Centottanta minuti batticuore, Alvini: noi come Van Aert alla Parigi-Roubaix

[IL PUNTO] A due giornate dalla fine campionato ancora apertissimo in testa ed in coda. Il Venezia vede la Serie A, duello Monza-Frosinone. Alvini ci crede e cita il successo all'ultimo metro del belga nella classicissima francese. In zona playoff ottavo posto conteso da 4 squadre. Corsa-salvezza indecifrabile, 19 formazioni senza certezze

Alessandro Salines Lo sport come passione

“Domenica scorsa alla Parigi-Roubaix, Van Aert ha battuto Pogacar all’ultima curva, all’ultimo metro. Può darsi che possa succedere anche al Frosinone. Noi guardiamo avanti, la nostra strada è quella. Nessun rimpianto”. La metafora ciclistica è un’altra chicca comunicativa di Max Alvini: dopo “andiamo a prenderle”, ecco “il sorpasso può avvenire anche all’ultimo giro”.

Alvini non molla, ci crede e vuole che tutto il mondo-Frosinone lo segua in questa corsa folle verso la Serie A. Quasi un capopolo ma soprattuto un allenatore che sta effettuando un percorso straordinario ma non ha il destino tra le mani. Al contrario delle sue rivali Venezia e Monza che per essere promosse non dipendono da nessuno ma solo da se stesse. Sarà dunque un finale batticuore se si pensa che in generale ben 19 squadre su 20 non hanno certezze.

Lo scenario in zona-Serie A

A due giornate dalla fine nessun verdetto è stato scritto. Tutto ancora in gioco. Le prime tre hanno vinto l’ultimo turno e la classifica non è cambiata: il Venezia si è imposto contro l’Empoli ed è rimasta a + 3 dal Monza (ha superato il Modena) e dal Frosinone (battuta la Carrarese). A questo punto al Venezia serve una vittoria per festeggiare: venerdì 1 maggio sarà di scena a La Spezia, la settimana seguente ospiterà il Palermo.

Paolo Bianco (Foto © Mario Salati)

Il Monza, pur essendo appaiato al Frosinone a quota 75, con due vittorie conquisterebbe la Serie A in virtù degli scontri diretti favorevoli rispetto ai ciociari. La squadra di Bianco giocherà in trasferta a Mantova e poi chiuderà all’Up-Power con l’Empoli sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.

Il Frosinone deve vincere le ultime 2 (in casa della Juve Stabia e col Mantova) e sperare in un inciampo del Monza e magari del Venezia (ma anche con i veneti scontri diretti sfavorevoli). Intanto i ciociari hanno blindato il terzo posto salendo a + 6 dal Palermo che con il pari a Reggio Emilia ha detto addio alle chance di promozione diretta. Saranno playoff da quarta. Score da record in testa: nell’era dei 3 punti, solo due volte una terza aveva toccato i 70 punti, ora il Frosinone è già a 75 e potrebbe chiudere addirittura ad 81.

Playoff, il Catanzaro quinto

La terza sarà la perdente del duello tra Monza e Frosinone, la quarta è il Palermo. Andranno direttamente in semifinale. Il Catanzaro, superando 4-2 lo Spezia, è matematicamente al quinto posto. E nelle prossime 2 settimane potrà pensare a preparare al meglio il turno preliminare. Modena (ko a Monza) a 52 e Juve Stabia (1-1 a Pescara) a 50 si giocheranno il sesto posto. I campani tra l’altro non sono ancora sicuri dei playoff anche se basta 1 punto.

A destra Brighenti cerca di fermare Cichella e sullo sfondo Iemmello del Catanzaro

Ottavo posto ancora in bilico. Oggi è occupato dall’Avellino a 46 (2-0 al Bari) ma ad 1 lunghezza c’è il Cesena (0-0 con la Sampdoria). In corsa a 43 anche Carrarese, nonostante la sconfitta a Frosinone, e Mantova (colpaccio a Bolzano). I toscani tra l’altro alla prossima avranno lo scontro diretto col Cesena. Il Mantova invece sarà arbitro della promozione affrontando Monza e Frosinone.

Lotta per non retrocedere indecifrabile

Ben 9 le squadre in corsa per la salvezza con playout e retrocessione che sono un tutt’uno. Preparate classifica avulsa e calcolatrice perché alla fine quasi sicuramente serviranno. La Sampdoria (0-0 con il Cesena) a 41 è vicina al traguardo ma potrebbe essere ancora risucchiata nei playout. Scongiurata invece la retrocessione diretta. Sudtirol (8 gare senza vittorie, 5 sconfitte e 3 pari) e Padova (battuta dall’Entella) a 40 devono ancora soffrire. Idem l’Entella a 37 che ha vinto lo scontro diretto col Padova.

Mister Castori del Sudtirol

Nei playout l’Empoli (a Venezia terza sconfitta nelle ultime 4) a 37 ed il Pescara a 34 che ha gettato 2 punti dopo il vantaggio di Insigne. Sempre a 34 Bari e Reggiana. I pugliesi ad Avellino hanno collezionato la terza sconfitta consecutiva, la quinta nelle ultime 5. Lo Spezia è precipitata all’ultimo posto a 33. Nel campionato a 20 squadre solo il Benevento ha chiuso con più punti (35).

Prossimo turno

Settimana corta in Serie B, si tornerà in campo venerdì 1 maggio, festa del lavoro. Una novità: le 10 gare si disputeranno in contemporanea alle 15 come del resto venerdì 8 in occasione dell’ultima giornata. Il Venezia sarà di scena a La Spezia per chiudere i conti ma i padroni di casa devono fare punti per sperare almeno nei playout. In trasferta anche il Monza a Mantova: la squadra di Modesto non è ancora salva ma è anche rientrata nella corsa playoff. Pure per il Frosinone gara durissima sul sintetico della Juve Stabia.

Yeboah, attaccante del Venezia, contrastato da Kone

Il Palermo invece ospiterà il Catanzaro in una sorta d’anticipo dei playoff. Derby molto delicato per il Modena contro una Reggiana “disperata”. Stesso discorso per l’Avellino ad Empoli: playoff e salvezza in ballo al “Castellani”. Scontro diretto in chiave playoff tra Carrarese e Cesena. La Sampdoria proverà a blindare la salvezza al “Ferraris” contro un Sudtirol che non può permettersi ulteriori passi falsi. Sfide-salvezza infine Bari-Entella e Padova-Pescara. Quasi sicuramente alla fine della giornata qualche verdetto verrà scritto.