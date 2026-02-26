Assistman alla ribalta: i “signori” Iemmello e Pontisso sfidano “re” Calò

[IL MOTIVO] Catanzaro-Frosinone di domenica metterà in vetrina alcuni dei migliori specialisti dei passaggi vincenti. Il centrocampista giallazzurro ha il record del campionato con 10 giocate. Con 7 e 5 rispondono il centravanti ed il trequartista dei calabresi

Alessandro Salines Lo sport come passione

Passaggi… vincenti

I “signori” sfideranno il “re”. Parliamo di assist, uno dei fondamentali più importanti del calcio. Al “Ceravolo” si confronteranno i migliori specialisti dei passaggi vincenti. Da una parte ci sarà il più forte del campionato ovvero Jack Calò; dall’altra Pietro Iemmello e Simone Pontisso, autentici “signori” dell’assist.

Catanzaro-Frosinone di domenica non vivrà solo sui numeri straordinari di due squadre d’altissima classifica ma anche sull’incrocio tra giocatori decisivi, in questo caso gli assist-man. Pedine che possono fare scacco matto sulla scacchiera della partita.

Calò, un “re” da… dieci

Per tornare al successo dopo il pari con l’Empoli, blindare quantomeno il terzo posto e sperare in un passo falso delle prime due per risalire in zona promozione diretta, il Frosinone s’affiderà anche alle giocate di Giacomo “Jack” Calò. Il centrocampista è il fulcro del gioco di Alvini, specialista dei calci piazzati e “re” degli assist della Serie B. Ne ha confezionati 10 in 25 partite. Uno in più di Palumbo del Palermo e due di Yeboah del Venezia.

Calò (al centro della foto) esulta con Kvernadze e Calvani

Ai 10 assist, si devono aggiungere 5 reti. Un elemento decisivo con una partecipazione al gol pari al 21 % dell’intero bottino (48) della squadra giallazzurra. Non solo Calò, il Frosinone può vantare altri assistman di rilievo come capitan Monterisi (4 in 17 partite pur essendo un difensore), Kvernadze (4 in 24) e Zilli (4 in 24).

L’ex Iemmello e Pontisso “signori” dell’assist

A destra Iemmello in un duello con Monterisi che domenica sarà assente

Il Catanzaro risponderà soprattutto con il suo leader e capitano Pietro Iemmello che, oltre ad essere uno dei bomber di primo piano della Serie B, si sta confermando un ottimo assistman. Grazie ad una spiccata visione di gioco ed a una tecnica sopraffina. Ad oggi ne ha firmati 7 in 26 partite. Stesso numero anche di gol. Iemmello è uno dei due soli giocatori tra Serie A e B (insieme a Yeboah del Venezia) con almeno 7 reti e 7 assist.

Considerando prime e seconde divisioni dei maggiori 5 tornei europei, sono solo 11 i giocatori ad aver raggiunto questi traguardi finora e di questi Iemmello è il più vecchio (nato il 6 marzo 1992). “Re” Pietro è un attaccante moderno e duttile che può inventare la giocata vincente da un momento all’altro.

Iemmello domenica sarà uno degli ex della sfida. Arrivato con grandi attese, la sua parentesi a Frosinone è stata breve e poco fortunata a cavallo dal 2021 al 2022 con 19 gare, 3 gol ed 1 assist. Dal Frosinone è passato a Catanzaro coronando il sogno di vestire la maglia della squadra della sua città di cui è sempre stato tifoso.

Pontisso contende un pallone all’ex Koutsoupias (Foto © Mario Salati)

L’altro “signore degli assist” dei calabresi è il centrocampista Simone Pontisso con 5 passaggi vincenti (al suo attivo anche 3 gol). La stagione scorsa ne aveva realizzati 7 (record di squadra), Un elemento da tenere d’occhio per qualità tecnica, abilità nell’impostazione della manovra e sui calci piazzati.

La ribalta degli assistman.