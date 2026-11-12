Calò “re” della Serie A ma Mancini non lo vede: dati e tifosi smentiscono il ct

[JACK VINCENTE] Il centrocampista del Frosinone conquista il premio "EA Sports FC Player of the Month" di ottobre, superando campioni del calibro di Thuram e McTominay. Tre gol in quattro partite in un mese e una consacrazione che riaccende il caso-Nazionale

Alessandro Salines Lo sport come passione

Se il ct Roberto Mancini tra fastidio e imbarazzo lo ha snobbato nelle ultime convocazioni dell’Italia, tifosi e dati statistici lo hanno incoronato quale miglior giocatore della Serie A per il mese di ottobre. Giacomo “Jack” Calò è quasi un paradosso di questo calcio italiano: l’uomo più in forma del campionato che resta fuori dalla Nazionale. Comunque sia il centrocampista del Frosinone si è aggiudicato il premio EA Sports FC Player of the Month, imponendosi su una concorrenza di assoluto prestigio.

Il riconoscimento gli sarà consegnato nel pre-partita della sfida contro il Parma, in programma sabato 28 novembre, alle ore 15, allo stadio “Benito Stirpe”. E’ il primo giocatore del Frosinone a conquistare il riconoscimento e succede a Mallen della Roma. Il tecnico Max Alvini era stato scelto come miglior allenatore del bimestre agosto-settembre. Mentre il bomber Raimondo si era aggiudicato la palma di miglior under 23.

Messi in fila grandi campioni

A decretare il successo di Calò sono stati i voti espressi dai tifosi online, combinati con i dati statistici individuali. Il giocatore giallazzurro ha avuto la meglio su Douvikas del Como, Isaksen della Lazio, Krstovic dell’Atalanta, McTominay del Napoli e Thuram dell’Inter, entrando così nella storia di questo avvio di stagione.

Thuram, attaccante dell’Inter

La sestina dei candidati era stata individuata attraverso le analisi evolute di Kama Sport, elaborate sulla base dei dati di tracking registrati dal sistema Hawk-Eye. Un metodo di valutazione che non si limita a prendere in considerazione le statistiche tradizionali e gli eventi tecnici, ma analizza anche i dati posizionali.

In questo modo è possibile valutare aspetti fondamentali come i movimenti senza palla, le scelte di gioco e il contributo del singolo all’efficienza tecnica e fisica della squadra. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla sesta alla nona della Serie A Enilive 2026/2027.

De Siervo: “Calò, una storia bellissima”

A sottolineare il valore del riconoscimento è stato l’amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, che ha definito quella di Calò «una delle storie più belle e sorprendenti di questo avvio di stagione».

Max Alvini fondamentale per la crescita di Calò

«Al suo debutto in Serie A ha saputo imporsi con personalità e qualità, dimostrando che il talento, quando incontra determinazione e lavoro quotidiano, può emergere e affermarsi a qualsiasi età», ha dichiarato De Siervo. I numeri, del resto, confermano l’impatto del centrocampista: tre gol in quattro partite nel mese di ottobre, cinque reti e un assist complessivi in campionato.

Ma, secondo De Siervo, a fare la differenza è soprattutto la capacità di interpretare il ruolo di centrocampista moderno, abbinando visione di gioco, intensità e una costante pericolosità dalla distanza. Un percorso nel quale è stato determinante anche l’incontro con mister Alvini a Frosinone, punto di svolta di una carriera costruita attraverso pazienza, sacrificio e fiducia nei propri mezzi.

La consacrazione

Il premio rappresenta dunque molto più di un semplice riconoscimento individuale: è la consacrazione di un calciatore che, attraverso il lavoro e la determinazione, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel massimo campionato italiano. «La sua parabola ci ricorda che nel calcio non esistono traguardi preclusi, ma occasioni da saper cogliere», ha concluso De Siervo. Una storia che dimostra come il talento possa crescere e affermarsi anche attraverso il sacrificio e la capacità di non smettere mai di crederci.

Calò in azione (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Non è stato della stessa idea Mancini che molto seccamente aveva liquidato l’affaire-Calò: “Non possiamo chiamare giocatori di 29–30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore”. Il riferimento all’agente Vincenzo Pisacane che non aveva risparmiato critiche alle scelte di Mancini: “Mi auguro che la mancata convocazione non sia la morte della meritocrazia. Se avesse avuto 34-35 anni avrei potuto anche capire, ma ne ha 29. È normale che ambiva alla Nazionale e per me sarebbe stato giusto dare importanza a ciò che sta facendo”.

Ora Calò può godersi una sorta di rivincita grazie ai consensi dei tifosi e i numeri che schiacciano le parole anche quelle di Roberto Mancini.