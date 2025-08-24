Bello e tosto, il Frosinone surclassa l’Avellino anche con l’uomo in meno

[LA PARTITA] Grande debutto per la squadra di Alvini che batte la neopromossa Avellino. A segno Koutsoupias e Marchizza nel primo tempo. Nella ripresa l'espulsione di Calvani ma i giallazzurri si compattano e portano a casa i 3 punti. Prova corale da incorniciare

Alessandro Salines Lo sport come passione

TABELLINO

FROSINONE-AVELLINO 2-0

PRIMO TEMPO 2-0

MARCATORI Koutsoupias (F) al 4’, Marchizza (F) al 28′ p.t.

FROSINONE (4-2-3-1)

Palmisani 6,5; A. Oyono 7, Calvani 5, Monterisi 7, Marchizza 7,5; Koutsoupias 7 (dal 30′ s.t. Cichella s.v.), Calò 6,5; Ghedjemis 6,5 (dal 20′ s.t. Zilli 6), Barcella 6 (dal 10′ s.t. F. Gelli 6), Kvernadze 6,5 (dal 30′ s.t. Masciangelo s.v.); Raimondo 6,5 (dal 20′ s.t. Bracaglia 6)

PANCHINA Lolic, Minicangeli, J. Gelli, J. Oyono, Ndow, Grosso, Dixon

ALLENATORE Alvini 7

AVELLINO (4-3-2-1)

Iannarilli 5,5; Cancellotti 5,5, Manzi 5 (dal 15′ s.t. Milani 5,5), Simic 5, Enrici 5,5; Besaggio 5,5 (dal 26′ s.t. Kumi s.v.), Palumbo 5,5, Sounas 6; Insigne 5,5 (dal 15′ s.t. Crespi 6), Russo 6 (dal 26′ s.t. D’Andrea s.v.); Lescano 5 (dal 26′ s.t. Panico s.v.)

PANCHINA Daffara, Fontanarosa, Todisco, Marchisano, Armellino, Gyabuaa, Campanile

ALLENATORE Biancolino 5

ARBITRO Dionisi de L’Aquila 5,5

ASSISTENTI M. Rossi 6-El Filali 6

ESPULSI Calvani (PV) al 17’ s.t. per gioco scorretto

AMMONITI Besaggio (A), Monterisi (F), Barcella (F), Kumi (A) per gioco scorretto

NOTE paganti 13.087, incasso di 140.476,83 euro; abbonati non comunicati, quota non comunicata. Tiri in porta 4-3. Tiri fuori 4-6. In fuorigioco 0-2. Angoli 6-1. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 6’

“Sangue agli occhi, sudate la maglia. Lottate con noi ogni battaglia”. Più che uno striscione, una di quelle frasi motivazionali che sanno toccare le corde giuste. E così allo “Stirpe” è andato in scena un Frosinone bello e tosto che ha vinto all’esordio (secondo successo negli ultimi 8 anni) dominando la neopromossa Avellino grazie ad un primo tempo feroce e di qualità e ad una ripresa giocata con carattere ed ordine nonostante l’uomo in meno per l’espulsione di Calvani.

Lo striscione motivazionale in Curva Nord

Il neo tecnico Massimiliano Alvini dunque ha bissato il successo a Monza in Coppa Italia ed ha presentato al debutto un Frosinone come piace ai tifosi. Una squadra coraggiosa, determinata e con idee di gioco chiare. Sabato a Palermo contro la superfavorita alla promozione una sfida affascinante per tanti motivi (rivalità in primis) ed un esame per confermare quest’avvio di stagione molto promettente.

L’ANALISI

La chiave tattica

Il primo Frosinone della stagione (Foto © Mario Salati)

Massimiliano Alvini ha cambiato 2 pedine rispetto alla sfida vinta a Monza ed è tornato ad un 4-2-3-1 più puro. Fuori dunque Masciangelo e dentro Kvernadze per attaccare l’Avellino in velocità e potenza. Il secondo cambio è stato ovviamente obbligato con Palmisani che ha sostituito in porta l’infortunato Sherri. Malgrado siamo solo alla prima giornata ben 6 gli assenti: oltre Sherri, out Gori, Biraschi, Corrado, Selvini ed Hegelund.

Per il resto la difesa è ormai quella rodata in questo primo scorcio di stagione: A. Oyono e Marchizza sulle corsie laterali, Calvani e Monterisi centrali. A centrocampo Koutsoupias e Calò per cantare e portare la croce alle spalle della batteria di trequartisti composta da Ghedjemis, Barcella e come detto Kvernadze. Al centro dell’attacco Raimondo.

I due capitani Marchizza e Sounas (Foto © Mario Salati)

Dall’altra parte l’Avellino è salito a centrocampo senza i big dell’attacco ovvero Favilli, Patierno (15 gol la scorsa stagione) e Tutino che ha dato forfait nell’immediata vigilia. Nel 4-3-2-1 l’esordiente Raffaele Biancolino ha schierato l’ex Insigne e Russo alle spalle del centravanti Lescano. A centrocampo Besaggio preferito a Kumi con Palumbo e Sounas. In difesa Cancellotti, Manzi, Simic ed Enrici a protezione del portiere ciociaro Iannarilli.

Strapotere-Frosinone

Ghedjemis (Foto © Mario Salati)

E’ stato un Frosinone molto “alviniano” nei primissimi minuti: pressing feroce, duelli rusticani e la voglia matta di spaccare il mondo. Subito presa d’assalto l’area dell’Avellino, apparso disarmato. E così Kvernadze prima fatto le prove generali (parata di Iannarilli) e poi al 4′ ci ha pensato Koutsoupias (inserimento da manuale) a rompere l’equilibrio correggendo in rete un cross basso di Ghedjemis dalla destra. Il Frosinone è stato padrone del campo anche se con il passare dei minuti ha abbassato il ritmo cercando giustamente di dosare le energie. La squadra giallazzurra ha mostrato comunque un’organizzazione importante se si considera che è stato soltanto l’inizio.

La gioia dopo il gol di Marchizza (Foto © Mario Salati)

Calò ha tenuto in mano le redini del gioco, ottimo l’apporto dei terzini A. Oyono e Marchizza. Fondamentali Kvernadze e Ghedjemis nel rompere le linee degli avversari., L’Avellino ha faticato e sofferto in ogni zona del campo. Troppo poco per sperare di uscire vivi da un campo così difficile. Il Frosinone ha raddoppiato con Marchizza al 28′ (gran tiro da fuori) e sfiorato il tris con A. Oyono (salvataggio di Iannarilli). Primo tempo dominato dai canarini. Palmisani si è sporcato i guanti solo nel finale sulle conclusioni dalla distanza di Palumbo e dell’ex Insigne.

Calvani espulso ma il Frosinone è d’acciaio

Una mischia in area dell’Avellino

Nella ripresa il Frosinone è ripartito sulla falsariga del primo tempo. E con capitan Marchizza è andato vicino al tris dopo una bella combinazione. Ma al 17′ i piani di Alvini si sono complicati con l’espulsione di Calvani per fallo su Russo lanciato verso la porta. L’Avellino a quel punto ha preso le redini del gioco per cercare di rientrare in partita.

Il portiere Palmisani (Foto © Mario Salati)

Nonostante la girandola dei cambi la squadra di Biancolino ed un maggiore possesso palla non ha dato mai la sensazione di poter far male al Frosinone. A parte qualche mischia e conclusioni velleitarie. Solo il neoentrato Crespi ha impegnato Palmisani. Va dato merito al Frosinone bravo a compattarsi nelle difficoltà con ordine e cuore. Alvini con le sostituzioni giuste ha ridisegnato la squadra riuscendo alla fine a portare a casa il risultato senza soffrire più di tanto.