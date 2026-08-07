Aspettando la “fase di decollo” colpo-Masini e il Monaco pressa Ghedjemis

[FOCUS MERCATO] Il Frosinone in chiusura a titolo definitivo per il centrocampista del Genoa ma l'esterno algerino resta a rischio di cessione con il club francese in pressing nelle ultime ore per sostituire Akliouche ceduto al Psg per 50 milioni

Alessandro Salines Lo sport come passione

La quiete prima della tempesta o uno stallo alla messicana? Ma ricordando le parole del diesse Renzo Castagnini sembra tutto calcolato: “Dall’11 al 16 agosto verranno valutate le operazioni più importanti. Quindi nella terza fase, che intercorre dal 16 al 31 agosto, penseremo agli eventuali correttivi”.

Insomma ancora qualche giorno e il mercato dovrebbe decollare. E non potrebbe essere altrimenti: il 23 agosto inizierà il campionato con la sfida interna contro la Juve. Bisognerà completare l’organico e farsi trovare pronti per non accusare ritardi che potrebbero risultare fatali nella corsa alla salvezza. La partenza è fondamentale per le pericolanti.

La situazione

La triade Pietro Doronzo-Max Alvini-Renzo Castagnini

Intanto aspettando la fase di decollo il Frosinone ha bloccato il centrocampista Masini del Genoa, 25 anni, originario di La Spezia. Il club giallazzurro e il Genoa sono in chiusura per il trasferimento del giocatore a titolo definitivo per 5 milioni di euro come riportato da Sky Sport. Firmerà un contratto quadriennale.

E’ il rinforzo cercato per il centrocampo: un giocatore duttile anche se negli ultimi tempi si è specializzato come play. L’operazione non è stata ufficializzata come quella dell’attaccante Hountondji del Burnley che resta l’obiettivo numero uno per il reparto avanzato. Il Frosinone aspetta segnali dal centravanti francese originario del Benin. E nelle ultime ore è spuntata l’idea-Iannoni, centrocampista del Sassuolo, classe 2001.

Sirene… principesche per Fares

L’esterno Ghedjemis

Dopo il derby di Glasgow tra Celtic e Rangers, finito con un nulla di fatto, il Monaco è entrato in corsa per Ghedjemis. Il club del Principato lo ha individuato come sostituto di Akliouche che ha firmato con il Paris Saint-Germain per una cifra intorno ai 50 milioni di euro.

Secondo il quotidiano sportivo francese l’Equipe il Monaco ha presentato un’offerta di 7 milioni di euro più altri 2 di bonus. La risposta del Frosinone è stata:“No grazie”. La stessa data a Celtic e Rangers che avevano messo sul tavolo una cifra vicina ai 10 milioni. Il Frosinone vuole trattenere Ghedjemis ma potrebbe vacillare se la proposta si avvicinasse a quota 15 milioni.

Il centrocampista Koutsoupias

Thiago Scuro, amministratore delegato del Monaco, ritiene l’ingaggio di Ghedjemis una priorità e crede di poter concludere l’affare presentando una seconda offerta, attesa nelle prossime ore. Si parla di 10 milioni più una serie di bonus per avvicinarsi al tetto dei 15. Trattativa comunque complicata ma secondo i media francesi il Monaco è fiducioso perché avrebbe avuto il gradimento del giocatore. Sempre sul fronte uscite potrebbero lasciare Frosinone i centrocampisti Kone e Koutsoupias (interessa al Torino) e il difensore centrale J. Gelli.