Amey, enfant prodige e pupillo di Mihajlovic alla corte di Alvini

Il giovane difensore centrale arriva al Frosinone in prestito dal Bologna come Raimondo. E' il primo puntello per la retroguardia del Frosinone in vista della Serie A. Nazionale Under 21, ha esordito in A grazie al compianto Sinisa. La storia e le caratteristiche di un talento pronto a conquistare la ribalta del grande calcio dopo un'ottima stagione alla Pianese

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Lassù c’è qualcuno che lo guarda con grande interesse, ci aveva scommesso. Wisdom Amey, classe 2005, difensore centrale di 188 centimetri, nato a Bassano del Grappa ma con la doppia nazionalità italiana (ottenuta nel settembre 2023) e del Togo (per parte del padre, la mamma è nigeriana), scuola Bologna, ha avuto un padre putativo nel calcio: l’indimenticato Sinisa Mihajlovic. Il suo nome in inglese vuol dire ‘saggezza’.

Subito un raffronto con un suo futuro compagno di squadra: Amey come Raimondo, i punti di contatto sono il percorso in maglia rossoblu ed essere stati lanciati nella ribalta della Serie A da uno che di giovani se ne intendeva. E che manca tanto al calcio italiano. Amey è un nuovo difensore del Frosinone: arriverà in prestito secco dal Bologna come appunto Raimondo (in mattinata entrambi hanno svolto le visite mediche a Villa Stuart a Roma e poi sono ufficializzati)

L’incoronazione di “The Guardian”

Siniša Mihajlović (Foto © Agenzia LiveMedia / Dreamstime)

Le giovanili nel Bologna dal 2019 dove venne portato dall’allora ds Riccardo Bigon, l’occhio attento dell’allora tecnico dei felsinei, il lancio in prima squadra a poco meno di 16 anni, anzi esattamente a 15 anni e 274 giorni il 12 maggio del 2021 quando giocò 1’ contro il Genoa.

E’ praticamente il secondo più giovane giocatore italiano ad esordire nella massima serie dopo il milanista Camarda (15 anni, 8 mesi e 15 giorni). Una sorta di enfant prodige per questo prospetto che da bambino aveva iniziato a tirare i primi calci tra i Cosmos al Centro Giovanile di Bassano per poi spostarsi nel vivaio del Bassano Virtus dove è rimasto 2 stagioni. Quindi un anno al Vicenza e l’arrivo sotto la Torri.

Curiosità: i tecnici delle giovanili rossoblu credevano tanto in lui al tal punto che lo fecero giocare con la Under 18 sotto età mentre la ‘sua’ Under 17 vinceva lo scudetto di categoria. Ha perso la gioia di cucirsi il tricolore sul petto ma ha guadagnato un anno, anche se poi la fortuna non è stata del tutto dalla sua parte.

Antonio Raimondo (Foto © Mario Salati)

Nel 2003 The Guardian, autorevole quotidiano britannico l’aveva inserito nell’elenco dei 60 giovani del 2005 più talentuosi al mondo. Tornando a Mihajlovic, il tecnico serbo credette in lui a tal punto che la stagione successiva continuò a fargli respirare l’aria della prima squadra e gli concesse due chances nella massima serie. Poi nel calcio, come scritto, serve quel pizzico di fortuna che dipende da tanti fattori.

La scomparsa di Sinisa e gli infortuni

Per Amey la scomparsa di Mihajlovic fu sicuramente un duro colpo perché perse il riferimento di uno che di difensori centrali se ne intendeva.E poi subì anche un infortunio che ha condizionato praticamente l’intera stagione 2024-’25. Un problema che ha riguardato il ginocchio.

Wisdom Amey

Nell’ottobre scorso invece dovette abbandonare il ritiro dell’Under 20 allenata da Nunziata impegnata nei Mondiali di categoria in Cile a causa di un guaio muscolare che lo tenne fuori oltre 2 mesi nella Pianese di Lega Pro, dove il Bologna lo aveva mandato a giocare. Nel marzo 2023 un infortunio alla caviglia lo tenne lontano dai campi un paio di mesi e lo costrinse a rinunciare alla chiamata della nazionale del Togo che aveva cercato di battere sul tempo i selezionatori delle Under azzurre.

Il riscatto di Amey

Il riscatto di Amey però è arrivato l’anno scorso. Con la formazione di Piancastagnaio allenata da Birindelli, superato l’ultimo problema fisico, Amey si è ripresa tutta la scena ed ha collezionato una lunga serie di gare da titolare. Da dicembre in poi è sempre comparso nell’undici titolare ed ha giocato anche le 4 gare di playoff.

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Amey ha indossato le maglie della Under 19 e Under 20 e 1 con la Under 21, nello scorso mese di giugno, contro l’Albania. Gara risolta da un altro papabile suo compagno di squadra e di reparto, Calvani.

I siti specializzati hanno scritto di Amey cose molto interessanti già dai tempi della Primavera del Bologna. Ad esempio da scoutnation.forumfree.it si può sintetizzare questo concetto: “Difensore centrale dotato di una fisicità imponente, in passato è stato impiegato anche da terzino destro grazie alla capacità di allungo”.