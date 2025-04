Benvenuti al… Sud, il cassinate culla del volley giovanile laziale

Giovedì e venerdì i migliori talenti della regione si sfideranno nell’"AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori 2025" riservato alle rappresentative provinciali. Il torneo coinvolgerà ben 5 comuni: Pontecorvo, Colfelice, Piedimonte San Germano, Sant'Ambrogio sul Garigliano ed Atina dove si disputeranno le finali. Al di là dell'aspetto sportivo, una vetrina per la provincia di Frosinone

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il cassinate per due giorni diventerà la culla del volley giovanile laziale. Giovedì e venerdì i migliori talenti della regione si sfideranno nell’AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori 2025, rassegna patrocinata dalla Regione Lazio. Scenderanno in campo le selezioni femminili e maschili delle province, frutto del lavoro di un’intera stagione degli staff dei Centri di Qualificazione Territoriale.

I tecnici hanno formato le proprie squadre, radunando gli atleti più interessanti delle province di Roma, Viterbo, Latina e Frosinone. Coinvolti gli impianti di 5 comuni del Sud della provincia che ospiteranno le 16 partite del torneo. Lo scorso anno, il CQT Roma ha conquistato l’ambito titolo sia al maschile che al femminile.

La finale ad Atina

La grande carovana della Fipav Lazio si muoverà tra le strutture di Pontecorvo, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Piedimonte San Germano e Colfelice con il gran finale di venerdì 25 aprile al Palazzetto dello Sport di Atina. Un’occasione per il territorio di mettersi in vetrina. Un’opportunità per l’indotto. Considerando le numerose presenze provenienti da tutta la regione tra giocatori, tecnici, dirigenti e familiari al seguito.

“Il Trofeo dei Territori è un’esperienza unica per tutti gli atleti, un ricordo che custodiranno per molto tempo – ha detto il presidente della Fipav Lazio, Fabio Camilli – Assisteremo ad uno spettacolo bello, la sintesi del lavoro dei nostri selezionatori. Voglio ringraziarli per l’impegno profuso e per l’attenzione con cui operano per valorizzare il talento di tutti i giovani pallavolisti. Ogni anno riescono a formare formazioni con un ottimo livello tecnico, monitorando il territorio nella sua interezza, E questo, per noi, è un vanto”.

L’orgoglio del volley ciociaro

Roberto Binetto

Roberto Binetto, neo presidente del Comitato territoriale di Frosinone della Fipav, sottolinea il gioco di squadra effettuato con gli altri comitati provinciale e le società del cassinate per la buona riuscita dell’evento. “L’organizzazione del torneo è stata possibile grazie alla coesione che c’è tra tutti i comitati del Lazio – ha spiegato Binetto – Sono stato eletto da poco, ma ho ricevuto il supporto del presidente regionale Camilli, del suo predecessore Andrea Burlandi e dei miei colleghi Claudio Romano (Latina), Claudio Martinelli (Roma) e Roberto Centini (Viterbo)”.

Il massimo dirigente del volley ciociaro rimarca l’importanza di aver portato la kermesse in ben 5 paesi della provincia di Frosinone. Un territorio che ha sempre avuto una buona tradizione nel volley. Un movimento con società di punta che hanno militato anche in Serie A ma soprattutto una base di giovanissimi sempre viva. E questa manifestazione ribadisce la centralità della Ciociaria nel mondo della pallavolo laziale. “Sono felice che questa manifestazione toccherà ben 5 comuni, coinvolgendo le società che ci hanno sostenuto aprendo le porte delle loro strutture con entusiasmo”, ha chiosato Binetto.

La formula

Gli staff dei Centri di Qualificazione Territoriale potranno schierare i ragazzi nati tra il 2010 e 2011 (ammessi alcuni baby di prospettiva del 2012) e le giovanissime classi 2011 e 2012. La fase preliminare vedrà 4 squadre partecipanti, un girone con gare di sola andata. Si disputeranno partite sulla distanza di tre set obbligatori, con terzo set a 25 attribuendo un punto per ciascun set vinto.

Dopodiché le finali 3°-4° posto (2 set su 3 con eventuale 3° a 15). Stesso svolgimento per le finali 1°-2° posto. Il torneo si aprirà giovedì a Pontecorvo, Sant’Ambrogio, Piedimonte e Colfelice. Le finali giovedì ad Atina.

Benvenuti nel nel Sud della Ciociaria, culla nel volley regionale.