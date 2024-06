Caccia grossa al bomber

Con la partenza per fine prestito di Soulé e Cheddira (18 gol in solido), il Frosinone dovrà necessariamente puntellare l'attacco con elementi in grado di garantire reti e qualità. Numeri ed ipotesi

Aspettando di sciogliere il nodo-allenatore (sono ore febbrili per definire Vivarini), il focus su una rosa definita competitiva dal presidente Maurizio Stirpe. Tenendo presente le partenze già sicure e le eventuali cessioni ad oggi l’attacco sembra il reparto più sguarnito. Ed i famosi aggiustamenti annunciati dal patron probabilmente riguarderanno in particolar modo il pacchetto delle punte. Rispetto alla rosa della scorsa stagione il Frosinone ha perso interpreti, qualità e soprattutto gol. Più della metà del totale. E poi per una squadra che vuole predicare calcio offensivo la pattuglia degli attaccanti va assemblata nel migliore dei modi.

I numeri parlano chiaro

L’attaccante giallazzurro Marvin Cuni (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Che l’attacco sia il reparto da puntellare lo confermano i numeri. Nel campionato appena finito il Frosinone ha segnato 44 gol di cui 23 realizzati dalle punte. Più del 50 per cento. Il grosso (18 reti) lo hanno segnato Soulé (11) e Cheddira (7) entrambi rientrati alla Juve e al Napoli per fine prestito. Poi i 3 sigilli di Kaio Jorge (tornato anche lui alla Juve e venduto al Cruzeiro) e quelli di Ibrahimovic (rientrato al Bayern Monaco), Baez (in scadenza di contratto) e Cuni (contratto fino al 2026). A questi bisogna aggiungere Borrelli, riscattato dal Brescia (9 reti la scorsa stagione fino all’infortunio) per oltre 3 milioni.

L’organico annovera inoltre Caso, Ghedjemis, l’ex Primavera Selvini e i fine prestito Luciani e Canotto. Giocatori dal futuro incerto. Tra questi solo Ghedjemis sembra avere buone chance di restare. Pesanti ovviamente i vuoti lasciati da Soulé e Cheddira che hanno garantito un rendimento importante in termini di gol e qualità.

I rinforzi

Vincenzo Vivarini, papabile neo tecnico del Frosinone

E’ chiaro che bisognerà aspettare le indicazioni del neo allenatore sul modulo (Vivarini ad esempio adotta il 4-4-2) per valutare le caratteristiche degli innesti da effettuare. Ed anche decidere le conferme o meno. Il reparto comunque sarà puntellato considerando anche i movimenti in uscita. Serviranno giocatori in grado di garantire un buon numero di reti. Coniugando la sostenibilità economica e qualità tecnica.

Conoscendo la politica societaria i profili saranno giovani e magari alcuni provenienti da società di Serie A com’è successo in questi anni. E poi si dovrà stare attenti alle occasioni di mercato: Angelozzi ha sempre dimostrato di saperle cogliere al volo mettendo a segno colpi importanti.

Primi nomi

A destra la punta Marco Nasti, accostata al Frosinone (Foto © Mario Salati)

In questi giorni non sono mancati i primi rumour sui futuri attaccanti del Frosinone. Da Nasti (Milan-Cosenza) a Raimondo (Bologna-Ternana), da Di Stefano (Fiorentina-Ternana) ad Ambrosini (Napoli-Catanzaro), da Vandeputte (Catanzaro) a Seghetti (Perugia) fino al golden-boy della Juve Next Gen Hasa. Ma sono soltanto ipotesi.

Il mercato è lunghissimo siamo solo alle prime schermaglie e da qui alla fine del mercato (venerdì 30 agosto) potrà succedere tutto il contrario di tutto. Di certo Angelozzi ed Il suo staff hanno le idee chiare e sapranno mettere i tasselli giusti al posto giugno come hanno dimostrato nelle passate stagioni.

La caccia al bomber è aperta