Andrea e Carlo, giovani arbitri sotto il segno dei… gemelli

La storia dei fratelli Ceci di Alatri, uguali in tutto compresa la passione per la direzione delle gare di calcio. Una scelta non facile considerando quello che la cronaca racconta con diversi episodi di violenza contro i giovani fischietti. "Indimenticabile il debutto, ora stiamo acquisendo consapevolezza e vogliamo continuare questo percorso", hanno detto. L'orgoglio del papà Dario

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Due fischietti, una sola passione. Andrea e Carlo Ceci, gemelli sedicenni di Alatri, hanno scelto di stare dalla stessa parte del campo: quella dell’arbitro. Dopo il corso alla Sezione AIA di Frosinone, da alcune settimane dirigono gare dei campionati Giovanili Provinciali e Regionali, trasformando una passione condivisa in una scelta di carattere, non scontata alla loro età. Stessa scuola, stessi colori del cuore, stesso percorso: la dimostrazione che anche nel calcio, a volte, i gemelli non si dividono.

Al contrario stanno effettuando lo stesso percorso scolastico (frequentano il Liceo ad Alatri) e vivono le stesse passioni di tifo (sostengono l’Inter) e sportive. Facendo una scelta non facile per mille motivi: ma la passione ai due sedicenni ha preso giustamente il sopravvento. Ed oggi sono due giovanissimi fischietti che ogni domenica scendono in campo.

Il papà

Carlo ceci

Dario Ceci, papà di Andrea e Carlo, racconta com’è nata la scelta dei due gemelli di diventare arbitri. “Una sera, a cena – ricorda Dario Ceci – Andrea e Carlo, con la loro solita bonomia, ci dissero con naturalezza: ci piacerebbe frequentare il corso da arbitri di calcio… possiamo?“

“Non è stata una richiesta banale – sottolinea il papà che ora nei fine settimana li accompagna sui campi di calcio – È stata la loro seconda importante scelta autonoma, dopo quella scolastica, fatta con maturità e consapevolezza e che oggi sta già dando grandi soddisfazioni. Hanno deciso di mettersi in gioco, di assumersi responsabilità, di affrontare un percorso nuovo, fatto di regole, impegno, equilibrio e rispetto“.

L’esordio dei gemelli col fischietto

Andrea Ceci

“Durante il nostro debutto sui campi della provincia per le partite di calcio giovanile – rivelano Andrea e Carlo – eravamo molto emozionati ma con l’aiuto del tutor ci siamo rilassati ed abbiamo cominciato ad arbitrare con sicurezza, temendo di sbagliare, ma alla fine ci siamo rilassati e divertiti“.

“Un’esperienza per noi indimenticabile – proseguono –Ma ora partita dopo partita stiamo prendendo consapevolezza e speriamo di proseguire questo percorso“.

La riflessione

Una scelta di questi tempi non facile, visto quello che spesso raccontano le cronache con diversi casi di violenza nei confronti dei giovani arbitri. Ma la passione per questo sport ha spinto i due ragazzi ad avvicinarsi ad una carriera complicata ma affascinante.

Con un papà, che felice li osserva, ma che soprattutto nei week-end accompagnandoli, andrà alla scoperta di tanti paesi e borghi lasciando per un po’ la politica. Intanto Andrea e Carlo proseguono nel loro viaggio fatto di passione e tante fischiettate in campo. Nel segno del rispetto del ruolo e dei… gemelli.