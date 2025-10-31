Carrarese e Frosinone sulla giostra del gol: sfida tra gli attacchi più forti

[PREPARTITA] Sabato pomeriggio la squadra giallazzurra proverà a dare continuità agli ultimi risultati e difendere quantomeno il quarto posto. La formazione di Calabro invece cercherà il riscatto dopo il passo falso di Cesena. Partita tra compagini che segnano più di tutte in Serie B: 18 reti i ciociari, 17 i toscani

Benvenuti alla fiera del gol. Se le attese e i numeri non mentiranno, la gara di sabato pomeriggio (ore 15) allo “Stadio dei Marmi” si preannuncia pirotecnica e ricca di reti. Una sorta di sarabanda. Si affronteranno i due migliori attacchi del campionato che hanno fatto la fortuna di Carrarese e Frosinone in questo primo scorcio di stagione. Due formazioni rivelazione: più il Frosinone dall’alto del suo quarto posto ma anche la Carrarese finora ha disputato un buon torneo ed è in zona playoff.

Insomma sarà una partita tutta da vivere con premesse differenti: la Carrarese cercherà il riscatto dopo la sconfitta di Cesena che ha interrotto una serie utile di 5 gare; il Frosinone invece vuole dare continuità al rotondo successo contro l’Entella e confermarsi nei primissimi posti.

In campo 35 gol

Il Frosinone con 18 reti in 10 partite (media di 1,8 a gara) vanta il miglior attacco del campionato. In particolare, la formazione giallazzurra aveva raggiunto lo stesso numero di gol dopo 10 turni solo nella stagione 2009-2010, quando arrivò al massimo a quota 19 dopo 11 incontri. A ruota la Carrarese con 17 marcature (media di 1,7) che ha portato a segno ben 10 elementi contro i 9 del Frosinone e gli 11 del Venezia.

Il centravanti Zilli a segno da 2 partite di fila

Ciociari e toscani sono divisi da 4 punti in una classifica che si è accorciata nelle prime posizioni dopo i passi falsi di Modena e Palermo. Altri dati interessanti, riguardano il rendimento interno ed esterno di Carrarese e Frosinone. La squadra di Antonio Calabro ha vinto le ultime 2 sfide interne (contro Juve Stabia e Venezia) e potrebbe ottenere 3 successi consecutivi in casa in Serie B per la terza volta dopo esserci riuscita tra marzo-giugno 1947 (9) e tra novembre-dicembre 2024 (4). Dal canto suo il Frosinone ha conquistato 8 punti in 5 trasferte come Monza e Modena.

Il Frosinone in ascesa

I giallazzurri di Alvini arrivano alla gara di Carrara col vento in poppa e non solo sul piano dei risultati. Dopo le 2 sconfitte consecutive con Venezia e Monza, hanno rialzato subito la testa. Pari a Genova con la Sampdoria e poker all’Entella. Ma soprattutto si è rivisto un Frosinone con tanta personalità e qualità di gioco. Capace di segnare 4 reti e gestire l’incontro nel migliore dei modi. Superando anche qualche difficoltà come tutte le partite presentano.

Max Alvini

“Abbiamo le idee chiare: vogliamo lavorare bene e rispettare i punti che il presidente ci ha indicato quando siamo arrivati – ha detto Alvini – C’è sintonia, e questo aiuta a ottenere risultati e a crescere. Il campionato è difficile, ogni partita è impegnativa, ma il nostro obiettivo è dare sempre il massimo, cercando di far divertire i tifosi. Io e il mio staff abbiamo una visione precisa e vogliamo continuare su questa strada“.

Formazione che vince non si cambia?

Alvini dovrebbe ripresentare l’undici che ha travolto l’Entella. L’unico dubbio potrebbe essere il ruolo di centravanti con Raimondo e Zilli (a segno entrambi martedì) in ballottaggio. In porta confermato Palmisani come la linea difensiva composta da A. Oyono, Calvani, J. Gelli e Bracaglia. Anche il duo di centrocampo sembra intoccabile e non è un caso che Calò e Koutsoupias siano i giocatori di movimento più utilizzati da Alvini (930′ l’ex Cesena, 882′ il greco).

Il difensore Calvani

Sulla trequarti Ghedjemis e Kvernadze agiranno sulle fasce con Kone al centro. Centravanti Raimondo o Zilli. Il primo pare in vantaggio: dopo aver realizzato le prime 9 reti fuori casa in Serie B, Raimondo ha realizzato i successivi 4 gol nel torneo cadetto in match casalinghi. Tuttavia con una rete in questo incontro, l’attaccante potrebbe diventare il primo giocatore nato dal 2004 in avanti a raggiungere la doppia cifra fuori casa nella competizione. Assenti in sette.

“Siamo alla pari con tutti”

La Carrarese si presenterà ferita dopo la sconfitta di Cesena. I toscani erano in un buon periodo con 9 punti in 5 gare (2 vittorie e 3 pareggi). Lo scivolone del “Manuzzi” non è andato giù al tecnico Calabro. “L’ultima partita ha evidenziato come questi ragazzi siano in grado di giocarsela alla pari contro qualsiasi avversaria e in qualunque stadio – ha sottolineato l’allenatore – Ciò che realmente mi lascia l’amaro in bocca è l’episodio che ha sbloccato il match: oltre ad essere dubbio il contatto del rigore, c’è una spinta, a due mani, sull’azione precedente ai danni di un nostro giocatore”.

Il portiere Bleve della Carrarese

Calabro comunque sprona la sua squadra. “Credo, pur avendo interpretato bene la partita, possa e debba crescere ancora, soprattutto nella gestione di circostanze analoghe a quella della seconda rete subita – ha continuato Calabro – Infatti, non mi piace affatto essere arrivati alla decima giornata con tutte queste reti subite, è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare e migliorare, e confido che questo step possa compiersi già dalle prossime gare”.

L’ex Distefano vuole la conferma

A destra l’ex Distefano ai tempi del Frosinone

Calabro non recupera il fantasista Hasa. Anche Parlanti e Calabrese potrebbero dare forfait ma la decisione finale sarà presa nell’immediata vigilia. Modulo 3-5-2 con in porta la certezza-Bleve. In difesa potrebbe rientrare Oliana al posto di Ruggeri con Illanes ed Imperiale confermati. A centrocampo dubbi sulle fasce con Zanon e Cicconi che contendono le maglie a Bouah e Belloni. In mezzo molto probabile l’impiego di Zuelli, Schiavi e Melegoni, Davanti 2 tra l’ex Distefano, Abiuso e Finotto. Quest’ultimo è l’unico giocatore ad aver raggiunto la doppia cifra tra gol e assist con la Carrarese nel 2025 (6 gol, 4 assist).

Al di là degli interpreti, Calabro ha dettato la ricetta per mettere in difficoltà il Frosinone. “Dovremmo essere concentrati, svegli e reattivi sempre, consapevoli di giocare una partita che presenta un alto coefficiente di difficoltà”, ha chiosato il tecnico. “Il Frosinone ha un’identità chiara e una rosa di livello, ricca di giocatori esperti e di qualità – ha aggiunto – Quest’anno sono allenati da un grande allenatore, che sa come motivare una squadra reduce da una stagione deludente, e i risultati lo stanno dimostrando”.

L’attaccante Finotto

Calabro ha studiato a fondo gli avversari. “Sabato affronteremo una squadra abile nelle ripartenze, con giocatori capaci di ribaltare il campo e forti nei duelli – ha sottolineato Calabro – Come ho già detto ai ragazzi, il Frosinone è una formazione rapida in tutte le fasi di gioco, che non ti lascia la possibilità di giocare, poiché sa chiudere sempre con grande attenzione gli spazi, ed è per questo che servirà una Carrarese vicina alla perfezione se vogliamo portare a casa punti”.