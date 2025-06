Ambrosino-Kvernadze-Begic: all’Europeo tridente made in Frosinone

[LA RIBALTA] Tre giocatori giallazzurri nella fase finale del campionato continentale Under 21 che scatterà mercoledì in Slovacchia. L'attaccante campano esordirà nell'Italia mercoledì contro la Romania. Giorgi e Tjas punti di forza di Georgia e Slovenia. Per tutti e tre una vetrina importante anche per il futuro

Alessandro Salines Lo sport come passione

Ci sono un italiano, un georgiano ed uno sloveno… Non è l’incipit della solita barzelletta. Ma è il variegato “tridente” con il denominatore comune della maglia del Frosinone indossata con alterne fortune nell’ultima stagione. Giuseppe Ambrosino, Giorgi Kvernadze e Tjas Begic saranno protagonisti dell’Europeo Under 21 al via mercoledì in Slovacchia con tre partite tra cui Italia-Romania.

Un po’ di Frosinone dunque nella rassegna continentale: ulteriore segno della politica dei giovani che da qualche anno a questa parte è diventata centrale nel club ciociaro. Bisogna sottolineare che Ambrosino e Begic sono stati in prestito e a fine giugno torneranno al Napoli ed al Parma. Kvernadze invece è un giocatore di proprietà, riscattato l’estate, elemento sul quale il Frosinone ha puntato forte.

Ambrosino, tecnica e duttilità

E’ uno degli attaccanti della batteria del ct Carmine Nunziata che alla vigilia della partenza per la Slovacchia ha perso Pio Esposito, capocannoniere della Serie B con 19 gol. Inoltre è uno dei 3 giocatori dell’Under 21 azzurra provenienti dalla B (gli altri sono Desplanches del Palermo e Guarino della Carrarese). Fedelissimo di Nunziata con 12 convocazioni, 6 presenze e 1 gol, non è escluso che possa partire titolare: Ambrosino d’altronde è tra le punte che ha giocato con maggiore continuità in campionato collezionando 36 partite, 5 gol e 3 assist.

Ambrosino e Begic festeggiano un gol

Di sicuro è stato i giocatori migliori di un Frosinone che ha disputato un torneo sofferto. Dalla sua ha la capacità di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco: centravanti, seconda punta ed esterno. Forte tecnicamente, veloce anche se deve migliorare negli ultimi metri. La vetrina dell’Europeo potrebbe diventare fondamentale per il suo futuro: se riuscirà a mettersi in mostra molto probabilmente diventerà un’opzione di mercato per tante squadre anche in Serie A. Napoli permettendo, proprietario del suo cartellino.

L’Italia è nel girone A con Romania (mercoledì 11 ore 21), slovacchia (sabato 14 alle 21) e Spagna (martedì 17 alle 21). Ai quarti passano le prime 2 ed Ambrosino potrebbe sfidare Kvernadze.

Kvernadze, la freccia dell’Est

L’esterno sinistro georgiano è stato fortemente voluto dal direttore Guido Angelozzi che 2 anni fa lo strappato alla concorrenza di diversi club come il Napoli. Considerato un talento puro (qualcuno ha azzardato il paragone con Kvara), a Frosinone ha faticato ad ambientarsi. E solo nella stagione appena terminata ha trovato continuità ed un buon rendimento (33 gare, 3 reti e 5 assist) tenendo presente le difficoltà della squadra. Nella Georgia Under 21 è un punto fermo con 21 partite e 2 gol a partire da settembre 2022.

Kvernadze in azione (Foto © Mario Salati)

Anche per lui l’Europeo sarà una vetrina fondamentale in questo momento della carriera. E pure il Frosinone avrà un occhio particolarmente interessato per un patrimonio sul quale ha investito parecchio (è stato riscattato un anno fa). La Georgia, inserito nel girone C, esordirà mercoledì con la Polonia. Poi sabato sfida con la Francia e martedì col Portogallo in un raggruppamento di ferro.

Begic, un talento inespresso?

L’attaccante sloveno, classe 2003, è approdato un anno fa in prestito dal Parma, fresco di promozione in Serie A. Grandi referenze sul piano tecnico e fisico, ad inizio stagione è stato fermato da un infortunio. Poi alti e bassi, una collocazione tattica non definita (mezzala con Greco, attaccante con Bianco). Begic ha finito il campionato in tono minore con 2 tribune e qualche problema di rapporti col tecnico. Comunque sia alla fine 22 partite e 1 gol. E forse un talento inespresso.

Lo sloveno Begic (Foto © Mario Salati)

Nell’Under 21 slovena è una presenza fissa da giugno 2021 con 16 presenze e 3 gol. La Slovenia del ct Andrej Razdrh è stata inserita nel girone B e debutterà giovedì alle 21 contro la Germania. Domenica 15 e mercoledì 18 le partite con Inghilterra e Repubblica Ceca. Begic a fine mese rientrerà al Parma che deciderà il suo futuro. L’Europeo potrà rappresentare un trampolino di lancio.