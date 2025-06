Caso-Brescia, cala il sipario: Frosinone può pensare al futuro ancora in Serie B

[CAOS CALMO] Il ritiro del ricorso del club lombardo mette la parola fine ad una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso i cadetti. Riscritta la classifica, anche se la Salernitana continua la sua battaglia per non giocare i playout. Il club giallazzurro volta pagina e si proietta alla prossima stagione. Allenatore: ipotesi Caserta, Abate e Gorgone

Alessandro Salines Lo sport come passione

Dopo 22 giorni di caos tra deferimenti, ricorsi, controricorsi, tribunali, polemiche ed illazioni di ogni tipo, è stata messa la parola fine sul caso-Brescia. Almeno per quanto concerne l’inchiesta sui presunti pagamenti irregolari tramite crediti d’imposta risultati fasulli. Il Brescia infatti ha ritirato il ricorso alla Corte Federale contro il – 8 di penalizzazione (4 punti da scontare in questa ed altrettanti nella prossima) e quindi la retrocessione. Quindi niente udienza programmata in giornata.

Il club lombardo ed i suoi legali hanno ritenuto inutile il reclamo dopo il mancato versamento degli stipendi entro il 6 giugno e quindi l’impossibilità di iscriversi al prossimo campionato. “Non siamo più titolati a fare il ricorso. Non ci hanno dato la proroga in Federazione. Midolo si è dimesso e perciò non possiamo agire”, il messaggio di Massimo Cellino riportato dal Giornale di Brescia.

Certificata la salvezza del Frosinone

Resta dunque la sentenza del Tribunale Federale Nazionale con la conseguenza di una classifica riscritta: Frosinone salvo, playout Salernitana-Sampdoria e Brescia in Serie C con Cittadella e Cosenza. Una decisione comunque che non sorprende ed era nell’aria: che senso avrebbe avuto un ricorso di un club che tra qualche settimana sarà radiato. Ora il Brescia potrebbe continuare la strada della giustizia ordinaria ma è sicuramente in salita. Mentre il sindaco sta tentando di coinvolgere la Feralpi Salò per giocare almeno in C.

“La decisione senza precedenti della Lega di Serie B del 18 maggio di rinviare i play-out, la decisione del Consiglio Federale del 26 maggio di mantenere ferma per il Brescia Calcio la data del 6 giugno per i requisiti di iscrizione e la decisione del TFN del 29-30 maggio sulle penalizzazioni fortemente contestata con il reclamo, hanno contribuito all’impossibilità di accesso al credito per Brescia Calcio, già vittima di due truffe importanti che non sono state minimamente considerate nella loro effettiva portata”, ha spiegato l’avvocato Giorgio Altieri al Giornale di Brescia. Il legale ha aggiunto: “Anche l’eventuale esito del reclamo non avrebbe restituito alla società la possibilità di rientrare in gioco. La società comunque si riserva ogni difesa nelle sedi opportune”.

La Salernitana non ci sta

Paolo Bedin, presidente della Lega di Serie B

Il club campano invece non si rassegna e prosegue la sua battaglia contro la disputa dei playout fissati il 15 ed il 20 giugno. I granata hanno presentato nuova istanza cautelare al Tribunale Federale Nazionale per sospendere il match contro la Sampdoria. L’obiettivo è invalidare il documento firmato dal presidente della Lega B Paolo Bedin che ha annullato i playout Salernitana-Frosinone. Stesso discorso per il provvedimento in cui si comunicavano le date dello spareggio ma non appunto le squadre.

La Salernitana tra le righe cerca di spingere per l’allargamento della Serie B a 21 squadre, salvando di fatto sia granata che blucerchiati con Cosenza, Cittadella e Brescia uniche retrocesse. Opzione molto complicata e poco praticabile soprattutto per una questione di norme federali.

Frosinone, ora il futuro

Fabio Caserta

Messa in cassaforte la salvezza diretta (in verità mai in discussione dopo il deferimento del Brescia malgrado la ridda di ipotesi), il Frosinone può proiettarsi al futuro. La tradizionale conferenza del presidente Maurizio Stirpe chiarirà tutti gli aspetti a partire dall’assetto societario. E’ previsto in questi giorni un incontro tra Stirpe e il direttore Guido Angelozzi che dovrà confermare o meno la sua permanenza al Frosinone. Dopodiché sarà il turno dell’allenatore.

Giorgio Gorgone

La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato i nomi di Fabio Caserta, reduce da un ottimo campionato (semifinale playoff) al Catanzaro (dove non ha rinnovato) e già vicino al Frosinone nel 2019, Ignazio Abate (ex Ternana) e Giorgio Gorgone, vecchia conoscenza dei tifosi giallazzurri (è stato il vice di Stellone e tecnico della Primavera promossa nel 2022) e protagonista di una stoica salvezza con la Lucchese. Sul fronte mercato invece in arrivo dal Messina il difensore Jacopo Gelli già in orbita-Frosinone da qualche anno.