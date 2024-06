Borrelli, bomber conteso: il Frosinone ha un tesoro in casa

L’attaccante di proprietà del club giallazzurro potrebbe essere riscattato dal Brescia entro il 15 giugno. Ma Sampdoria e Palermo lo corteggiano e lui tentenna. La società ciociara aspetta alla finestra ed in ogni caso capitalizzerà. Ma non è da escludere una permanenza in Ciociaria del centravanti che in Serie B è in grado di fare la differenza

È un intrigo di calciomercato. Che potrebbe infiammare l’inizio della campagna acquisti-cessioni. Protagonista Gennaro Borrelli, classe 2000, napoletano, figlio d’arte, bomber di razza lanciato dal Frosinone un anno fa nella stagione della promozione. Reduce dal prestito al Brescia dove ha segnato 9 gol in 28 presenze prima dell’infortunio al malleolo tibiale che da inizio aprile lo ha messo ko. Il centravanti campano entro il 15 giugno potrebbe essere riscattato dal Brescia per oltre 3 milioni. Ma sul giocatore c‘è il forte interesse di Sampdoria e Palermo. Borrelli non sembra convinto di restare al Brescia e per la terza volta ha disertato i controlli medici inviando un certificato. Un caso? Di sicuro c’è tensione tra l’attaccante e la società lombarda che tra l’altro avrebbe chiesto di rivedere le cifre del riscatto.

Il club giallazzurro è alla finestra ben consapevole che in ogni caso ci guadagnerà. Anche se dovesse decidere di puntare di nuovo su un bomber che in Serie B ha dimostrato di poter fare la differenza.

Aspettando Cellino

Massimo Cellino, patron del Brescia

Borrelli è approdato a Brescia nel settembre scorso in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni e 200 mila euro. L’impatto con la squadra lombarda è stato più che positivo almeno fino all’infortunio. Nove reti e 2 assist in 28 gare giocate quasi sempre al massimo. Tanto che il Brescia non ha mai nascosto l’intenzione di volerlo riscattare. Alla fine del campionato però qualcosa è cambiato. L’attaccante non si è presentato alle visite di controllo alimentando i dubbi sulla sua volontà di continuare il rapporto col Brescia. Un vero e proprio intrigo perché dietro le quinte starebbero lavorando Sampdoria e Palermo alla ricerca di un cannoniere che possa alimentare le ambizioni di Serie A. Bocche cucite comunque da parte della dirigenza delle rondinelle e dell’entourage del centravanti in una sorta di partita a carte scoperte.

La società lombarda a questo punto aspetta il rientro dall’Inghilterra del patron Massimo Cellino, molto irritato per un caso che sta creando imbarazzi e malumori. Spetterà al presidente l’ultima parola: riscattare in ogni modo Borrelli che a quel punto dovrebbe farsi passare i mal di pancia o lasciar perdere?

Frosinone alla finestra

Gennaro Borrelli in azione (Foto © Mario Salati)

Il club giallazzurro attende l’evoluzione della vicenda consapevole che in ogni caso riuscirà a capitalizzare un talento prelevato dal Pescara per poco più di 300 mila euro. Se il Brescia farà valere il riscatto, la società ciociara incasserà 3 milioni e 200 mila euro che rappresentano un bel gruzzoletto da reinvestire. In caso contrario il Frosinone potrebbe trattare con altre società e ricavare una buona plusvalenza.

Ma c’è anche una terza via. La squadra giallazzurra potrebbe decidere di puntare su Borrelli che andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota dalla partenza di Cheddira. Il bomber campano ha dimostrato di essere un giocatore importante soprattutto in Serie B. I tifosi del Frosinone lo hanno applaudito nella stagione del salto in Serie A. Attaccante completo che coniuga grande forza fisica ad un ottima tecnica, Gennaro ha segnato 6 reti in 23 partite: un bottino pesante se si considera il minutaggio ridotto (572’). In pratica un gol ogni 95’. Marcature pesanti come quelle messe a segno nella gara-promozione contro la Reggina e nel match col Genoa che ha assegnato il primo posto.

