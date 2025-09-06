Benedetta o maledetta ma la sosta è sempre un’incognita

[IL MOTIVO] La pausa per le Nazionali piace o non piace a seconda dei punti di vista. Le squadre partite bene come il Frosinone non avrebbero voluto fermarsi per non spezzare il ritmo. Ma ci sono i lati positivi: la formazione di Alvini può affinare i meccanismi e soprattutto inserire gli ultimi arrivi come Cittadini e Kone. Attenti alla ripresa che a volte si rivela una trappola

Alessandro Salines Lo sport come passione

E’ sempre una questione di prospettiva e punti di vista. Le soste nei campionati di calcio sono un’incognita, per certi versi indecifrabili. Soprattutto ad inizio stagione. In generale comunque due le correnti di pensiero: le squadre partite bene non vorrebbero fermarsi per non spezzare il ritmo e interrompere l’onda positiva; al contrario le formazioni che hanno avuto un avvio negativo tirano un sospiro di sollievo, hanno l’occasione per riordinare le idee e trovare gli aggiustamenti. Ci sono poi altre variabili come i giocatori andati in nazionale ed il mercato appena concluso che alla ripresa vedrà i 20 club al completo.

Nel week-end dunque la prima sosta della stagione per gli impegni delle nazionali. Il torneo ripartirà venerdì 12 con l’anticipo della terza giornata al “Partenio-Lombardi” tra Avellino e Monza. Il resto del programma tra sabato 13 e domenica 14.

Il Frosinone e la sosta

La squadra di Alvini è tra quelle che probabilmente non ha visto di buon occhio la pausa ed avrebbe voluto continuare a giocare. Reduce da 3 ottimi risultati (2 vittorie e 1 pari) tra Coppa Italia e campionato, la porta ancora inviolata, i giallazzurri potevano sfruttare il momento positivo. Ed invece devono fermarsi sperando che alla ripresa a Padova possano riprendere subito a correre.

Max Alvini

Ma ci sono anche i lati positivi. Alvini ha avuto il tempo per lavorare ed affinare i meccanismi tattici di una squadra che ha fornito sensazioni molto positive. Inoltre qualche giocatore in ritardo di condizione ha potuto colmare il gap. Ma soprattutto c’è stata la possibilità d’inserire gli ultimi arrivi. Il difensore Cittadini che andrà a puntellare un reparto rimasto orfano di Biraschi ed ancora privo di Corrado. E poi Kone: il centrocampista si candida a diventare un fattore nell’economia del gioco. Senza dimenticare il portiere Pisseri, elemento di grande esperienza.

Precedenti negativi

A Padova antenne dritte perché storicamente le partite dopo le soste non sono state mai troppo amiche del Frosinone. Senza andare troppo indietro col tempo, la stagione scorsa è stata emblematica delle difficoltà incontrate nelle partite post-pausa. Quattro sconfitte ed una vittoria: è il bilancio che deve far riflettere.

L’ex tecnico giallazzurro Vincenzo Vivarini (Foto © Mario Salati

Nel girone d’andata 3 trasferte ed altrettante battute d’arresto: la prima a Brescia per 4-0, la seconda a Reggio Emilia per 2-0 costata la panchina a Vivarini e la terza a Cremona 1-0. Nel ritorno un altro ko con la Cremonese per 3-0 allo “Stirpe”. Un sorriso dopo la sosta di marzo con il colpaccio (3-0) in casa della Sampdoria.

Certo lo scorso campionato è stato a dir poco complicato con una salvezza strappata in extremis. Ed ogni torneo fa storia a sè. Tuttavia deve essere d’insegnamento: le partite dopo la pausa sono insidiose e tra l’altro il Frosinone sarà di scena fuori casa in casa della neopromossa Padova.

Riscatto e conferme

Senza più l’alibi del mercato aperto e con altre due settimane di lavoro nelle gambe, tutte le squadre cercheranno di ripartire nel migliore dei modi. Nel segno della continuità o del riscatto. Comunque sia un test probante. Le prime 8 a quota 4 vorranno confermare il buon avvio. Focus soprattutto sulle big Palermo (in casa del Sudtirol), Monza (ad Avellino) e Venezia (a Pescara). Ma anche Cesena, Carrarese. Modena, Frosinone e lo stesso Sudtirol vorrano proseguire sulla strada tracciata. Idem Mantova e Reggiana, vittoriose alla seconda dopo i ko al debutto.

Pessina, capitano del Monza

Caccia al riscatto per altre big come Empoli e Spezia che si sfideranno in uno scontro diretto già interessante. Prima vittoria nel mirino di Entella (ospita il Mantova), Juve Stabia (Mantova al “Menti”), Catanzaro (arriva la Carrarese), Bari (a Modena), Avellino (Monza) e Padova (Frosinone). Pescara (Empoli in casa) e Sampdoria (Cesena a “Marassi”) infine devono schiodarsi dal fondo della classifica e cancellare lo zero. Altrimenti sarà crisi con scenari impensabili alla vigilia.

Fattore nazionali

Sulla ripresa del campionato inciderà non poco il fattore-nazionali. Ben 48 i giocatori convocati che rientreranno alla base la prossima settimana. E per gli allenatori e i relativi staff ci sarà un supplemento di lavoro per valutare la condizione dei nazionali al netto di qualche infortunio che non manca mai.

A. Oyono convocato dal Gabon (Foto © Mario Salati per Alessioporcu.it)

Il Frosinone ad esempio ha 4 elementi in nazionale: i gemelli Oyono, impegnati col Gabon, il centravanti dell’Under 21 azzurra Raimondo e Kvernadze, chiamato nella nazionale maggiore della Georgia. Tre su 4 sono titolari e quindi Alvini dovrà verificare a fondo il loro stato di forma per un eventuale impiego a Padova.

Empoli, Spezia e Venezia guidano le squadre di B con più convocati. Sono 5, infatti, i giocatori ai quali D’Angelo, Pagliuca e Stroppa hanno dovuto fare a meno. Seguono a ruota Catanzaro, Cesena e Frosinone con 4. Ventitré dei 48 sono i giovani alla corte di Baldini, Nunziata e Bollini: il tecnico dell’Under 21 ne ha chiamati 10, quello dell’Under 20 12, mentre il ct dell’Under 19 1 (Cacciamani della Juve Stabia).