Brescianini-Atalanta, in arrivo Cittadini: s’accende il mercato del Frosinone

La Dea ha superato la concorrenza di Fiorentina, Napoli ed è vicina al centrocampista per 10 milioni. Da Bergamo potrebbe approdare in prestito il difensore. Ambrosino e Capuano altri obiettivi. Il diesse della Samp Accardi conferma il forte interesse per Romagnoli

Alessandro Salines Lo sport come passione

Federico Gatti, Daniel Boloca e ora Marco Brescianini. Il Frosinone pure in questa sessione di mercato piazzerà il suo colpo milionario che dovrebbe accendere anche il mercato in entrata come è successo la scorsa stagione. Il centrocampista di Calcinate, prelevato un anno fa dal Milan, è vicinissimo all’Atalanta. Un’operazione da circa 10 milioni di cui la metà andrà al club rossonero che ha mantenuto la percentuale sulla rivendita.

Percorso inverso invece per il difensore Giorgio Cittadini del 2002 che dovrebbe essere il primo rinforzo della squadra di Vivarini. Insomma il Frosinone è pronto a irrompere sulla scena del calciomercato dopo aver riscattato Kvernadze e ceduto Harroui al Verona tramite il pagamento della clausola rescissoria.

L’Atalanta ha messo la freccia

Marco Brescianini in azione (Foto: Federico Proietti © ANSA)

Il club nerazzurro nelle ultime ore ha accelerato in maniera decisa e secondo fonti attendibili come Sky Sport avrebbe raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Brescianini, classe 2000, che avrà l’occasione di restare in Serie A e giocare praticamente a due passi da casa. È nato infatti a Calcinate in provincia di Bergamo, a poco più mezzora dal Gewiss Stadium.

L’Atalanta lo ha scelto come vice Ederson e a quanto pare ha superato la concorrenza di Fiorentina (prima società a farsi avanti offrendo 8 milioni), Napoli e Lazio. La cessione di Cambiaghi al Bologna ha regalato le risorse per affondare il colpo. Il Frosinone lo ha valutato 12 milioni ma alla fine si dovrebbe chiudere a 10. Forse è stato determinante l’inserimento di Cittadini. Firmerà fino al 2029 con un ingaggio pari ad 1 milione all’anno. Ma è chiaro che i dettagli dell’affare saranno più chiari dopo le firme e gli annunci. Intanto Brescianini si allena nel ritiro di Fiuggi.

Brescianini, duttilità e qualità

Brescianini con Angelozzi e Cuni durante la presentazione un anno fa

Il centrocampista lombardo è arrivato a Frosinone l’estate scorsa dopo l’ottimo campionato disputato a Cosenza. Angelozzi è riuscito a prenderlo a titolo definitivo interrompendo la serie di prestiti (Entella, Monza ed appunto Cosenza) e lasciando al Milan il 50 per cento sulla futura rivendita. Dopo un inizio di stagione in sordina, Marco si è imposto. Diventando di settimana in settimana uno dei punti fermi della squadra di Di Francesco che ha saputo tirare fuori il meglio dal centrocampista. Tra le principali qualità di Brescianini la duttilità, ovvero ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. E non solo: Di Francesco lo ha pure utilizzato da esterno e da “falso nove”.

E proprio questa capacità di adattamento unità ad un’ottima tecnica ed una buona fisicità ha colpito Gasperini e la dirigenza. Al Frosinone 36 partite e 4 reti (anche 2 assist) a conferma di un buon fiuto per il gol.

Il gigante Cittadini

Cittadini in marcatura su Mulattieri nella sfida Modena-Frosinone di 2 anni fa

Originario di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia, Giorgio Cittadini è un difensore centrale alto 193 centimetri cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta fino al debutto in Serie A. Potrebbe sbarcare in Ciociaria in prestito ed andrebbe a puntellare il reparto arretrato.

Classe 2002, la stagione scorsa si è diviso tra Monza e Genoa raccogliendo poche presenze (6). L’anno prima ha militato nel Modena sempre in prestito. E’ stato nell’Italia Under 21 con cui ha disputato l’Europeo di categoria.

L’altro mercato

Romagnoli prova a contrastare Milik (Foto: Alessandro Di Marco © Ansa)

Oltre Cittadini, il Frosinone continua a seguire l’attaccante Ambrosino del Napoli ed il centrocampista Capuano della Juventus Next Gen. Il centravanti ha militato nel Catanzaro di Vivarini ed è un obiettivo confermato dallo stesso Angelozzi. Ma il direttore tiene in serbo altri colpi come ha abituato nei suoi 4 anni a Frosinone.

Conferme importanti infine per la cessione del difensore Romagnoli alla Sampdoria. “Per quanto riguarda i nomi che stanno uscendo sui giornali, c’è qualcosa di vero – ha detto il diesse blucerchiato Pietro Accardi – Sono tutti giocatori di cui abbiamo stima. Ma per esperienza finché non c’è nero su bianco non possiamo dirvi che sia concluso l’affare”. Romagnoli? “L’avete scritto voi che è stato bloccato al pari di Coda (sorride ndr). Sono giocatori che piacciono, come altri. Vediamo se riusciamo a sbloccarli nei prossimi giorni”, ha chiosato Accardi. Per Coda comunque è fatta: venerdì svolgerà le visite mediche.