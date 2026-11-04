Calò, la favola del “pittore”: l’azzurro come premio alla meritocrazia

[LA SUGGESTIONE] Dalla lunga gavetta in Serie B e C alla "A" conquistata a 29 anni: la storia del centrocampista del Frosinone è un esempio di costanza e talento. Una convocazione in nazionale sarebbe il giusto riconoscimento a chi si è guadagnato tutto sul campo, senza scorciatoie

Alessandro Salines Lo sport come passione

C’è una storia di calcio che merita di essere raccontata. È quella di Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, soprannominato il “pittore” per i suoi tiri che sembrano pennellate. Uno di quei giocatori che sembrano arrivare sempre un po’ dopo rispetto agli altri, ma che alla fine riescono a prendersi il palcoscenico con il lavoro, la qualità e la perseveranza. E, dopo la Serie A, quel palcoscenico oggi si potrebbe chiamare Nazionale: con le convocazioni alle porte per la Nations League del 12 e 15 novembre la suggestione-Calò è forte anche se per adesso sembrerebbe restare tale almeno stando alle intenzioni del ct Mancini.

Gavetta, costanza e qualità

A 29 anni, Calò sta vivendo la sua prima esperienza in Serie A. Un traguardo che per molti calciatori rappresenta una tappa quasi naturale della carriera, ma che per lui ha il sapore di una conquista straordinaria. Prima di arrivare nel massimo campionato, infatti, ha attraversato anni di gavetta, passando per Pontedera, Juve Stabia, Pordenone, Benevento, Cosenza e Cesena. Un percorso lungo, fatto di sacrifici, categorie difficili e occasioni da aspettare, senza mai smettere di credere nelle proprie possibilità. E oggi, finalmente, il calcio gli sta restituendo qualcosa.

Max Alvini ha voluto fortissimamente Calò

Calò non è soltanto un centrocampista di qualità. È la dimostrazione che il talento, quando è accompagnato dalla costanza e dalla mentalità giusta, può trovare la propria strada anche senza bruciare le tappe. Nel Frosinone si è ritagliato un ruolo da protagonista, diventando un riferimento nella costruzione del gioco, nella gestione dei tempi e nella capacità di mettere i compagni nelle condizioni migliori per fare la differenza.

Dalla Serie B alla “A” la musica non cambia

Calò realizza il rigore contro il Lecce (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

La sua ultima stagione in Serie B è stata la consacrazione: 10 gol e 14 assist, numeri da protagonista assoluto, accompagnati da due riconoscimenti come miglior giocatore del mese, a novembre 2025 e aprile 2026. Non semplici statistiche, ma la fotografia di un calciatore che ha saputo incidere con continuità.

Anche il passaggio in Serie A non sembra averlo intimorito. Al contrario, Calò ha dimostrato di poter stare a questi livelli, mettendo in mostra personalità, visione di gioco, qualità tecniche e una maturità calcistica che probabilmente rappresenta uno dei suoi punti di forza. E come in Serie B, si sta facendo valere anche in zona gol: ha già segnato 5 reti di cui 4 nelle ultime 4 gare. Tutte reti belle e soprattutto pesanti.

Suggestione-Nazionale

Ed è proprio da qui che nasce una riflessione: perché non prendere in considerazione una sua convocazione in Nazionale? Naturalmente, la maglia azzurra non può essere un premio alla carriera né un riconoscimento puramente simbolico. Deve essere conquistata sul campo sulla base delle prestazioni, delle caratteristiche tecniche e delle esigenze della squadra. Ma proprio per questo il nome di Calò meriterebbe di entrare nel dibattito.

Il ct azzurro Roberto Mancini (Foto © DepositPhotos.com)

Una sua eventuale convocazione avrebbe un significato che andrebbe anche oltre il valore del singolo giocatore. Sarebbe un messaggio importante per tutto il movimento calcistico italiano: non conta soltanto dove giochi, quanto sei giovane o quanto presto sei riuscito ad arrivare ai massimi livelli. Conta anche quello che dimostri ogni domenica, la capacità di migliorarti, la continuità delle prestazioni e la determinazione con cui affronti ogni categoria. La Nazionale dovrebbe essere anche il luogo della meritocrazia, non soltanto quello dei nomi già affermati.

La storia di Calò racconta proprio questo. Racconta di un ragazzo che non ha avuto una strada privilegiata, che non ha trovato subito le porte della Serie A spalancate davanti a sé e che ha dovuto costruirsi tutto passo dopo passo. Ha conosciuto i campi della Serie C, ha attraversato le difficoltà della Serie B, ha aspettato la sua occasione e, quando finalmente è arrivata, ha dimostrato di meritarsela.

A 29 anni non è affatto troppo tardi per sognare l’azzurro. Anzi, forse è proprio questo il bello della sua storia: dimostrare che nel calcio non esiste un unico calendario per arrivare in alto e che il talento non ha una data di scadenza.

Non una provocazione

Una chiamata in Nazionale sarebbe certamente una sorpresa, ma non necessariamente una provocazione. Sarebbe il riconoscimento di un percorso, di una crescita e di un rendimento che meritano attenzione.

Calò in azione (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Perché ogni tanto sarebbe bello vedere premiato anche chi è arrivato in cima dalla strada più lunga. Chi ha dovuto sudare ogni centimetro, chi non ha avuto scorciatoie, chi ha continuato a lavorare quando altri magari avevano già smesso di aspettare.

Giacomo Calò oggi si gode la Serie A. Ma forse, per una storia così, il prossimo sogno potrebbe essere ancora più grande: vestire la maglia della Nazionale. E se il calcio vuole davvero premiare il merito, almeno una possibilità di dimostrarlo dovrebbe concedergliela.