare, ma non soltanto nel Frosinone. Rispetto le scelte del ct Roberto Mancini, ma in quel ruolo Jack ha espresso qualità e poteva essere utile”, ha puntualizzato Alvini.

Alvini ha poi aggiunto: “Nel 2021 avevamo Jorginho e Calò è quel tipo di giocatore. Poteva essere un’alternativa a Fagioli – ha chiosato il tecnico – Sono sicuro che nelle prossime gare migliorerà ancora per avere una chance. Poi, se si fa un discorso di età, posso capire”.