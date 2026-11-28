[LA PARTITA] La squadra di Alvini si riscatta e liquida il Parma con netto 3-0. Tripletta dello slovacco all'esordio dal 1'. Per i ciociari sesta vittoria di fila in casa con 19 gol segnati e sesto posto in zona Conference League. E sabato prossimo arriva l'Inter

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TABELLINO

FROSINONE-PARMA 3-0

PRIMO TEMPO 0-0

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi (1’ st Cittadini), Calvani, Bracaglia (34’ st Cichella); Masini, Calò (34’ st Terzic); Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (30’ st Zerbin); Bobcek (36’ st Fini).

A disposizione: Desplanches, Amey, Raimondo, Akpoguma, Grillistch, El Azzouzi, Hasa, Fayed, Tchato.

Allenatore: Alvini.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi (25’ st Frigan), Fabbian (15’ st Almqvist), Nicolussi Caviglia (15’ st Bernabé), Keita, Carboni (15’ st Britschgi); Elphege, Touré.

A disposizione: Ghidotti, Corvi, Sierro, Diallo, Valeri, Ordonez, Diego Carlos, Konate, Lontani.

Allenatore: Gilardino.

Arbitro: sig. Kevin Bonacina di Bergamo; assistenti: sigg. Christian Rossi di La Spezia e Vincenzo Russo di Nichelino (To); IV Uomo: sig. Matteo Marcenaro di Genoa; Var: sig. Francesco Cosso di Reggio Calabria; Avar: sig. Valerio Marini di Roma 1.

Marcatori: 10’, 16’ e 35’ st Bobcek (F)

Note: spettatori: biglietti 1.913 (di cui ospiti 59); abbonamenti paganti: 11.404; totali spettatori 13.317; totale incasso rateo abbonamenti: 352.545,59 euro; totale incasso biglietti: 38.715,00 euro; incasso totale: 391.260,59 euro; angoli: 10-5 per il Frosinone; ammoniti: 28’ pt Delprato (P), 33’ pt Monterisi (F), 41’ pt Nicolussi Caviglia (P), 26’ st Elphege (P); recuperi: 1’ pt; 4’ st; in tribuna il ct della Nazionale, Roberto Mancini; prima della gara il centrocampista Giacomo Calò ha ricevuto il premio della Lega come miglior giocatore del mese di ottobre.

Attrazione fatale: il Frosinone chiama, Bobcek risponde e si porta il pallone a casa. I giallazzurri regalano un tempo allo spettacolo ma quando decidono alzare il sipario, battono il Parma 3-0 con una tripletta dello slovacco all’esordio dal 1’ in maglia giallazzurra. Nel primo tempo la formazione emiliana gioca a viso aperto, niente ostruzionismi e buona velocità. Sono proprio i ducali a sfiora il vantaggio in due occasioni, nella prima salva sulla linea Monterisi e poi è Touré che ciabatta fuori. I giallazzurri non trovano le misure ma accarezzano il vantaggio in un paio di occasioni.

Dal 1’ della ripresa in campo c’è solo il Frosinone, salgono vertiginosamente intensità, quantità, pulizia nelle giocate e qualità complessiva con due protagonisti su tutti: Oyono e Bobcek. Il viatico migliore per rispondere alla cinquina rimediata in casa del Milan e per prepararsi alla sfida con l’Inter in casa alla 14.a.

Gli schieramenti

Max Alvini (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Due cambi e il ritorno al 4-2-3-1 per Alvini rispetto alla gara del ‘Meazza’. Difesa a quattro davanti a Palmisani, con Oyono a destra, il rientro di Bracaglia a sinistra dopo il turno di squalifica, la conferma della coppia Monterisi e Calvani al centro. La mediana davanti al pacchetto di difesa è composta da Calò e Masini, quindi Schmid funge da ‘sottopunta’ alle spalle dell’esordiente dal 1’ Bobcek, con Ghedjemis e Kvernadze sulle corsie laterali. In panchina dopo 2 mesi di assenza torna Grillitsch e c’è anche Raimondo che mancava dall’infortunio occorso in casa col Torino. Nell’infermeria giallazzurra resta il solo l’attaccante Birligea.

Parma con il 3-5-2 che presenta Daffara tra i pali, difesa a tre con Del Prato, Troilo e Ndiaye da destra a sinistra. Centrocampo a 5 con l’ingresso di Cremaschi a destra, Nicolussi Caviglia è il regista, Fabbian e Keita gli interni, Carboni il quinto di sinistra. In attacco Elphege e Touré. Tre gli avvicendamenti rispetto all’1-5 casalingo con la Roma: in panchina l’ex Valeri, Sierro e Britschgi. Ducali senza Drobnic e Romero.

Parma più brillante, Monterisi sulla linea

Il ct Roberto Mancini presente allo “Stirpe” (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Avvio in perfetto equilibrio con le due squadre che non intendono lasciare il predominio iniziale all’avversario. Tra il 4’ e il 5’ è il Frosinone che cerca l’affondo nel fianco sinistro degli emiliani, il lungo possesso palla si chiude con un destro liftato di Calò sul tocco di Ghedjemis, traiettoria alta. I giallazzurri spingono ancora con Ghedjemis, il tentativo di filtrante in area è preda della difesa dei ducali. Pericoloso anche il Parma che si affaccia nell’area davanti a Palmisani, ottima la lettura di Oyono che chiude i boccaporti.

La squadra di Gilardino a viso aperto, zero tatticismi e gran movimento delle due punte Elphege e Touré. Il Frosinone al 13’ si affida ad una transizione di Kvernadze che entra dentro il campo e cambia fronte, pallone scaricato ad Oyono che vede con la coda dell’occhio Ghedjemis, sinistro alto in Curva Sud. Palmisani con grande tempismo legge il filtrante di Keita, l’azione si snoda ancora da sinistra a destra, pallone ad Oyono che cerca la staffilata dal limite, la difesa del Parma si salva in angolo.

Bracaglia in azione (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Ancora Oyono al tiro in area di rigore al 18’ sul tocco intelligente di Masini per Ghedjemis che cerca il terzino del Gabon, traiettoria centrale per la parata comoda di Daffara. La partita è sonnecchiosa, con qualche sporadica accelerazione. Come al 21’, da un rilancio di Palmisani su Schmid, pallone su Kvernadze che impegna Daffara alla respinta, Bobcek è tagliato fuori, sulla sfera si avventa Masini al limite, il portiere del Parma para centralmente. Parma ancora dalla bandierina al 23’, il mucchio selvaggio davanti a Palmisani rimpalla la traiettoria del pallone e sul tiro in diagonale di Elphege, non irresistibile, gol sventato da Monterisi sulla linea a portiere battuto.

Monterisi e Tourè sfiorano il gol

Schmid tenta una sortita (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Al Frosinone fa difetto la precisione nel meccanismo che si inceppa proprio tra i piedi di Schmid che al 27’ vede il passaggio filtrante per Ghedjemis ma sbaglia la misura. Intanto il primo giallo della gara lo rimedia Delprato. E alla mezz’ora flash giallazzurro: cross da destra di Ghedjemis, pallone morbido, Bobcek arpiona in rovesciata e spedisce di poco alto quello che sarebbe stato un eurogol. Ammonizione anche per Monterisi, scivolata azzardata su Fabbian a metà campo.

Emiliani pericolosi sui calci d’angolo, il Frosinone difende compatto e riparte con Schmid ma ancora una volta la misura del passaggio per Ghedjemis conta meno giri del necessario e Ndiaye anticipa il georgiano che gli aveva preso il tempo alle spalle. Salgono i giri della partita. Al 37’ il Frosinone cerca la soluzione in area con Bobcek, contrastato in angolo. Dalla bandierina cross telecomandato di Calò, stacca Monterisi e il pallone sfiora la traversa con Daffara apparso in copertura sul pallone

Fabbian e Oyono (Foto: Federico Proietti © Ansa)

La risposta emiliana arriva 1’ dopo, Touré prende il tempo a Calvani sotto la Tribuna Centrale, l’ex dell’Atalanta ha il binario libero per entrare in area ma apre il destro, pallone un metro e mezzo a lato alla sinistra di Palmisani. Sfortunato il Frosinone a 1’ da 45’: Bracaglia appoggia su Calò al limite, destro rasoterra, pallone che si perde di poco alla destra di Daffara immobile.

Bobcek, uno-due in 5′

Bobcek al tiro (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Si ricomincia e Cittadini entra al posto dell’ammonito Monterisi, cambio ampiamente prevedibile. Il Frosinone è un parente alla lontana di quello del primo tempo. Eppure al 4’ è il Parma che per un soffio sfiora il vantaggio: Elphege vede Palmisani a mezza costa, cerca il pallonetto che termina fuori di poco. La risposta giallazzurra è immediata, nel piede di Schmid, Daffara si allunga e devia di lato.

Attacca con intensità la formazione di Alvini: Masini da fondo campo vede Bobcek e lo serve ma lo slovacco non colpisce il pallone. In campo c’è un Frosinone arrembante, al 7’ l’ultima di tre conclusioni di fila è di Calò, salva in angolo Troilo. Angolo di Calò, Bobcek c’è ma colpisce con la schiena e il pallone termina a fondo campo. Il gol aleggia e arriva al 10’: pallone da sinistra a destra per Ghedjemis che mette in pratica il giochetto di sempre, tre finte, ingresso in area e tiro, Daffara respinge ancora, Bobcek da rapinatore d’area infila imparabilmente. Prima partita da titolare e primo gol in Serie A.

Un tackle di Monterisi su Keita (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Giallazzurri ad un passo dal 2-0: angolo di Calò, stacca Bobcek e miracolo di Daffara che salva. Gilardino ne cambia 3 al 15’ ma gli avvicendamenti fanno da sonnifero e il Frosinone 30” dopo raddoppia con Bobcek su assist di Masini imbeccato, chiuso con una ‘estirada’ volante dello slovacco in mezzo ai bronzi di Riace della difesa del Parma. Partita sotto ghiaccio. Emiliani in bambola, al 18’ il solito Daffara salva in angolo su Schmid. Per 2-3 minuti il Parma cerca di riaprire la partita, Palmisani non corre grandi rischi. Al 26’ scorribanda a destra di Oyono, pallone per Bobcek che non arriva per un soffio all’appuntamento con il tap-in del 3-0.

Bobcek-show, il pallone è suoi

Bobcek dopo la terza rete (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Esce Kvernadze claudicante, dentro Zerbin. Qualche meccanismo nella metà campo non funziona sulla sponda giallazzurra. Touré gira attorno a Cittadini e serve il neo entrato Frigan che sbaglia il primo controllo, tiro fuori. Doppio cambio per Alvini al 34’ (Cichella per Bracaglia e Terzic per Calò), 1’ dopo Zerbin imbuca in area per Bobcek che infila il 3-0 tra le gambe di Daffara e si porta il pallone a casa con la tripletta.

Gilardino sconsolato, Alvini detta i movimenti come fosse al 1’. E concede la standing ovation al bomber di giornata Bobcek, al suo posto entra Fini a 9’ dal 90’. Nel primo dei 4’ di recupero c’è la traversa di Touré a Palmisani battuto. E solo per la cronaca, perché al triplice fischio finale il Frosinone si mette alle spalle il 5-1 in casa del Milan, sale a quota 23 e aspetta l’Inter tra sette giorni.