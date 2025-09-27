Bello e possibile, il Frosinone torna “re” (almeno) per una notte

[LA PARTITA] I giallazzurri travolgono il Mantova e agganciano in vetta Palermo e Cesena, prossima avversaria allo "Stirpe". Gran primo tempo dei ciociari a segno 4 volte con Koutsoupias, Ghedjemis, Grosso e Calò. Nella ripresa la quinta rete di Vergani. Per i padroni di casa gol della bandiera di Fiori

Alessandro Salines Lo sport come passione

MANTOVA-FROSINONE 1-5

PRIMO TEMPO 0-4

MARCATORI Koutsoupias (F) al 8’, Ghedjemis (F) al 16′, Grosso (F) al 22′, Calò (F) al 43′ p.t.; Fiori (M) al 9′, Vergani (F) al 41′ s.t.

MANTOVA (4-2-3-1)

Festa; Radaelli (dal 26′ s.t. Maggioni), Mantovani, Cella, Castellini; Trimboli (dal 17′ s.t. Wieser), Artioli; Bragantini, Fedel (dal 17′ s.t. Paoletti), Fiori (dal 31′ s.t. Marras); Mancuso (dal 17′ s.t. Bonfanti)

PANCHINA Andrenacci, Mullen, Bani, Mensah, Caprini, Majer, Pittino

ALLENATORE Possanzini

FROSINONE (4-3-3)

Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia (dal 1′ s.t. J. Oyono); Calò, Grosso (dall’11’ s.t. Cichella), Koutsoupias (dal 28′ s.t. Kone); Ghedjemis (dal 28′ s.t. Vergani), Zilli (dall’11’ s.t. Raimondo), Masciangelo

PANCHINA Lolic, Pisseri, Cittadini, J. Gelli, Ndow, Raychev, Dixon

ALLENATORE Alvini

ARBITRO Bonacina di Bergamo

ASSISTENTI Cipressa-Scarpa

AMMONITI Bracaglia (F), Zilli (F), J. Oyono (F), Fiori (M), Paoletti (M), Monterisi (F) per gioco scorretto

NOTE paganti 1.560, incasso di 11.040,00 euro; abbonati 5.559, quota di 64.477,32 euro. Tiri in porta 9-9 (con 1 traversa). Tiri fuori 12-8. In fuorigioco 0-6. Angoli 6-4. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 4’

Bello, imbattuto e tornato “re” almeno per una notte. Il Frosinone di Alvini di settimana in settimana dimostra di essere una signora squadra, la rivelazione del campionato se consideriamo le premesse della vigilia. I giallazzurri hanno letteralmente sbancato il “Martelli” superando il Mantova al termine di una partita dominata. Il primo tempo finito 0-4 la dice lunga sull’andamento dei 96′ con i lombardi in crisi (terzo ko di fila e terz’ultimi) e contestati (Possanzini in bilico?). Secondo successo di fila in trasferta che proietta i ciociari in vetta con Palermo e Cesena (pari nello scontro diretto). E martedì scontro al vertice proprio con i romagnoli.

Alvini ha indovinato tutto. Proprio tutto. E neppure le assenze (11 i i giocatori fuori) hanno tarpato le ali ai canarini. Il tecnico toscano ha avuto il coraggio di lanciare il 2006 Grosso che ha ripagato la fiducia con un gol ed una prestazione importante. Ghedjemis è stato uno dei trascinatori: il franco-algerino è ormai esploso con la cura-Alvini. E poi i centrocampisti: Calò e Koutsoupias hanno impreziosito l’ennesima grande prova con 2 reti pesantissime. Inutile ribadire la costante crescita dei canterani Bracaglia e Palmisani.

ANALISI E MOMENTI CHIAVE

Alvini lancia il figlio d’arte Filippo Grosso

Anche a Mantova la sfortuna ha continuato a perseguitare Alvini costretto a rinunciare in extremis a Kone e Kvernadze a causa di un attacco febbrile. Il centrocampista è andato in panchina, il georgiano in tribuna. Fuori 2 titolari, altre assenze pesanti, si aggiungono alla lunga lista di defezioni. E così il tecnico toscano ha lanciato il baby Grosso che ha ben impressionato a Cagliari. Per il centrocampista figlio d’arte esordio in campionato e prima volta dal 1′ in Serie B.

Duello Monterisi-Mancuso

Il modulo è diventato praticamente un 4-3-3: lo stesso Grosso a centrocampo accanto a Koutsoupias e Calò e Masciangelo schierato da esterno sinistro offensivo. Per il resto le scelte annunciate: in porta Palmisani, difesa con A. Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia; sulla fascia destra Ghedjemis; al centro dell’attacco Zilli preferito a Raimondo e Vergani. Tre novità rispetto al match di venerdì scorso col Sudtirol.

Il Mantova ha risposto col consueto 4-2-3-1: Possanzini non ha ceduto alle pressioni della critica che ha invocato un cambio di sistema di gioco. E così in porta confermatissimo Festa. Dietro una linea composta da Radaelli, Mantovani, Cella e Castellini. Artioli (e non Mayer) e Trimboli i mediani alle spalle di una rinnovata batteria di trequartisti formata da Bragantini, Fedel e Fiori che hanno sostituito Mensah, Falletti e Caprini. Terminale offensivo l’esperto Mancuso. Riepilogando, 5 cambi rispetto alla partita persa col Modena.

Strapotere-Frosinone

Il Mantova è stato il classico fuoco di paglia. Partenza discreta ma alla prima difficoltà si è spento vittima dei suoi grandi limiti e di un Frosinone cinico e bello. Dicevamo dell’inizio. I lombardi hanno cominciato con buona lena costringendo alla difensiva gli avversari. Ma è stata solo un’impressione. All’8′ Koutsoupias di testa ha dato il là alla sarabanda del Frosinone. Secondo gol stagionale per il greco.

La zuccata vincente di Koutsoupias

Da lì in poi non c’è stata più partita. La squadra di Alvini superiore in ogni zona del campo con Ghedjemis scatenato ed incubo dei difensori virgiliani. Ma l’intera orchestra di Alvini ha suonato musica d’autore. Proprio Ghedjemis al 16′ ha rubato palla a Radaelli a centrocampo e in volata solitaria ha battuto Festa per lo 0-2 (secondo sigillo). L’attaccante franco-algerino ancora protagonista al 17′ ma Festa ha parato. Ci ha provato pure Grosso senza precisione.

Rigore fallito e poker-Frosinone

L’esultanza di Ghedjemis

La conferma della giornataccia per il Mantova è arrivata al 21′ quando Mancuso ha sbagliato un rigore (parte superiore della traversa) assegnato con tanti dubbi per fallo di Bracaglia su Mancuso. Il Frosinone non si è spaventato neanche un po’ ed 1′ dopo ha calato il tris. Ancora una giocata di Ghedjemis sulla destra, imbucata per Koutsoupias, cross basso e Grosso lesto a gonfiare la rete da due passi. Tre gol in 22′. Mica poco.

Ma il Frosinone è stato un “cannibale” ed è andato vicino al poker con Ghedjemis, Calò e Masciangelo. Poker centrato al 43′ grazie a Calò bravo a chiudere un’altra sortita di Ghedjemis. Per l’ex Cesena seconda rete di fila. Dominio totale, il Mantova contestato.

Fiori nel… deserto

Koutsoupias marcato stretto

La squadra ciociara è ripartita con J. Oyono al posto di Bracaglia. Alvini giustamente non ha voluto rischiare: il difensore frusinate è stato ammonito e poteva essere espulso. Il Mantova ha avuto una reazione d’orgoglio approfittando anche di una flessione fisiologica del Frosinone. E così al 9′ Fiori ha accorciato le distanze dopo una combinazione Radaelli-Mancuso che poco prima ha impegnato Palmisani. I lombardi all’attacco, il Frosinone che ha provato a controllare con qualche patema di troppo.

Artioli e Zilli

Girandola di cambi. Paoletti vicino al 2-4 come Raimondo all’1-5 (gol annullato per fuorigioco). Altre occasioni per Marras e Bragantini da una parte e Vergani dall’altra che al 41′ ha firmato l’1-5 con una bella azione. Secondo gol di fila per l’attaccante dopo quello a Cagliari. In pieno recupero secondo rigore fallito (fallo di Monterisi dal Mantova: Bonfanti ha sparato alto. Finisce 1-5.