Benedetta… Primavera: il Frosinone al gran ballo del calcio giovanile

[LINEA VERDE] Per la terza volta nella sua storia la squadra giallazzurra ai nastri di partenza del massimo campionato under. Occasione di crescita per il vivaio, uno step importante per una società che punta sulla valorizzazione delle nuove leve. L'esordio domenica mattina in casa contro la Cremonese. Le parole del tecnico Giancarlo Marini e del responsabile Alessandro Frara. Numeri e curiosità

Alessandro Salines Lo sport come passione

È una delle 3 squadre di Serie B invitate al gran ballo del calcio giovanile. Con l’élite del pallone tricolore. Domenica per la terza volta nella sua storia il Frosinone si presenterà ai nastri di partenza del campionato di Primavera 1. L’esordio in casa contro la Cremonese, quattordicesima la scorsa stagione.

Emozione ed orgoglio per il club giallazzurro che si cimenterà su un palcoscenico prestigioso, conquistato al termine di un’annata in Primavera 2 dominata in lungo ed in largo con il doblete (successi in campionato e Supercoppa). Per il Frosinone sarà un’occasione di crescita. Un’opportunità per dimostrare di poter competere con i migliori settori giovanili italiani. Uno step fondamentale per una società che punta sui giovani.

Frara traccia la rotta

Alessandro Frara

Dopo il triondo della scorsa stagione, la squadra è stata ovviamente rinnovata con acquisti ed elementi provenienti dalle under. Non mancano le conferme di alcuni elementi protagonisti della promozione. Alessandro Frara, responsabile del settore giovanile, ha lavorato in profondità per consegnare al neo tecnico Giancarlo Marini un organico all’altezza della situazione. Frara cerca la seconda salvezza dopo le 2 promozioni. E sarebbe un altro grande tassello della sua luminosa carriera a Frosinone.

“Ci aspetta una stagione avvincente ma allo stesso tempo complicata, abbiamo grande carica, voglia ed entusiasmo – ha detto il direttore – Gli obiettivi sono gli stessi che abbiamo messo in campo anche nella scorsa stagione: grande professionalità per poter formare quanti più ragazzi per la prima squadra. Partiamo da una buona base di calciatori che l’anno scorso hanno vinto il campionato. Ogni annata è diversa, bisognerà iniziare fin da subito con grande determinazione e coraggio. Sapendo di dover affrontare tante avversarie forti. Tutto questo si può superare attraverso la forza e la tigna che contraddistingue questi ragazzi”.

Parola d’ordine: serenità

Giancarlo Marini ai tempi della collaborazione con Eusebio Di Francesco

L’allenatore Giancarlo Marini, ex collaboratore in prima squadra con Di Francesco, Vivarini, Greco e Bianco, è al debutto da capo allenatore in Primavera. Ha preso il posto di Emanuele Pesoli che ha condotto i gialluzzurri alla promozione. A 60 anni e con tanta esperienza sulle spalle non nasconde l’emozione della “prima”. “I ragazzi hanno lavorato tanto e stanno rispondendo bene – ha sottolineato Marini – La gara di Cremona? Dobbiamo focalizzarci su di noi più che sugli avversari. La sfida infatti è migliorarsi sempre. I ragazzi non vedono l’ora di giocare, la differenza si vedrà nei momenti difficoltà”.

L’allenatore predica serenità: solo così si potranno ottenere risultati importanti. “Per me è una novità e sono curioso di mettermi in gioco – ha continuato Marini – Ho tanta voglia di dare e ricevere dai miei giocatori. La squadra dovrà giocare con serenità, facendo le cose che abbiamo provato finora. Non possiamo chiedere ai ragazzi di accollarsi ulteriori responsabilità. Spetterà a me e allo staff dare qualcosa di più ai calciatori per farli rendere al meglio”.

Partenza in casa: Cremonese e Juventus

La Primavera che ha vinto il campionato nella stagione scorsa

La partita contro la Cremonese è sicuramente difficile ma non impossibile. I lombardi sono reduci da una buona salvezza (erano neopromossi) e cercheranno di partire bene. Facendo sulla leva della continuità a partire dall’allenatore Elia Pavesi al quinto anno sulla panchina della Cremo. Il match si disputerà alle 11 alla Città dello Sport di Ferentino teatro anche della seconda giornata quando i giallazzurrini affronteranno la Juventus. Prima della sosta del 12 settembre trasferta a Parma.

Il Frosinone è una delle 3 neopromosse con Napoli e Parma. E fa parte del terzetto di squadre cadette che si confrontano nella Primavera 1. Le altre sono Cesena e Monza. La formula prevede i playoff-scudetto per le prime 6. Tre invece le retrocessioni di cui 2 dirette e la terza tramite playout tra la quart’ultima e la terz’ultima.

Il torneo scatterà comunque sabato. Ad aprire le danze saranno le gare mattutine tra Lazio-Genoa e Napoli-Cagliari. Nel tardo pomeriggio Cesena-Bologna e Monza-Inter. Chiuderà il programma il posticipo serale tra Juventus e Sassuolo. Il resto della prima giornata tra domenica e lunedì.