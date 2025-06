Ceccano, la coppa sfuma ai rigori. Ma la città ha già vinto: tremavano le tribune, cantava il cuore. Non entra a casa il trofeo ma molto di più: la verità è che Ceccano, quest’anno, è tornata. È tornata nel calcio, nella passione, nella vita di paese.

C’è una linea sottile tra gloria e rimpianto. Si chiama rigore. A volte la valichi in silenzio, altre volte con un boato strozzato in gola. A Viterbo, nella finale di Coppa Italia Promozione, il Ceccano Calcio l’ha attraversata senza fortuna, vedendosi sfuggire un trofeo che per 120 minuti è sembrato cucito addosso alla squadra di mister Stefano Fumagalli.

Ma il calcio, si sa, è uno sport meraviglioso e crudele. E ieri è stato crudele.

Cuore, gambe e occasione sprecata

Al “Rocchi” di Viterbo, il Ceccano ha giocato una gara da manuale del sacrificio: pressing, grinta, voglia feroce. Ha avuto occasioni, ha dominato a tratti, ha sfiorato più volte il vantaggio. Pompili ha lottato come un leone, cercando il varco giusto contro una difesa ben arroccata. Ma la palla non voleva saperne. Né nei novanta regolamentari, né nei trenta supplementari.

Mister Stefano Fumagalli ha schierato il Ceccano con quello che ormai è diventato più di un undici titolare: è una dichiarazione d’identità. Micheli tra i pali, a blindare la porta con riflessi e coraggio. In difesa il quartetto composto da Fumagalli, Piscopo, Bignani e Njie, solidi come il cemento e generosi come solo chi ha lottato per un sogno. A centrocampo la regia di Baldassarre, la corsa instancabile di Gori sulla fascia e l’estro pensante di Adamo, numero 10 sulla schiena e visione da leader. Davanti a loro, in posizione di trequartista, Movila, cervello e piedi buoni, sempre pronto a innescare il tridente. In attacco, Compagnone a fare a sportellate, Liburdi a inserirsi con i tempi giusti, e soprattutto a correre.

Troppa fretta, poco cinismo

Il leitmotiv è stato sempre lo stesso: Ceccano avanti, Ceccano pericoloso, Ceccano vicino al gol. Ma anche Ceccano impreciso, frenetico, divorato dalla fretta di vincere. Tanta voglia, tantissima. Ma anche tanta ansia da prestazione. E le occasioni, una dopo l’altra, si sono spente come fiammiferi nel vento.

Poi i rigori. La lotteria che non premia i più forti, ma i più freddi. Il Ceccano sbaglia i primi due. Il Grifone Gialloverde no. E quando Adamo — ex Roma Primavera, talento e personalità — tenta il cucchiaio, il destino ha già deciso: il pallone si spegne tra le mani del portiere. E con lui, il sogno.

Alla fine, sono crollati tutti. Uno ad uno. Chi con la testa tra le mani, chi con lo sguardo nel vuoto, chi piangendo come un bambino. Tutti i calciatori in lacrime. Lacrime vere, profonde, di chi sapeva di aver dato tutto. Di chi si è sentito portare via qualcosa che forse, solo forse, pensava già di stringere. Ma il calcio non regala nulla. Nemmeno se sei stato più forte per 120 minuti.

Mille cuori e un solo nome: Ceccano

La curva con i 1200 tifosi del Ceccano

Eppure, c’è qualcosa che il Ceccano ha vinto. Anzi, stravinto. Il cuore di un popolo intero. Più di mille persone ieri sono partite dalla città fabraterna per raggiungere Viterbo. L’autogrill di Orte sembrava un bar di Ceccano: gente che si salutava, si abbracciava, che si riconosceva dallo sguardo prima ancora che dalla sciarpa.

Un clima da pelle d’oca. Tribuna che cantava come una curva. Una curva che cantava come un coro da stadio argentino. Ragazzi, bambini, famiglie, anziani, generazioni unite sotto un’unica bandiera rossoblù. In alcune circostanze, le tribune tremavano sul serio.

Non era solo una partita. Era un’identità che si prendeva la scena. Una finale storica, la prima su un palcoscenico del genere dopo più di trent’anni. E loro c’erano. In mille, in più. Perché Ceccano non segue la squadra. La vive. La incarna.

Una stagione da ricordare

Qualcuno, nell’amarezza del momento, ha trovato la forza di criticare. Memoria corta. Perché quella vista quest’anno è stata una stagione da incorniciare. Un gruppo vero, una squadra che ha regalato emozioni ogni domenica. Che ha onorato la maglia, il Popolla, la gente. E che ora si trova — meritatamente — in cima alla lista dei ripescaggi per l’Eccellenza.

La promozione non è ancora scritta, ma è molto più di una speranza. È quasi una certezza. Perché chi gioca una finale così, chi porta mille persone in trasferta, chi tiene il campo per due ore e piange sotto la curva, merita un’altra chance. Merita una categoria in più.

Tra i timori post-partita, anche quello di chi ha sussurrato: “E se Orsinetti lasciasse tutto?”. Paura legittima, ma infondata. Perché Felice Orsinetti non ha intenzione di mollare. Anzi. Ha firmato un contratto con il Comune per la gestione ventennale del Campo Popolla. Un progetto da 1.400.000 euro. Ceccano vuole crescere, e lo farà con basi solide.

Non si butta via tutto per un pallonetto finito male. Non dopo una stagione così.

Ceccano è tornata. E canta

Lo stadio Popolla

La verità è che Ceccano, quest’anno, è tornata. È tornata nel calcio, nella passione, nella vita di paese. È tornata nei tamburi della curva, nei bambini che imitano i calciatori del Ceccano a scuola, negli ultras che hanno cantato anche nelle sconfitte. Pioggia, sole, vento, freddo: sempre presenti. Sempre a urlare un solo nome.

Ieri non è finita una stagione. È cominciata una storia nuova.

E se il calcio, come diceva Galeano, è la più importante delle cose meno importanti, allora Ceccano — ieri — ha riscoperto qualcosa di ancora più grande: la voglia di crederci, insieme. E la certezza che certe sconfitte servono solo a capire quanto è bello, e giusto, ricominciare.