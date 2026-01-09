Banca Popolare del Cassinate e Fenix Volley: binomio col territorio nel cuore

BpC diventa partner dell'associazione sportiva Fenix Volley nel segno della condivisione di valori sociali, morali, etici e culturali. Due realtà che negli anni sono andate oltre la loro "mission"

Esistono delle realtà che fanno molto di più di quello per cui sono state fondate. Sono realtà per cui la propria attività statutaria è sicuramente una parte fondamentale, ma non è assolutamente l’unica cosa che conta. Banca Popolare del Cassinate e ASD Fenix Volley sono proprio questo: due realtà che, nel tempo, sono diventate punto di riferimento nel cassinate.

Ma non si limitano certo al calcolo delle percentuali, alla gestione dei risparmi, alla ricerca degli investimenti più fruttuosi, o della migliore tecnica di esecuzione di un palleggio, di una schiacciata o di una difesa. Hanno invece scelto sin dall’inizio di mettersi in gioco in modo differente, di rappresentare e valorizzare il territorio in cui sono nate e di mettere il cuore in tutto quello che fanno.

Una scelta etica

Ed è proprio così che entrambe, dopo anni di impegno e sacrifici, non sono più solo “una banca” o una “associazione di pallavolo”: entrambe hanno scelto di puntare su valori sociali, morali, etici e culturali che vanno ben oltre un buon investimento o una partita vinta.

Entrambe sono rimaste salde e radicate nel loro territorio di appartenenza, che le ha viste nascere e crescere, che le vede ancora fare miglioramenti continui, passo dopo passo, e che per entrambe rappresenta un valore enorme.

La storia dice che questo territorio ha attraversato momenti di estrema difficoltà, ma che non si è mai piegato, non si è mai arreso, e, superando sfide continue, è sempre riuscito a rialzarsi e a camminare a testa alta. Carattere, questo, che è nel DNA di BPC e Fenix, e che le ha sempre aiutate e guidate nel loro processo di crescita.

Una partnership per al crescita del territorio

Vincenzo Formisano

Ognuna con le proprie specificità e caratteristiche, sia la Fenix che la BPC non perdono occasione per partecipare a iniziative organizzate da attività o istituzioni locali, occasioni che permettono di restituire di volta in volta la forza vitale e la spinta motivazionale che viene proprio dal territorio.

E proprio durante una di queste iniziative, è nata una conoscenza reciproca, che ha permesso di far emergere interessi e obiettivi comuni per sostenersi a vicenda, per creare altre occasioni di crescita per il proprio territorio, per provare a rinsaldare e condividere i propri valori.

Da qui, idea dopo idea, proposta dopo proposta, è nata la nuova collaborazione tra Fenix Volley e Banca Popolare del Cassinate, che hanno scelto di iniziare a condividere il proprio percorso per continuare a dare forza e spessore ai propri valori, al proprio territorio, per continuare a crescere insieme, a sostenersi a vicenda ed aiutarsi, proprio come si farebbe in una famiglia.

Proprio la famiglia è il luogo per eccellenza dove crescere insieme, dove vivere valori sociali, etici e morali, dove si può trovare supporto, dove ci si sente coinvolti per la creazione di qualcosa di bello e grande, dove si sta bene.

Due famiglie che si sostengono a vicenda

E, in fin dei conti, Banca Popolare del Cassinate e ASD Fenix Volley sono proprio questo: due famiglie, che hanno scelto di unirsi, di condividere i propri valori, di valorizzare il proprio territorio, di stare bene insieme e far stare bene tutti coloro che si avvicinano a loro.

“E’ molto bella l’immagine delle “famiglie” che si aiutano a vicenda scelta dalla Fenix Volley per annunciare la nuova partnership con la nostra banca che, per questo anno sportivo 2025/2026, sarà sponsor della squadra – dichiara il Presidente della BPC Vincenzo Formisano – La BPC è sempre vicina al mondo dello sport, quello amatoriale e quello professionistico e siamo orgogliosi di poter sostenere anche questa associazione: una realtà bella, giovane, dinamica, pulita, che, ne siamo certi, darà tante soddisfazioni a tutti noi e alla quale auguriamo i più grandi successi“.