Amore, passione, identità, umiltà e coraggio: Frosinone punta sui valori

[START] Giovedì con il raduno a Ferentino parte la stagione della squadra giallazzurra. Presentata la campagna abbonamenti: la società confida sul senso d'appartenenza dei tifosi e vuole ricreare entusiasmo con prezzi scontati rispetto ad un anno fa. Mercato: è fatta per Raimondo e Corrado, piace Yepes

L’estate non sta finendo parafrasando il tormentone anni ’80 dei Righeira ma per il Frosinone le vacanze sono terminate. Basta mare, serate spensierate e via dicendo. Domani infatti la squadra giallazzurra si radunerà nel quartier generale della Città dello Sport di Ferentino per iniziare la preparazione precampionato con i rituali test. Poi sabato in mattinata il trasferimento al Terminillo per il ritiro vero e proprio. Stagione al via dunque con la presentazione della campagna abbonamenti a fare da cornice ed il mercato sempre in evoluzione. Insomma la road map verso il 14° torneo di Serie B della sua storia è partita.

Raduno, ritiro ed amichevoli

Il Frosinone si ritroverà nell’impianto di Ferentino dove si allena durante l’anno. Ad attendere vecchi e nuovi ci sarà il tecnico Massimiliano Alvini ed il suo staff. Si comincerà a lavorare in vista di una stagione difficilissima in cui il Frosinone cercherà di fare la sua parte gettando il cuore oltre l’ostacolo e sudando la maglia fino all’ultima stilla così come ha assicurato Alvini: “Oggi non posso promettere risultati ma garantisco battaglia, senso di appartenenza, sacrificio coraggio ed identità“.

Massimiliano Alvini

Sabato in mattinata il gruppo partirà alla volta del ritiro del Terminillo che ospiterà il ritiro per la terza volta. L’ultima sei anni fa. I canarini si alleneranno sul Campo d’Altura “Enrico Leoncini” fino all’8 agosto. Base operativa invece l’hotel Togo Palace. Quattro le amichevoli: la prima il 27 alle 16,30 al Terminillo contro la Primavera; giovedì 31 sfida al Casarano sempre al Terminillo alle 16.30; il 3 agosto alle 20.30 gara in casa del Rieti; l’8 agosto a Ferentino alle 18 test col Benevento.

I convocati

Il nuovo portiere Sherri

In ritiro andranno 28-29 giocatori compresi diversi giocatori provenienti dalla Primavera. La lista sarà ufficializzata giovedì mattina: “Un paio di elementi stanno svolgendo le visite mediche e dobbiamo aspettare“, ha precisato il consigliere delegato alle attività operative Piero Doronzo.

“Posso anticipare che nell’elenco dei convocati troverete il 90 % dei calciatori di proprietà come per volontà del presidente – ha puntualizzato Doronzo – Una politica ben definita anche se i prestiti possono essere sempre validi. Nella lista mancheranno 2 calciatori: Selvini (sta svolgendo la rieducazione dopo l’infortunio) e Kalaj che per i prossimi 6-7 mesi effettuerà un percorso che non gli permetterà di essere in squadra, speriamo in futuro”.

Il baby-bomber Cichero

Di sicuro saranno convocati i giocatori sotto contratto oltre i nuovi (J. Gelli, Sherri, Calvani, Gori, Raimondo e Corrado, quest’ultimi 2 in giornata hanno svolto le visite mediche a Roma a Villa Stuart). Partiranno per il ritiro gli ex Primavera Schietroma, Befani, Grosso, Cichero, Ndow, Dixon, Toci, Colley, Hegelund, Cichero e Minicangeli. “Sono ragazzi che hanno meritato di essere presi in considerazione”, ha sottolineato Doronzo.

Abbonamenti scontati

“Amore, passione, identità, umiltà, coraggio”. E’ lo slogan della campagna abbonamenti presentata da Doronzo. Una conferenza aperta da un video emozionale con il campanile, simbolo di Frosinone, a fare da sfondo. “Siamo il Frosinone e dobbiamo essere fieri di esserlo – ha sottolineato Doronzo che ha voluto spiegare la scelta dello slogan – Non dimentichiamo il valore del sacrificio. La passione perché senza il calcio non avrebbe senso, il coraggio perché bisognerà osare e l’amore perché ogni generazione che viene allo stadio è mossa dall’amore per la squadra. Sono qui da 5 anni e non mi aspettavo un senso di appartenenza cosi forte”.

Piero Doronzo

La novità principale è lo sconto del 15 % rispetto alla passata stagione. In pratica le curve costeranno 130 euro (un anno fa 150), neanche 7 a partita. Sei euro in meno dei biglietti, un risparmio totale di 117 euro. Quattro le fasi: si partirà il 24 luglio con il rinnovo del posto per i vecchi abbonati fino al 3 agosto; dal 6 all’11 agosto si potrà cambiare posto o settore; dal 12 al 13 agosto la fase riservata a coloro che hanno sottoscritto il progetto del prestito obbligazionario e non erano abbonati nella scorsa stagione; vendita libera dal 18 agosto fino alla seconda giornata.

Le aspettative della società

Grande fiducia da parte di Doronzo, convinto che la tifoseria non farà mancare il suo contributo. “Noi ci aspettiamo sempre una risposta positiva – ha commentato il dirigente – Il sogno è di vedere lo stadio pieno, la società non può non aspettarsi una conferma degli abbonamenti della passata stagione (erano stati 8.168 ndr)“.

Secondo Doronzo i risultati deludenti dello scorso campionato non influiranno. “Il torneo passato non condizionerà altrimenti non sarebbe vero che il tifoso ama il Frosinone a prescindere. Gli abbonamenti non dipenderanno quindi dai risultati o dalla rosa che sarà allestita”, ha chiosato il consigliere che ha annunciato un’altra novità.

La Curva Nord, cuore del tifo frusinate

Saranno organizzati periodicamente allenamenti a porte aperte. “Vogliamo creare empatia con il pubblico ed entusiasmo – ha continuato – Tra l’altro già la scorsa stagione il presidente ci aveva esortato ad aprire gli allenamenti. Lo faremo magari ogni 2 settimane a prescindere dal momento che vivrà la squadra“.

Mercato, le ultime

Fatta per Raimondo e Corrado, il Frosinone nelle ultime ore ha messo nel mirino lo svincolato Yepes, regista in scadenza di contratto dalla Sampdoria. Lo spagnolo sarebbe la classica occasione di mercato a parametro zero. Sondaggi per l’esterno Longobardi (2003) del Rimini e per il difensore Moretti (2002) della Cremonese.

Doronzo ha voluto precisare la posizione del centrocampista Francesco Gelli rientrato dal prestito alla Cremonese ed accostato al Bari.

A destra Yepes contende il pallone a Darboe (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

“Per Gelli non ci è mai arrivata nessuna richiesta – ha rivelato – Intanto noi partiamo con tutta la rosa. Quello che accadrà non lo posso sapere. Tutti siamo utili nessuno indispensabile. Se ci saranno le condizioni vantaggiose per il Frosinone e il calciatore allora la società valuterà. Il Frosinone finora ha sempre mantenuto tutti gli impegni”.